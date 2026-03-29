Cổ phiếu VAF bị hủy niêm yết từ 28/4 do kiểm toán ngoại trừ 3 niêm liên tiếp

Theo đó, HOSE cho biết 37.665.348 cổ phiếu VAF sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE vào ngày 28/4 và ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 24/4. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của Công ty trong 03 năm liên tiếp (căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024, 2025). thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Được biết tại báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển. Kiểm toán độc lập đã đưa ra cơ sở kiểm toán ngoại trừ: “công ty đã dừng triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa nhưng vẫn chưa ghi nhận tổn thất đối với các khoản chi phí đã đầu tư vào dự án tính đến ngày 31/12/2025 là 24,709 tỷ đồng (Thuyết minh số 10 và số 37 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính). Bên kiểm toán không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để có thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính đính kèm của công ty”.

Như các nội dung công ty đã giải trình tại văn bản trước đó, ngày 22/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt về thực dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa.

Đồng thời, Đại hội cũng phê duyệt chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa (dự án di dời Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển);

Sau đó, ngày 23/07/2025, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;

Đến ngày 04/08/2025, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4. Cùng ngày 04/08/2025, công ty đã ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 về việc thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7, Khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhằm tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

Theo VAF sự cần thiết phải tiếp tục triển khai dự án di dời là ngày 07/12/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Trì, theo đó tại vị trí sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty sẽ là khu vực đất thương mại và dịch vụ; do đó công ty bắt buộc phải di dời đi nơi khác và thời gian không còn nhiều. Gần đây nhất, Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội đã có văn bản gửi công ty về thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội khắc phục 05 điểm nghẽn lớn của TP Hà Nội là dự kiến di dời 53 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong đó có Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển lộ trình thực hiện ngay từ năm 2026-2027.

Bên cạnh đó, công ty đã đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Cụ thể: công ty đã thực hiện giải ngân 95% hợp đồng thuê lại đất với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 sau khi hợp đồng được ký kết; sắp tới sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty sẽ triển khai trước một số gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư để phục vụ cho việc Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập dự án di dời) theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, công ty tiếp tục thực hiện công tác quyết toán, thanh lý Dự án và kiểm toán dự án dừng thực hiện “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cấp lần đầu ngày 16/01/2013, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định chính xác giá trị tổn thất đối với các khoản chi phí đầu tư dở dang không có khả năng thu hồi, làm cơ sở cho việc xử lý tài chính theo quy định (Dự án mới được thực hiện trên lô đất trước đó nên khả năng cao sẽ kế thừa được một phần lớn chi phí đầu tư dở dang đã bỏ là 24,709 tỷ đồng của dự án cũ; tuy nhiên việc đánh giá sự kế thừa sẽ phụ thuộc vào việc căn cứ hồ sơ quyết toán thanh lý dự án dừng thực hiện được kiểm toán; dự kiến sau khi có kết quả, công ty sẽ thuê đơn vị/tổ chức có đủ tư cách pháp nhân ký kết hợp đồng thẩm định chi phí dự án cũ để áp dụng vào dự án mới; dựa vào sự đánh giá của họ công ty sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Trước đó, HOSE cho biết, VAF hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng, do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 8,47%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/12/2025 (ngày chốt danh sách 28/11/2025).

Hiện công ty có 446 cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài - trong đó, cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nắm giữ: 25.256.887 cổ phiếu, chiếm 67,06% vốn điều lệ; Cổ đông lớn thứ hai là Công ty TNHH Hoàng Ngân, nắm giữ: 9.215.597 cổ phiếu, chiếm 24,47% vốn điều lệ;

Các cổ đông còn lại là 444 cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài), nắm giữ 3.192.864 cổ phiếu, chiếm 8,47% vốn điều lệ.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định: "Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ ".