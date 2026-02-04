Cổ phiếu trụ tiếp tục ép mạnh chỉ số, thị trường phân hóa tích cực

Đà giảm giá ở VIC, VCB, VHM lần thứ 3 “đánh gục” mốc 1800 điểm của VN-Index, nhưng chưa đủ làm “rối” thị trường. Độ rộng khá cân bằng với mức tập trung dòng tiền vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh cho thấy một bức tranh khác.

VN-Index chốt phiên sáng giảm mạnh 1,04% tương đương -18,79 điểm, rơi xuống mức 1794,61 điểm. Tuy nhiên chỉ riêng VIC giảm 5,66%, VCB giảm 1,25% và VHM giảm 5,45%, VPL giảm 6,34% đã lấy đi xấp xỉ 20 điểm. Nói đơn giản, sức ép từ nhóm vốn hóa lớn là yếu tố quyết định “bẻ gãy” vùng 1800 điểm sáng nay.

Thực tế nhóm blue-chips VN30 cũng không được mạnh, dù độ rộng còn thể hiện mức độ phân hóa nhất định khi có 11 mã tăng và 16 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ này giảm nhẹ 0,5% nhờ khá nhiều mã còn tốt như HPG tăng 6,17%, SSI tăng 3,4%, DGC tăng 2,8%, LPB tăng 1,08%. Tiếc là vốn hóa của nhóm này khá hạn chế. Dù vậy phía giảm ngoài các trụ kể trên thì cũng chỉ thêm vài cổ phiếu đáng chú ý là VJC giảm 3,81%, VRE giảm 3,35%, FPT giảm 1,35%.

Dưới sức ép của nhóm vốn hóa lớn, VN-Index có lần thứ 3 để mất ngưỡng 1800 điểm. Đây tiếp tục là phép thử tâm lý cho phần còn lại của thị trường, vì ngưỡng hỗ trợ này rất quan trọng. Nếu thị trường xuất hiện áp lực bán tháo mạnh tức là số đông nhà đầu tư lo ngại VN-Index sẽ điều chỉnh sâu hơn ảnh hưởng tới tình hình chung. Ngược lại nếu khả năng phân hóa diễn ra tốt, thậm chí là nhiều mã tăng ngược vượt trội số giảm, nghĩa là dòng tiền tiếp tục bỏ qua những biến động ở chỉ số.

Cho đến cuối phiên sáng nay thì tình hình vẫn còn giằng co. Độ rộng VN-Index ghi nhận 144 mã tăng/166 mã giảm, trong đó 78 mã tăng từ 1% trở lên chiếm 41,4% thanh khoản sàn HoSE và 66 mã giảm vượt 1%, chiếm 19,4% thanh khoản. Ngoài ra, tổng giao dịch của nhóm tăng giá cũng vượt trội nhóm giảm dù số lượng ít hơn, chiếm 54,3% giao dịch sàn (số giảm chiếm 41,6%).

Dù vậy cũng phải lưu ý sự đột biến ở HPG trong sáng nay. Cổ phiếu nay đột ngột nhận được dòng tiền mua dữ dội, đẩy thanh khoản lên tới 2.250,8 tỷ đồng và giá tăng 6,17%. Đây là mức tăng một ngày cao nhất kể từ đợt phục hồi tại “đáy thuế quan” hồi tháng 4/2025. Khối ngoại mua vào chiếm hơn 39% tổng lượng giao dịch của HPG, giá trị ròng đạt 762,2 tỷ đồng. Với các cổ phiếu còn lại thanh khoản cũng khá tốt, 13 mã giao dịch trên trăm tỷ đồng với biên độ giá vượt +1%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm chứng khoán đang cho thấy sức mạnh nổi bật khi SSI tăng 3,4%, VCI tăng 1,79%, HCM tăng 1,46% đều khớp rất lớn. Các mã nhỏ hơn như PHS, AAS, SHS, MBS cũng tăng trên 2%. Tính chung cả nhóm chứng khoán có gần 20 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên.

Phần còn lại đáng chú ý đến ở các cổ phiếu riêng lẻ vẫn đang mạnh mấy ngày gần đây. POW tăng 2,1%, BSR tăng 1,46%, VSC tăng 1,35%, PC1 tăng 2,53%, PVT tăng 3,88%, SZC tăng 5,42%, VCG tăng 1,3% đều khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản.

Ở phía giảm giá, nhóm Vin cộng thêm FPT, VCB chiếm hết các vị trí dẫn đầu về thanh khoản. Thực ra cũng chỉ các mã này có sức ép bán ra đáng chú ý. Thậm chí trong toàn bộ 66 cổ phiếu giảm quá 1% sáng nay thì chỉ 19 mã đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. KBC giảm 1,19%, GEX giảm 2,27%, GEE giảm 1,7%, VTP giảm 1,29%, PDR giảm 1,13%... là số ít đáng kể với thanh khoản loanh quanh vài chục tỷ đồng.

Như vậy về tổng thể điểm số sáng nay không phản ánh chính xác tình hình giao dịch, dù thị trường cũng không thực sự mạnh. Độ rộng chưa thể hiện khả năng vượt trội ở nhóm tăng giá, nhưng dòng tiền thì phân bổ tốt hơn ở đây. Nếu trong phiên chiều dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt hơn, hiệu ứng giá phục hồi rõ hơn thì thị trường tiếp tục có tín hiệu tin cậy về khả năng tách rời giữa điểm số, nhóm trụ và phần còn lại.

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng nhẹ 138,8 tỷ đồng trên sàn hoSE, nhưng mua tốt thì chỉ có HPG. Khá nhiều cổ phiếu bị bán ròng lớn như VIC -165,3 tỷ, FPT -134,1 tỷ, VHM -119,5 tỷ, VCB -95,5 tỷ, VPB -88,4 tỷ, ACB -77,5 tỷ, BID -57,8 tỷ.