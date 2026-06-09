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Loạt công ty bị phạt do liên quan đến trái phiếu

Hà Anh

09/06/2026, 09:23

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với cùng mức phạt 92,5 triệu đồng, liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Hải Phòng) bị phạt do không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu như tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Báo cáo tài chính bán niên 2025.

Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhiều tài liệu, trong đó đáng chú ý là việc công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu DRGCH2226001 trước hạn, Công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu DRGCH2126002 trước hạn).

Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương (Lâm Đồng) bị phạt do công ty chậm gửi nội dung công bố thông tin cho HNX từ 10 ngày trở lên so với quy định đối với tài liệu liên quan đến trái phiếu các năm 2021-2024; công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu: ORECH2135001). Ngoài ra, công ty chậm gửi nội dung công bố thông tin cho HNX dưới 10 ngày so với quy định đối với các tài liệu: công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu ORECH2135001 (ngày công bố thông tin theo quy định: 29/3/2021, ngày công bố thông tin đến HNX: 30/3/2021).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Đồng Nai) bị phạt do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, BCTC bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, BCTC bán niên 2022, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. 

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, BCTC năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, BCTC năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình thanh toán lãi, gốc bán niên 2024, BCTC bán niên năm 2024).

Công ty cổ phần Tàu Cuốc (Tp.Hồ Chí Minh) bị phạt do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo QTCT 6 tháng đầu năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025).

Ủy ban Chứng khoán xử phạt một loạt công ty với cùng một mức 92,5 triệu đồng

11:13, 19/10/2025

Ủy ban Chứng khoán xử phạt một loạt công ty với cùng một mức 92,5 triệu đồng

Từ khóa:

92,5 triệu đồng chứng khoán trái phiếu

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