Cơ quan thuế gỡ vướng, xử lý tồn đọng gần 200 hồ sơ hoàn thuế VAT hơn 1.100 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có công văn số 5427/BTC-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện, chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế VAT đối với các hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện sử dụng hóa đơn giả, trục lợi hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO RÕ TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT, KHÔNG ĐỂ TỒN ĐỌNG HỒ SƠ KÉO DÀI GÂY BỨC XÚC

Công văn số 5427/BTC-VP được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện những chỉ đạo nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế khẩn trương thực hiện ngay, không chậm trễ các công việc dưới đây.

Thứ nhất, Cục trưởng cục thuế chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế VAT trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp nhận từ người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế cũng như pháp luật quản lý thuế.

Thứ hai, đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn, khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Từ đầu năm đến ngày 17/5, số hồ sơ đề nghị hoàn chưa được cơ quan thuế giải quyết là 199 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 1.119 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,18% so với tổng số hồ sơ cơ quan thuế giải quyết hoàn (199/4.760 hồ sơ). Báo cáo của Tổng cục Thuế.

Liên quan đến 199 hồ sơ đề nghị hoàn chưa được giải quyết, Tổng cục Thuế cho biết do nhiều nguyên nhân như: do hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định; doanh nghiệp được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh; do doanh nghiệp xin tạm dừng, hoãn thời gian kiểm tra; do doanh nghiệp chưa cung cấp đủ hồ sơ tài liệu số liệu, do đang chờ kết quả xác minh...

"Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn, phải thông báo cho người nộp thuế về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo công khai, minh bạch", Tổng cục Thuế yêu cầu.

Đối với số thuế có kết quả kiểm tra, xác minh, khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Thứ ba, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra, phải có thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật theo Điều 34, Điều 35 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Thứ tư, đối với các hồ sơ hoàn thuế VAT đang có vướng mắc, phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị tổ chức đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.

Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của cục thuế, báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời hướng dẫn xử lý.

Thứ năm, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT theo đúng thành phần, thủ tục hồ sơ quy định tại Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp hồ sơ chưa được chấp nhận do chưa đủ thủ tục, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

TUYÊN TRUYỀN RÕ RÀNG CHÍNH SÁCH VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Cũng trong văn bản này, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành thực hiện nội dung thứ sáu, khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế VAT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến cơ quan thuế.

Đối với số tiền thuế hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế.

Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế xác định số tiền thuế hoàn không đủ điều kiện được hoàn thuế, cần ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định theo quy định tại Điều 77, Điều 113 Luật Quản lý thuế và Điều 39 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Thứ tám, cục trưởng cục thuế chỉ đạo bộ phận tuyên truyền hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nhiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay và nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.