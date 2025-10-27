Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Những đợt điều chỉnh 5% - 10% là điều hoàn toàn bình thường trước khi tiếp tục đi lên.

Thị trường chứng khoán đã có những diễn biến đáng chú ý trong những ngày gần đây khi VN-Index ghi nhận đợt sụt giảm mạnh hơn 94 điểm trong phiên ngày 20/10 tương ứng giảm 5,47%, sau đó hồi phục nhẹ trở lại, đóng cửa ở mốc 1.678,5 điểm vào cuối phiên ngày 22/10.

Nhận định về triển vọng thị trường, Dragon Capital cho rằng những đợt sụt giảm mạnh không phải là hiếm có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ năm 2020 đến đầu quý 4/2025, VN-Index đã có 20 lần sụt giảm mạnh hơn 4% chỉ trong một phiên, nhưng cũng trong giai đoạn này, thị trường cũng có tới 4 năm kết thúc với mức tăng trưởng trên 12%.

Từ đầu năm đến ngày 22/10/2025, dù đã có 3 phiên giảm mạnh trên 5%/phiên, VN-Index vẫn tăng 32,5%, cho thấy những biến động ngắn hạn không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Một điểm đáng chú ý là, từ năm 2020 đến nay, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực dù trải qua nhiều biến động lớn như đại dịch Covid-19, xung đột Nga–Ukraine, chu kỳ thắt chặt tiền tệ của FED hay những bất ổn trên thị trường trái phiếu trong nước,...

Đây cũng là giai đoạn các Quỹ cổ phiếu DCDS và DCDE của Dragon Capital đạt mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường.

Phân tích dữ liệu của quỹ DCDS cho thấy, từ năm 2018 đến nay, những khoản đầu tư được nắm giữ trên 24 tháng có mức lợi nhuận trung bình từ 18% - 34%/năm. Đây là con số không thua kém so với các kênh đầu tư khác. Hay khi mô phỏng chiến lược đầu tư đều đặn hàng tháng – còn gọi là chiến lược của “nhà đầu tư kỷ luật” trong thời gian 10 năm tính đến tháng 6/2024, tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình hàng năm (IRR) đạt 14,8%.

Kết quả này gần tương đương với “nhà đầu tư tiên tri" - người được giả định biết trước thị trường sẽ tăng/giảm trong tháng kế tiếp và chỉ mua vào trước thời điểm tăng.

Điều này cho thấy, việc giải ngân đều đặn và nắm giữ lâu dài có thể mang đến lợi nhuận tích cực trước những biến động của thị trường. Đồng thời, tâm lý bán tháo khi thị trường điều chỉnh là một trong những nguyên nhân khiến nhà đầu tư bỏ lỡ nhiều cơ hội tích sản trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào vận hội mới với lộ trình tăng trưởng riêng, Chính phủ đã và đang đẩy mạnh những chính sách kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Khi một nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số trong nhiều năm, như đã xảy ra ở Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc trong quá khứ, thị trường chứng khoán thường tăng trưởng "bằng lần", chứ không chỉ bằng phần trăm.

Với góc nhìn nêu trên, Dragon Capital tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về việc đầu tư dài hạn và khuyến nghị nhà đầu tư kiên định nắm giữ lâu dài, hướng tới mức lợi nhuận vượt trội trong dài hạn; Tận dụng những đợt điều chỉnh để tích lũy thêm khi cơ hội xuất hiện; Hạn chế giao dịch ngắn hạn để tránh tiêu tốn thời gian, công sức mà không gia tăng hiệu quả so với nắm giữ dài hạn.

Mặc dù VN-Index đã vượt mốc 1.700 điểm, định giá thị trường vẫn hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026. Định giá của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thị trường trong khu vực, dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Trong lịch sử, ở các nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP trên 10%, thị trường chứng khoán thường được định giá ở mức P/E từ 20–25 lần, thậm chí trên 30 lần, trong khi Việt Nam hiện mới chỉ hơn 10 lần. Nếu nhìn vào các thị trường đi trước trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, hay thậm chí thị trường Việt Nam thời gian qua, có thể thấy những đợt điều chỉnh 5% - 10% là điều hoàn toàn bình thường trước khi tiếp tục đi lên.