Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại

Kim Phong

24/09/2025, 12:09

Dòng tiền nâng đỡ quanh tham chiếu đã thất bại trong phiên sáng nay, đặc biệt trong rổ cổ phiếu blue-chips. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 38% so với sáng hôm qua nhưng độ rộng cho thấy sức ép cũng “nặng” hơn rất nhiều.

Sắc đỏ lan rộng trong nhóm blue-chips.
Sắc đỏ lan rộng trong nhóm blue-chips.

VN-Index chỉ trụ lại trên tham chiếu ít phút đầu tiên, sau đó bổ nhào giảm dưới áp lực của cổ phiếu lớn. Độ rộng sàn HoSE từ chỗ rất tốt đầu ngày với 114 mã tăng/91 mã giảm đến cuối phiên vọt lên 99 mã tăng/192 mã giảm. Rổ VN30 từ chỗ có duy nhất TPB đỏ và 22 mã xanh, hiện đảo ngược còn 2 mã xanh và 22 mã đỏ.

Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên sáng đã mất 14,1 điểm (-0,86%) và toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều đỏ: VIC giảm 1,47%, VHM giảm 3,14%, BID giảm 1,35%, CTG giảm 1,1% là những trụ yếu nhất. Ngoài ra rổ VN30 cũng xuất hiện SHB giảm 3,24%, STB giảm 1,44%, TPB giảm 2,08%, VJC giảm 1,95%, SSI giảm 1,52%... VN30-Index giảm 0,93% so với tham chiếu, trong đó 10 mã giảm quá 1%.

Hai cổ phiếu duy nhất xanh trong nhóm blue-chips là ACB tăng 0,59% và GVR tăng 0,18%. Vốn hóa hai mã này quá nhỏ để có thể hỗ trợ điểm số. Nhịp trượt giảm của nhóm blue-chips là rất rõ khi thống kê tới 20 mã trong nhóm đã lùi giá tối thiểu 1% so với đỉnh đầu phiên. Cùng với đó là thanh khoản rổ VN30 tăng vọt hơn 25% so với sáng hôm qua.

Áp lực bán xuất hiện đáng chú ý ở nhiều blue-chips. SHB từ chỗ tăng 2,06% đảo ngược thành giảm 3,24% với mức thanh khoản cực cao 1.810 tỷ đồng lớn nhất thị trường. VHM cũng có những nỗ lực đảo chiều thất bại và chênh lệch giữa giá chốt với mức đỉnh tới -2,85%. VJC, VRE, SSI, TPB… đều là những cổ phiếu đảo chiều với biên độ rộng.

Kiểu diễn biến này cũng xuất hiện khá phổ biến với phần còn lại của thị trường. Thống kê gần 48% số cổ phiếu có giao dịch đã tụt giá từ 1% trở lên so với đỉnh chỉ trong buổi sáng. Toàn sàn chỉ còn hơn hai chục mã tăng giá mà còn giữ được mức cao nhất.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Tuy vậy sức ép giảm giá cũng chưa phải là lớn nếu so với tham chiếu. Trong 192 mã đỏ mới có 76 mã giảm quá 1% với gần 30 mã thanh khoản cao trên 10 tỷ đồng. Phần lớn cổ phiếu sụt giảm mạnh nhất chỉ có thanh khoản ở mức trung bình thấp. Đây là hiệu ứng của sức mua suy yếu hơn là bán tháo. Nhà đầu tư vẫn đang cố gắng chọn cách bán ở vùng giá gần tham chiếu.

Ngoài các blue-chips như SHB, SSI, VHM, VJC, VIC… khá nhiều cổ phiếu tầm trung cũng bị ép xuống biên độ rộng như VIX giảm 2,03%, GEX giảm 2,65%, VSC giảm 1,36%, VHC giảm 2,79%, FRT giảm 1,47%, HVN giảm 3,55%, BMP giảm 5,86%...

Ở phía tăng giao dịch cũng đang dồn vào khoảng 15 mã có thanh khoản tốt từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng quá 1% so với tham chiếu. Đây vẫn là những đại diện còn hút được dòng tiền và đi đường riêng. Bất động sản xuất hiện khá nhiều ở nhóm này như CII tăng 4,81%, DIG tăng 1,65%, PDR tăng 1,69%, NVL tăng 1,28%... Dù vậy đây cũng không phải là các cổ phiếu mang tính đại diện. Nhóm bất động sản đang lao dốc diện rộng, thậm chí chỉ số VNReal sàn HoSE còn giảm tới 1,27%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay lại lập kỷ lục thấp mới ở phía mua khi chỉ giải ngân 697,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Mức bán ròng tương ứng 603,7 tỷ đồng. Như vậy hôm nay đã là phiên sáng thứ 5 khối này mua vào dưới mức 1000 tỷ đồng sau 10 tuần liên tục đều trên ngưỡng này.

Tín hiệu tích cực là không có nhiều cổ phiếu bị bán đột biến. Các mã nhiều nhất là VHM -61,9 tỷ, SHB -48,7 tỷ, VCB -40,6 tỷ, MBB -40,1 tỷ, VCI -38,5 tỷ, SSI -38,2 tỷ. Phía mua ròng có CII +107,2 tỷ, GMD +20,6 tỷ.

Sau phiên tạm cân bằng hôm qua, bên bán lại bắt đầu gia tăng sức ép khiến tình thế quay trở lại diễn biến xấu. VN-Index hiện vẫn còn cao hơn vùng đáy hỗ trợ 1600 điểm khoảng 20 điểm. Thị trường vẫn cần các phiên kiểm định kỹ hơn trong vùng hỗ trợ này.

VnEconomy