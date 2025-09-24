Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại

Dòng tiền nâng đỡ quanh tham chiếu đã thất bại trong phiên sáng nay, đặc biệt trong rổ cổ phiếu blue-chips. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 38% so với sáng hôm qua nhưng độ rộng cho thấy sức ép cũng “nặng” hơn rất nhiều.
VN-Index chỉ trụ lại trên tham chiếu ít phút đầu tiên, sau đó
bổ nhào giảm dưới áp lực của cổ phiếu lớn. Độ rộng sàn HoSE từ chỗ rất tốt đầu
ngày với 114 mã tăng/91 mã giảm đến cuối phiên vọt lên 99 mã tăng/192 mã giảm. Rổ
VN30 từ chỗ có duy nhất TPB đỏ và 22 mã xanh, hiện đảo ngược còn 2 mã xanh và
22 mã đỏ.
Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên sáng đã mất 14,1 điểm
(-0,86%) và toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều đỏ: VIC giảm 1,47%, VHM giảm
3,14%, BID giảm 1,35%, CTG giảm 1,1% là những trụ yếu nhất. Ngoài ra rổ VN30 cũng
xuất hiện SHB giảm 3,24%, STB giảm 1,44%, TPB giảm 2,08%, VJC giảm 1,95%, SSI giảm
1,52%... VN30-Index giảm 0,93% so với tham chiếu, trong đó 10 mã giảm quá 1%.
Hai cổ phiếu duy nhất xanh trong nhóm blue-chips là ACB tăng
0,59% và GVR tăng 0,18%. Vốn hóa hai mã này quá nhỏ để có thể hỗ trợ điểm số. Nhịp
trượt giảm của nhóm blue-chips là rất rõ khi thống kê tới 20 mã trong nhóm đã lùi
giá tối thiểu 1% so với đỉnh đầu phiên. Cùng với đó là thanh khoản rổ VN30 tăng
vọt hơn 25% so với sáng hôm qua.
Áp lực bán xuất hiện đáng chú ý ở nhiều blue-chips. SHB từ
chỗ tăng 2,06% đảo ngược thành giảm 3,24% với mức thanh khoản cực cao 1.810 tỷ đồng
lớn nhất thị trường. VHM cũng có những nỗ lực đảo chiều thất bại và chênh lệch
giữa giá chốt với mức đỉnh tới -2,85%. VJC, VRE, SSI, TPB… đều là những cổ phiếu
đảo chiều với biên độ rộng.
Kiểu diễn biến này cũng xuất hiện khá phổ biến với phần còn
lại của thị trường. Thống kê gần 48% số cổ phiếu có giao dịch đã tụt giá từ 1%
trở lên so với đỉnh chỉ trong buổi sáng. Toàn sàn chỉ còn hơn hai chục mã tăng
giá mà còn giữ được mức cao nhất.
Tuy vậy sức ép giảm giá cũng chưa phải là lớn nếu so với
tham chiếu. Trong 192 mã đỏ mới có 76 mã giảm quá 1% với gần 30 mã thanh khoản
cao trên 10 tỷ đồng. Phần lớn cổ phiếu sụt giảm mạnh nhất chỉ có thanh khoản ở
mức trung bình thấp. Đây là hiệu ứng của sức mua suy yếu hơn là bán tháo. Nhà đầu
tư vẫn đang cố gắng chọn cách bán ở vùng giá gần tham chiếu.
Ngoài các blue-chips như SHB, SSI, VHM, VJC, VIC… khá nhiều
cổ phiếu tầm trung cũng bị ép xuống biên độ rộng như VIX giảm 2,03%, GEX giảm
2,65%, VSC giảm 1,36%, VHC giảm 2,79%, FRT giảm 1,47%, HVN giảm 3,55%, BMP giảm
5,86%...
Ở phía tăng giao dịch cũng đang dồn vào khoảng 15 mã có
thanh khoản tốt từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng quá 1% so với tham chiếu. Đây
vẫn là những đại diện còn hút được dòng tiền và đi đường riêng. Bất động sản xuất
hiện khá nhiều ở nhóm này như CII tăng 4,81%, DIG tăng 1,65%, PDR tăng 1,69%,
NVL tăng 1,28%... Dù vậy đây cũng không phải là các cổ phiếu mang tính đại diện.
Nhóm bất động sản đang lao dốc diện rộng, thậm chí chỉ số VNReal sàn HoSE còn
giảm tới 1,27%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay lại lập kỷ lục thấp mới ở phía
mua khi chỉ giải ngân 697,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Mức bán ròng tương ứng 603,7
tỷ đồng. Như vậy hôm nay đã là phiên sáng thứ 5 khối này mua vào dưới mức 1000
tỷ đồng sau 10 tuần liên tục đều trên ngưỡng này.
Tín hiệu tích cực là không có nhiều cổ phiếu bị bán đột biến.
Các mã nhiều nhất là VHM -61,9 tỷ, SHB -48,7 tỷ, VCB -40,6 tỷ, MBB -40,1 tỷ,
VCI -38,5 tỷ, SSI -38,2 tỷ. Phía mua ròng có CII +107,2 tỷ, GMD +20,6 tỷ.
Sau phiên tạm cân bằng hôm qua, bên bán lại bắt đầu gia tăng
sức ép khiến tình thế quay trở lại diễn biến xấu. VN-Index hiện vẫn còn cao hơn
vùng đáy hỗ trợ 1600 điểm khoảng 20 điểm. Thị trường vẫn cần các phiên kiểm định
kỹ hơn trong vùng hỗ trợ này.
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực
10:29, 24/09/2025
Khối ngoại giảm áp lực bán ròng, vốn nội suy yếu
21:00, 23/09/2025
Thanh khoản sụt giảm mạnh, công ty chứng khoán khuyên cẩn trọng
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm sàn giao dịch chứng khoán New York
Ngày 22/9/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, TS.Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, nữ tỷ phú Việt Nam, đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.
OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần
OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau...
Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9), khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về sự bền vững của xu hướng thị trường giá lên dựa vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm
Giá vàng thế giới lập đỉnh mới của mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9) nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: