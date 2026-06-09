Khởi tố lãnh đạo TV3: Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị bắt

TV3 cho biết ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, TV3 cho biết ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Theo giới thiệu,ông Nguyễn Hoàng Như Tuấn (1973), Thạc sĩ kỹ sư điện, đại diện 19,51% vốn góp của EVN; Ông Lạc Thái Phước (1967) là thạc sĩ kỹ thuật điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, đại diện phần vốn góp của EVN là 14,63%; Ông Phạm Hoàng Vinh (1971) là cử nhân tài chính kế toán, hiện đang ở hữu 0,25% vốn tại TV3

Do đó, công ty thực hiện công bố thông tin về sự việc nêu trên theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.

Được biết, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Tại đây, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ và sau thuế đạt 16 tỷ; cổ tức năm 2025 là 5% bằng tiền mặt, cổ tức 2026 không thấp hơn 5% bằng tiền

Trước đó vào ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (mã TV2-HOSE) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 30/6 tới tại Tp.HCM. Theo chương trình dự kiến, đại hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cũng như tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; giới thiệu nhân sự để bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các thành viên HĐQT, BKS.

Trước đó nữa, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo, cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.