TP.HCM ngừng cấp bìa sổ bảo hiểm xã hội giấy từ tháng 1/2026

Bắt đầu từ tháng 1/2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ ngừng cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội, chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử theo lộ trình…

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết căn cứ Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã quy định kể từ ngày 1/1/2026, thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử.

Để chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ điện tử đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo tạm thời ngừng cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Người lao động khi nộp hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chỉ cần cung cấp tờ rời sổ bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm căn cứ vào dữ liệu đang quản lý và tờ rời do người lao động/người sử dụng lao động cung cấp để giải quyết chế độ cho người lao động.

Đây cũng là lộ trình được triển khai, thực hiện theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Theo đó, sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động, trong đó chứa đựng thông tin cơ bản về nhân thân, ghi nhận việc đóng, hưởng, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và các thông tin cần thiết khác có liên quan.

Sổ bảo hiểm xã hội được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Chậm nhất là ngày 1/1/2026, thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử; sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy được cấp khi người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu.

Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, dữ liệu về sổ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan Bảo hiểm xã hội, với sổ bảo hiểm xã hội điện tử, người tham gia bảo hiểm xã hội có thể theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời mọi lúc, mọi nơi kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Người lao động có thể sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên môi trường điện tử.

Mặt khác, người lao động tiết kiệm được thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội nếu không may sổ bị mất, hỏng. Bên cạnh đó, không phải bảo quản như sổ bảo hiểm xã hội giấy, và không phải xuất trình sổ bảo hiểm xã hội giấy khi làm thủ tục thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử cũng sẽ giúp người sử dụng lao động giảm được khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện các thủ tục hành chính (liên quan đến việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động).

Với sổ bảo hiểm xã hội điện tử, kỳ vọng sẽ khắc chế được tình trạng mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Ngoài ra, dữ liệu từ sổ điện tử sẽ được kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm. Việc liên thông này giúp ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời cho phép người lao động nộp hồ sơ trực tuyến, không cần trực tiếp đến nộp giấy tờ…