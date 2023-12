Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng hồi, thanh khoản lên gần 32 ngàn tỷ đồng

Sự hốt hoảng của phiên sáng có vẻ đã nguội đi sau giờ nghỉ trưa, thị trường không tạo đáy sâu thêm mà từ từ phục hồi. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiên phong xanh sớm nhất, tạo sức lan tỏa khá tốt giúp độ rộng trở lại thế cân bằng. VN-Index từ chỗ giảm gần 17 điểm quay đầu đi lên chỉ còn giảm 4,94 điểm cuối phiên. VN30-Index thậm chí đóng cửa còn trên tham chiếu 2,08 điểm.

Thanh khoản là yếu tố nổi bật trong phiên này. Thị trường đột ngột bị bán tháo tất yếu khiến giá giảm rất sâu, một mặt chạm tới lực cầu đỡ vùng giá thấp, mặt khác kích thích lòng tham nổi lên. Không có lý do gì cụ thể khiến thị trường hoảng loạn như vậy, nên dòng tiền bắt đầu mua mạnh. Tổng giá trị giao dịch 3 sàn hôm nay lên tới gần 32.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Tính riêng giao dịch chiều nay, thanh khoản lại yếu hơn buổi sáng. Cụ thể, HoSE và HNX chỉ khớp thêm 10.468 tỷ đồng, giảm 47% so với phiên sáng. Tuy nhiên mức giao dịch nhỏ hơn này lại đi cùng với sự cải thiện về giá: Chốt phiên sáng VN-Index có 90 mã tăng/409 mã giảm nhưng đóng cửa đã là 205 mã tăng/289 mã giảm. Phiên sáng HoSE có 222 cổ phiếu giảm trên 1% giá trị, đóng cửa còn 135 mã.

Do đó, thanh khoản thấp hơn trong phiên chiều có yếu tố giảm bán rõ rệt. Nếu nhà đầu tư vẫn bán đổ bán tháo cổ phiếu như buổi sáng, để đẩy được giá hồi lên như vậy, thanh khoản sẽ rất cao. Ngược lại, cổ phiếu quay đầu đi lên, nhiều mã vượt tham chiếu nhưng vẫn không gia tăng thanh khoản tức là lượng bán cản nhỏ. Điều này cũng thể hiện tâm lý nhà đầu tư cầm cổ phiếu bình tĩnh hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay là tâm điểm. Nhóm này tuy được coi là “nặng nề”, nhưng lại hồi giá rất tốt và thanh khoản bình bình. Giao dịch lớn nhất là TPB với 191 tỷ đồng chiều nay, giá phục hồi 1,15% so với phiên sáng và đóng cửa tăng 0,57%. VPB thanh khoản 151,3 tỷ đồng, giá hồi 2,34% thành tăng 1,29% so với tham chiếu. Các cổ phiếu ngân hàng còn lại chỉ giao dịch vài chục tỷ đồng. Tuy thế, gần như tất cả các cổ phiếu ngân hàng trong nhóm VN30 đều đảo chiều thành công. VCB còn giảm 0,81% và SSB tham chiếu là hai mã sót lại duy nhất. Trong 10 cổ phiếu dẫn điểm của VN-Index thì tới 8 mã ngân hàng, trong đó BID tăng 1,5%, VPB tăng 1,29% và TCB tăng 1,48%, STB tăng 1,6% là mạnh nhất.

Mở rộng hơn, trong toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trên các sàn cũng chỉ thêm SGB và VBB là đỏ, VAB, MSB, BAB tham chiếu, còn lại đều tăng. Tới 9 mã ngân hàng đóng cửa trên tham chiếu hơn 1% là hiện tượng nổi bật trong bối cảnh cả thị trường bị xả rất lớn.

Cổ phiếu ngân hàng phục hồi rất ấn tượng chiều nay.

VN30-Index có được sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã xanh ngay từ khoảng 2h20 chiều và đóng cửa tăng 2,08 điểm tương đương +0,19%. Độ rộng ghi nhận 13 mã tăng/14 mã giảm. Một số trụ còn yếu là GVR giảm 2,88%, VHM giảm 1,85%, SSI giảm 2,23%, PLX giảm 2,09%, BCM giảm 1,82%. Phía tăng ngoài ngân hàng có thêm MSN tăng 2,25%.

Hiện tượng phục hồi giá trên nền thanh khoản lớn là tín hiệu của dòng tiền bắt đáy vào nhiều. Khoảng 41% số cổ phiếu phát sinh giao dịch hôm nay có biên độ phục hồi trên 2% so với giá đáy thấp nhất ngày. Ngay cả những cổ phiếu còn chịu áp lực cực lớn như nhóm chứng khoán, bất động sản, nhịp hồi cũng xuất hiện. VND thoát đáy khoảng 2,33%, thu hẹp mức giảm còn 3,3% so với tham chiếu và thanh khoản cao nhất thị trường 1.487 tỷ đồng. SSI hồi 2,5%, còn giảm 2,23%, giao dịch 1.447 tỷ; HPG hồi 2,41%, giật trở lại tham chiếu với thanh khoản 1.362 tỷ đồng… DIG, DXG, PDR, HAG, VCG… vẫn còn đỏ lúc đóng cửa nhưng phục hồi 3-5% so với mức đáy và thanh khoản hàng trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay cũng tăng cường giải ngân, giúp hạ nhiệt vị thế bán ròng đáng kể. Cụ thể, khối này xả tiếp 1.105,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trong buổi chiều nhưng cũng mua vào 984,8 tỷ đồng. Vị thế bán ròng chiều nay do đó còn 120,8 tỷ, trong khi buổi sáng bán ròng tới 693 tỷ. Các mã bị xả lớn vẫn là VHM -210,9 tỷ, MSN -102,4 tỷ, STB -94,2 tỷ, BCM -54,6 tỷ, VNM -54,5 tỷ, SHB -42,2 tỷ, HPG -41,9 tỷ…