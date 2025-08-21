Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”
Phương Linh
21/08/2025, 12:56
Trong phiên sáng 21/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 600 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn chỉ tăng từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng…
Sau khi giảm 200 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (20/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều tăng mạnh trong phiên hôm nay (21/8).
Mở cửa phiên sáng, các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng phổ biến là 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên sáng, các thương hiệu trên chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 124,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.
Cùng mức tăng trên, Phú Quý ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên 21/8. Chốt phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,4 triệu – 125,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn hẳn so với thị trường chung.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp và giá bán ra cũng điều chỉnh tăng 1 lần trong phiên sáng 21/8. Giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng tại Mi Hồng niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng và giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu – 125,5 triệu đồng/lượng.
Xu hướng tăng giá cũng diễn ra trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 21/8 với mức tăng tương đối đồng đều, dao động từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tuy nhiên, một đơn vị kinh doanh vẫn không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn so với chốt hôm qua (20/8).
Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu – 119,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường, đi kèm chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.
Công ty DOJI là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua với mức tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 100 nghìn đồng/lượng Chốt phiên sáng, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng – 120,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mức giá giao dịch mua, bán 117,3 triệu đồng – 120,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Trong phiên 21/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 120 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 21/8. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117,7 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 120,7 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, sau chưa đầy 30 phút mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch 117,5 triệu – 120,5 triệu đồng/lượng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 20/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,5 triệu – 120,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,3 triệu – 110,5 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, cập nhật lúc 12 giờ ngày 21/8, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm nhẹ gần 0,2% so với giá chốt phiên 20/8, quay về mốc 3.338,8 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 17,48 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 11,88 – 12,58 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này ở mức 2,58 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” đột ngột giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC phân hoá, giá vàng nhẫn gần như bất động
Giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ trong phiên 13/8
Vì sao cam kết không truy thu nhưng hộ kinh doanh vẫn phải nộp thêm thuế?
Tại tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” tổ chức ngày 20/8, nhiều hộ kinh doanh phản ánh dù ngành thuế khẳng định không truy thu nhưng họ vẫn bị truy thu thuế từ những năm trước, mỗi hộ phải nộp thêm hơn 1 tỷ đồng…
Ngân hàng có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng
Theo quy định, ngân hàng không sử dụng thông tin tín dụng của chủ thể dữ liệu cá nhân để chấm điểm, xếp hạng tín dụng... khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân...
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
VietinBank tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 "Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu"
Ngày 18/8/2025, tại Khách sạn Sheraton Saigon, VietinBank đã tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 với chủ đề “Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu” .
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: