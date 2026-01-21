Cổ phiếu ngân hàng giảm cả loạt, thị trường điều chỉnh diện rộng

Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán quốc tế đêm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến thị trường trong nước sáng nay. Đồng loạt cổ phiếu quay đầu giảm giá, nhất là nhóm ngân hàng khiến VN-Index chịu tác động, mặc dù nhóm Vin đã hồi lại. Tới gần 160 cổ phiếu trong chỉ số này đã giảm quá 1% giá trị, xác nhận một phiên thiệt hại khá nặng đối với danh mục.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,67% tương đương mất 12,74 điểm. Khá may mắn là nhóm Vin có VIC tăng 0,5%, VHM tăng 1,14%, VRE tăng 1,12%. Cổ phiếu ngân hàng giảm diện rộng nhưng cũng có STB tăng 6,88%, CTG tăng 0,5%, HDB tăng 0,86%, LPB tăng 2,83%.

Dù vậy ảnh hưởng của nhóm giảm giá vẫn rất rõ ràng. Ngay trong rổ VN30 chỉ có 8 mã tăng/21 mã giảm, nếu không nhờ nhóm Vin và vài mã ngân hàng thì chỉ số đại diện rổ này đã không thể chỉ giảm nhẹ 0,46%. Có thể thấy rõ khả năng “giảm xóc” của nhóm blue-chips tăng khi cả rổ có tới 16 mã đang giảm quá 1%.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã quay đầu giảm tạo sức nặng đáng kể: VCB giảm 1,77%, BID giảm 1,13%, TCB giảm 1,11%, VPB giảm 1,51%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa của chỉ số. Tính chung nhóm ngân hàng khá tệ khi chỉ có 4/27 mã tăng giá. Thanh khoản chung của cả nhóm cũng chỉ tăng nhẹ 2,3% so với sáng hôm qua, xác nhận có áp lực bán chặn dưới tham chiếu đáng kể trong khi dòng tiền mua hạn chế.

Ngoài ngân hàng, loạt blue-chips khác cũng đang xuất hiện lực bán mạnh: VNM giảm 3,13%, PLX giảm 3,05%, SAB giảm 2,87%, FPT giảm 2,21%, SSI giảm 2,15%, MWG giảm 1,51%, GVR giảm 1,54%... Dù vậy cũng phải nhấn mạnh rằng nhiều cổ phiếu nhóm này cũng đã có nhịp tăng khá tốt trước đó. Ví dụ VNM đã tăng 20% trong 7 phiên tính đến hôm qua. PLX tăng 67% trong 12 phiên, GVR tăng 51,2% trong 11 phiên…

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm hơn 9% so với sáng hôm qua, mức giảm tuyệt đối khoảng 906 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE lại tăng 6% với mức tuyệt đối 912 tỷ. Điều này khiến tỷ trọng thanh khoản của nhóm blue-chips giảm xuống còn 54,6% sàn. Như vậy thanh khoản đã tăng lên ở các nhóm cổ phiếu khác, dù phần lớn các mã vẫn đỏ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Độ rộng VN-Index kết phiên sáng nay chỉ có 76 mã tăng/241 mã giảm, trong đó 158 mã giảm quá 1%, chiếm 61,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Thanh khoản chủ đạo được tạo thanh ở ngưỡng giá đỏ là biểu hiện của áp lực bán hạ giá. Bên mua cũng lùi giá đỡ khá sâu, mở đường cho giá cổ phiếu đỏ diện rộng. Điều này làm tổn thương đáng kể tới danh mục của nhà đầu tư.

Điều cần quan tâm trong những tình huống mua lùi giá, bán hạ giá như vậy là khả năng nâng đỡ cũng như bắt đáy như thế nào. Thanh khoản không tăng rõ rệt cho thấy người mua đã “nhường sân” cho người bán. Thêm nữa hiệu ứng đẩy giá lên là không nhiều, chỉ 28,6% số cổ phiếu có giao dịch phục hồi với biên độ hơn 1% so với giá thấp nhất. Điều này cũng phù hợp với tâm lý chờ đợi, vốn bị ảnh hưởng từ diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế cũng như những khó khăn thị trường trong nước gặp phải quanh ngưỡng 1900 điểm. Hôm qua tín hiệu bán đã rõ hơn với nhiều cổ phiếu bị ép xuống đáng kể, ngay cả với những mã mạnh nhất.

Các cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay không có tính đại diện và chỉ có số ít mã giao dịch đáng tin cậy. Thống kê thì trong 76 mã xanh vẫn có 39 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ 10 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản quá 10 tỷ đồng. STB, VHM, VRE, LPB, DGC là các mã thuộc rổ VN30 dĩ nhiên thanh khoản khá tốt. Số còn lại là BSR tăng 1,45% khớp 334,5 tỷ đồng; GMD tăng 4,25% với 230,8 tỷ; BVH tăng 1,92% với 47,6 tỷ; HHP tăng 1,2% với 20,9 tỷ; DCL tăng 1,43% với 15,3 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang giảm giao dịch cả hai chiều nhưng vị thế ròng vẫn là -592,9 tỷ đồng. So với mức bán ròng 1.209 tỷ đồng sáng hôm qua thì đây vẫn là con số tích cực. Các cổ phiếu bị rút vốn chính là VNM -134,2 tỷ, VCB -123,7 tỷ, FPT -77,3 tỷ, HCM -72,7 tỷ, SSI -43,9 tỷ, VIX -42,4 tỷ. Phía mua ròng có STB +120,9 tỷ, GMD +75,3 tỷ, ACB +53,8 tỷ, GAS +45,5 tỷ.