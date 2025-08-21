Thứ Năm, 21/08/2025

Trang chủ Thế giới

Reuters: Trung Quốc cân nhắc cho phép phát hành stablecoin neo vào nhân dân tệ

Đức Anh

21/08/2025, 13:00

Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của hãng tin Reuters, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc cho phép sử dụng các đồng stablecoin neo giá vào nhân dân tệ, một động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong lập trường của Bắc Kinh về tài sản số.

Stablecoin là một loại tiền điện tử thường được neo vào một tài sản khác để giữ giá trị ổn định và từ đó mang lại tiềm năng sử dụng trong thanh toán kỹ thuật số. Loại tiền số này đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn trong giới tài chính toàn cầu. Giữa tháng 7/2025, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ban hành khuôn khổ pháp lý dành riêng cho stablecoin với đạo luật GENIUS.

Nguồn tin của Reuters cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt lộ trình cho phép các tổ chức phát hành stablecoin vào cuối tháng này, một phần nhằm tăng độ phủ của nhân dân tệ trên thế giới và một phần nhằm bắt kịp động thái chính sách liên quan tới stablecoin của Mỹ.

“Kế hoạch dự kiến bao gồm các mục tiêu của việc sử dụng stablecoin neo giá vào nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu cũng như trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong nước. Lộ trình cũng sẽ gồm các hướng dẫn đề phòng ngừa rủi ro”, nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Một nguồn tin khác cho biết các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc dự kiến sẽ họp để thảo luận về việc này sớm nhất vào cuối tháng 8, trong đó tập trung bàn thảo về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và stablecoin.

Tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo cấp cao dự kiến sẽ có bài phát biểu để bày tỏ lập trường về stablecoin và xác định các ranh giới cho việc ứng dụng đồng tiền này. Chi tiết về kế hoạch của Bắc Kinh dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Các cơ quan quản lý gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ được giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch.

Nếu được triển khai, kế hoạch đưa vào sử dụng đồng stablecoin của Trung Quốc sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận tài sản kỹ thuật số của nước này. Năm 2021, Bắc Kinh cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử do lo ngại về các nguy cơ của loại tiền này với hệ thống tài chính.

Trung Quốc lâu nay luôn muốn nâng tầm vị thế của nhân dân tệ trên thế giới, đạt được vị thế tương tự như USD hoặc euro, nhằm phản ánh vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, chính sách kiểm soát vốn chặt chẽ và thặng dư thương mại hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ USD là một rào cản cho mục tiêu này.

Theo các chuyên gia, đây cũng có thể sẽ là những rào cản chính cho sự phát triển của stablecoin tại Trung Quốc. Stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị cố định và thường được neo giá vào một tiền tệ pháp định như USD và được các nhà giao dịch sử dụng để mua bán các loại tiền ảo khác. 

Theo nền tảng thanh toán SWIFT, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong hoạt động thanh toán toàn cầu đã giảm xuống còn 2,88% trong tháng 6/2025, mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Ngược lại, tỷ trọng của USD tăng lên 47,19%.

Bắc Kinh hiện áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt để quản lý dòng tiền ra vào đất nước. Chỉ có một số ít cơ chế cho phép đầu tư vốn ra thị trường quan trọng bên ngoài Trung Quốc đại lục như như Hồng Kông.

Công nghệ blockchain nền tảng của stablecoin cho phép chuyển tiền tức thời, xuyên biên giới và 24/7 với chi phí thấp. Điều này mang lại cho stablecoin tiềm năng xóa bỏ nhược điểm của các giao dịch tiền tệ truyền thống hàng ngày và các hệ thống thanh toán xuyên biên giới hiện tại.

Các nguồn tin của Reuters cho biết Bắc Kinh nhận định sự đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là stablecoin, hứa hẹn giúp quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong bối cảnh các loại tiền điện tử gắn liền với USD đang ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các đồng stablecoin neo giá vào USD hiện đang thống trị thị trường stablecoin toàn cầu, chiến hơn 99%. 

Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng với Washington và các nhà xuất khẩu Trung Quốc có xu hướng sử dụng đồng stablecoin neo giá vào USD.

Tại châu Á, Hàn Quốc cũng tuyên bố cho phép các công ty phát hành stablecoin neo giá vào đồng won và phát triển các hạ tầng cần thiết liên quan tới loại tiền điện tử này. Các sáng kiến tương tự cũng đang được triển khai tại Nhật Bản.

Theo nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử CoinGecko, thị trường stablecoin toàn cầu hiện có quy mô tương đối nhỏ với tổng giá trị vốn hóa khoảng 247 tỷ USD. Tuy nhiên, Ngân hàng Standard Chartered dự báo quy mô của thị trường này có thể tăng lên 2 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

Các mốc phát triển quan trọng của stablecoin

Các mốc phát triển quan trọng của stablecoin

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

ECB lo stablecoin gây mất ổn định chính sách tiền tệ châu Âu

ECB lo stablecoin gây mất ổn định chính sách tiền tệ châu Âu

Từ khóa:

Nhân dân tệ stablecoin tiền số Trung Quốc

