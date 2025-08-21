Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

Trong phiên sáng 21/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn chỉ tăng từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng…

Sau khi giảm 200 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (20/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều tăng mạnh trong phiên hôm nay (21/8).

Mở cửa phiên sáng, các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên sáng, các thương hiệu trên chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 124,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, Phú Quý ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên 21/8. Chốt phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,4 triệu – 125,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn hẳn so với thị trường chung.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp và giá bán ra cũng điều chỉnh tăng 1 lần trong phiên sáng 21/8. Giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng tại Mi Hồng niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng và giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu – 125,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 21/8 . (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Xu hướng tăng giá cũng diễn ra trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 21/8 với mức tăng tương đối đồng đều, dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tuy nhiên, một đơn vị kinh doanh vẫn không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (20/8).

Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu – 119,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường, đi kèm chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua với mức tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 100 nghìn đồng/lượng Chốt phiên sáng, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng – 120,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá giao dịch mua, bán 117,3 triệu đồng – 120,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Trong phiên 21/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 21/8 so với phiên 20/8. (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 21/8. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 120,7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 30 phút mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 117,5 triệu – 120,5 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,5 triệu – 120,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng.