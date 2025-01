Cổ phiếu vừa và nhỏ nổi sóng, đầu tư công hút dòng tiền

Sức hút ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay càng nóng hơn. Dù VN-Index bị nhóm blue-chips tạo sức ép trồi sụt thiếu ổn định thì dòng tiền mạnh mẽ ở các mã trung bình đỡ giá rất tích cực. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng thêm tới 1.640 tỷ đồng so với buổi sáng thì gần 1.000 tỷ là tăng ở nhóm vừa và nhỏ.

VN-Index đóng cửa tăng 7,11 điểm tương đương +0,58% so với tham chiếu, tức là không có tiến triển gì thêm so với buổi sáng, thậm chí thụt lùi (chốt phiên sáng chỉ số tăng 7,82 điểm). Không chỉ vậy, VN-Index chiều nay còn đánh võng nhiều hơn, lúc yếu nhất chỉ tăng gần 4,5 điểm.

Biến động này là do các cổ phiếu blue-chips không ổn định. Mặc dù cơ bản nhóm VN30 vẫn tăng giá áp đảo nhưng biên độ giá ở nhiều trụ lại suy yếu. Thống kê cho thấy rổ này có 17 cổ phiếu tụt giá so với buổi sáng, 11 mã cải thiện. Vấn đề là VCB, VPB, TCB, GAS, CTG cũng suy yếu nên lực đỡ cho VN-Index kém hơn. Thậm chí MSN, cổ phiếu cực khỏe trong buổi sáng, chiều nay cũng bị tụt nhẹ 0,3%, đóng cửa còn tăng 3,3% so với tham chiếu. Những cổ phiếu cải thiện giá như VRE, SSB dù rất ấn tượng thì lực kéo lại hạn chế. VRE chiều nay tăng thêm 2,17% so với buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,48%. SSB tăng thêm 2,31%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 1,43%.

Dòng tiền vào rổ VN30 cũng khá yếu trong buổi chiều. Thanh khoản chỉ đạt gần 2.120 tỷ đồng, tăng 672 tỷ đồng so với buổi sáng. Tuy vậy, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều tăng tới 1.640 tỷ đồng. Như vậy các cổ phiếu ngoài rổ VN30 mới là đối tượng thu hút dòng tiền tích cực nhất.

Cổ phiếu thanh khoản lớn hôm nay xuất hiện nhiều mã vừa và nhỏ.

Thực vậy, VN-Index chốt phiên tăng 0,58% là mức yếu, nhưng tới 126 mã đóng cửa hơn 1% so với tham chiếu. Rổ VN30 đóng góp 10 mã vào số này. Ngay cả khi như vậy, cũng chỉ có các blue-chips tầm trung là mạnh, như MSN, VRE, HDB, POW, GVR… Ngược lại, nhóm vừa và nhỏ, hàng thanh khoản kém lại tăng giá dữ dội.

Cổ phiếu xây dựng, đầu tư công và một phần bất động sản cho thấy khả năng thu hút dòng tiền ấn tượng. VCG tăng 5,12% thanh khoản 382,9 tỷ; KBC tăng 3,28% với 303,4 tỷ; HHV tăng 5,93% với 275,7 tỷ; HAH tăng 3,03% với 124,9 tỷ là những cổ phiếu vừa mạnh, vừa giao dịch lớn. Ngoài ra cả loạt cổ phiếu như FCN kịch trần, LCG tăng 5,53%, KSB tăng 5,29%... cũng giao dịch khá sôi động.

Do dòng tiền hạn chế về tổng thể nên hiệu ứng tập trung vốn và biến động giá khác nhau rất xa. Ngay trong từng nhóm ngành cũng có sự phân hóa về sức mạnh rõ rệt. Nhóm chứng khoán vốn hóa trung bình và nhỏ mạnh hơn hẳn blue-chips như SBS, APG, SHS, VIX, CSI. Các ngân hàng cũng vậy, HDB, SSB, ABB, MSB vượt hẳn BID, VCB, TCB, CTG…

Dù vậy với độ rộng rất tốt 287 mã tăng/127 mã giảm ở VN-Index cuối phiên, cơ hội để nhà đầu tư hưởng lợi từ phiên tăng này là cao, đặc biệt khi có tới 126 cổ phiếu - bao gồm rất nhiều mã đầu cơ nhỏ - tăng khỏe hơn 1%. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chỉ cần giá tăng là tốt, bất kể quy mô thanh khoản có lớn hay không. Tính chung cả phiên hôm nay, HoSE khớp tăng 1320 tỷ đồng thanh khoản thì rổ VN30 chỉ tăng 143,3 tỷ đồng. Đây là bằng chứng rõ nhất của dòng tiền chuyển hướng trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng gần gấp đôi quy mô giải ngân so với phiên sáng, đạt 603,5 tỷ đồng. Vị thế ròng do đó giảm xuống còn -192,8 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng 211,9 tỷ đồng. Các cổ phiếu vừa và nhỏ hầu như không có giao dịch của khối này và là dư địa cho dòng tiền nội hoạt động. Những cổ phiếu bị bán ròng trọng điểm là FPT -143,7 tỷ, STB -133,2 tỷ, HPG -51,8 tỷ, SSI -37,9 tỷ, CTG -27,7 tỷ, MWG -27,7 tỷ, VHM -22,9 tỷ. Phía mua ròng có HDB +42,4 tỷ, KBC +38,3 tỷ, MSN +31,1 tỷ, VPB +24,3 tỷ.