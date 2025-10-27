Thị trường tiếp tục giằng co, cầu bắt đáy giao dịch chậm

Những thông tin mới về đàm phán thương mại với Hoa Kỳ cuối tuần qua đã không kích thích được dòng tiền hưng phấn hơn trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư vẫn chọn chiến lược mua thụ động và thận trọng. Giao dịch chủ yếu ở vùng giá đỏ với thanh khoản khá thấp.

VN-Index tăng cao nhất gần 14 điểm (+0,83%) chỉ ít phút sau khi mở cửa, sau đó lại từ từ trượt giảm. Hiện tượng kéo trụ có ảnh hưởng khá rõ, VIC tạo đỉnh khoảng 10 phút sau khi mở cửa, tăng 3,42% nhưng hiện đã tụt xuống còn tăng 0,78%. VHM thậm chí đảo chiều, từ mức tăng cao nhất 1,31% thành giảm 1,48%. Mất lực từ các trụ, VN-Index không chinh phục được mốc 1700 điểm, dù cao nhất sáng nay đã tới 1697,16 điểm. Kết phiên sáng, chỉ số giảm 0,25% tương đương -4,16 điểm.

Trạng thái thiếu cầu mua đỡ giá cao được phản ánh khá rõ ở độ rộng. Lúc 9h30 sàn HoSE có 188 mã tăng/69 mã giảm và tại đáy lúc 10h55 là 116 mã tăng/182 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy chỉ hoạt động tích cực trong khoảng 40 phút cuối phiên sáng, duy trì giá ổn định và hồi nhẹ. Kết phiên sáng độ rộng VN-Index ghi nhận cân bằng 154 mã tăng/150 mã giảm.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn chỉ rõ rệt ở thời điểm thị trường trượt dốc nửa đầu phiên sáng nay. Hiện tượng hạ giá là đồng loạt. Tuy nhiên từ khoảng 10h50 trở đi giao dịch bắt đầu ổn định khi dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt hơn. Lấy ví dụ VIC, cũng đã phục hồi 1,01% so với giá thấp nhất lúc 10h45, VHM hồi lại 1,08%. Thống kê rổ VN30 có 16 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất phiên sáng.

Mặc dù vậy về cơ bản VN-Index vẫn không có yếu tố nâng trụ đủ tốt. VIC hồi lại chỉ đủ vượt tham chiếu 0,78%. VCB tăng yếu 0,34%, HPG tăng 0,38%, VHM vẫn giảm 1,48%, CTG giảm 1%, TCB giảm 1,8%, MBB giảm 1,64%. Mạnh nhất trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE là FPT dù đầu phiên cũng có một nhịp trượt giảm xuống dưới tham chiếu 1,43%. Sau đó tiền vào khá ấn tượng đã kéo tăng ngược. Tính ra biên độ phục hồi của FPT tới 3,12% chỉ trong buổi sáng, thanh khoản 745,4 tỷ đồng, đứng thứ 4 thị trường.

VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,51% với 11 mã tăng/17 mã giảm, trong đó 8 mã đảo chiều từ giảm sang tăng. Toàn bộ 30 mã trong rổ đều “thoát đáy”. Thanh khoản rổ này giảm 11% so với sáng phiên trước cho thấy áp lực bán cũng không tăng, chủ yếu do cầu thận trọng và lùi xuống giá sâu.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 61% số cổ phiếu đã thoát đáy tối thiểu từ 2 bước giá trở lên so với mức thấp nhất. Khoảng 43% phục hồi từ 1% trở lên. Với thanh khoản sàn này giảm nhẹ hơn 3%, tín hiệu giảm áp lực bán khá đồng bộ với giao dịch của rổ blue-chips.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Trong 150 cổ phiếu đang đỏ ở sàn này, có 83 mã giảm trên 1%, tập trung 49,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Gần hai chục cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn vượt trăm tỷ đồng, một số còn giảm khá sâu như GEX giảm 3,78%, MWG giảm 3,03%, CII giảm 3%, VRE giảm 2,06%, DIG giảm 2,05%, BSR giảm 2,01%, HDC giảm 2,42%. Dù vậy biên độ phục hồi ở các cổ phiếu này cũng không nhỏ: GEX hồi lại 3,22%, CII hồi lại 2,37%, VRE hồi 1,06%, DIG hồi 1,66%... Phần hồi lại này là dấu hiệu của dòng tiền bắt đáy chủ động hơn.

Ở phía xanh, 86 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng thanh khoản tương đối nhỏ, chỉ chiếm 23,2% sàn. Điều này cũng không khó hiểu vì thường chỉ những cổ phiếu thanh khoản thấp mới dễ nâng giá. Chỉ 6 cổ phiếu trong nhóm xanh xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng là VIX tăng 2,58% với 1.027 tỷ đồng; FPT tăng 1,64% với 745,4 tỷ; VCI tăng 1,2% với 173,2 tỷ; KBC tăng 2,08% với 168,1 tỷ; FTS tăng 6,86% với 118,7 tỷ; VTP tăng 3,43% với 110,5 tỷ.

Với tỷ trọng thanh khoản vượt trội vẫn đang tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá sâu, dòng tiền thể hiện quan điểm mua khá rõ: Chỉ quan tâm ở các ngưỡng giá thấp. Thực ra cách mua này cũng không mới mà đã xuất hiện liên tục ở các phiên tuần trước, bất kể là trong ngày bán tháo hay các phiên phục hồi kỹ thuật sau đó.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mạnh 21% quy mô bán ra trên sàn HoSE và tăng 24% giá trị mua vào. Vị thế ròng là -1095 tỷ đồng. Như vậy khối này đã có 4 phiên sáng liên tiếp bán ròng với quy mô cỡ ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu bị xả mạnh là SSI -339,5 tỷ, MBB -215,8 tỷ, MWG -80,5 tỷ, VCI -78,5 tỷ, CII -55,1 tỷ, VHM -54,7 tỷ. Phía mua ròng có FPT +114,4 tỷ, VIC +36,7 tỷ.