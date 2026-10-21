Thứ Tư, 21/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Còn 18 địa phương chưa hoàn thành kiểm kê tài nguyên nước

H Hoàng Anh

Vẫn còn 18 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành đầy đủ công tác kiểm kê tài nguyên nước, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp kết quả trên phạm vi toàn quốc...

Kết quả kiểm kê tài nguyên nước là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin về hiện trạng nguồn nước và hỗ trợ quá trình xây dựng, triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Ảnh: dwrm
Kết quả kiểm kê tài nguyên nước là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin về hiện trạng nguồn nước và hỗ trợ quá trình xây dựng, triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Ảnh: dwrm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn gửi UBND 18 tỉnh, thành phố, đôn đốc khẩn trương hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê tài nguyên nước theo Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Công tác kiểm kê tài nguyên nước là một trong những nhiệm vụ nền tảng để đánh giá hiện trạng nguồn nước, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước và xây dựng các phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả.

Kết quả kiểm kê không chỉ phản ánh hiện trạng nguồn nước tại từng địa phương mà còn góp phần hình thành bức tranh tổng thể về tài nguyên nước trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, điều hòa, phân phối nguồn nước và nâng cao hiệu quả quản lý theo lưu vực sông.

Theo Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 và Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 27/12/2024, các địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí, huy động nguồn lực hợp pháp để tổ chức kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2026.

Kết quả kiểm kê tài nguyên nước là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin về hiện trạng nguồn nước và hỗ trợ quá trình xây dựng, triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Vì vậy, việc hoàn thành kiểm kê đúng tiến độ, cập nhật dữ liệu theo phạm vi hành chính hiện hành có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến thời điểm này, vẫn còn 18 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành đầy đủ công tác kiểm kê tài nguyên nước, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp kết quả trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, 11 tỉnh, thành phố chưa gửi kết quả kiểm kê, gồm: Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang. 7 địa phương đã gửi kết quả nhưng chưa hoàn thiện việc rà soát, cập nhật theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Đáng chú ý, một số địa phương đã thực hiện kiểm kê tại các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp, sáp nhập. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổng hợp những kết quả đã có mà còn phải rà soát, cập nhật số liệu tương ứng với phạm vi quản lý mới, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất.

Cụ thể, tại Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành kiểm kê theo mô hình chính quyền địa phương ba cấp, trong khi tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã hoàn thành theo mô hình hai cấp. Tại Ninh Bình, tỉnh Hà Nam (cũ) đã hoàn thành theo mô hình ba cấp, còn tỉnh Ninh Bình (cũ) đã hoàn thành theo mô hình hai cấp.

Các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa và Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả kiểm kê từ các địa phương trước sáp nhập, bảo đảm phù hợp với địa giới hành chính hiện hành.

Để bảo đảm tiến độ Đề án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 18 tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kết quả kiểm kê; đồng thời cập nhật dữ liệu vào phần mềm kiểm kê tài nguyên nước tại địa chỉ https://kktnn.mae.gov.vn.

Việc cập nhật trên hệ thống phần mềm là yêu cầu quan trọng nhằm phục vụ tổng hợp kết quả kiểm kê, bảo đảm thông tin được quản lý tập trung và thống nhất. Trên cơ sở kết quả các địa phương gửi về, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, trong khi biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn gây sức ép lên nguồn nước, việc có dữ liệu đầy đủ, thống nhất và được cập nhật kịp thời càng trở nên cần thiết. Đặc biệt, nhiều nguồn nước có phạm vi phân bố liên quan đến nhiều địa phương. Vì vậy, kết quả kiểm kê cần được tổng hợp theo phương pháp và phạm vi thống nhất, tạo cơ sở cho việc đánh giá, quản lý và điều phối nguồn nước một cách đồng bộ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

an ninh nguồn nước VnEconomy biến đổi khí hậu VnEconomy Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước VnEconomy khan hiếm nước VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy phân bổ nguồn nước VnEconomy quản lý nguồn nước VnEconomy quản trị nguồn nước VnEconomy quy hoạch tài nguyên nước VnEconomy tài nguyên nước VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Công bố bản đồ ranh giới rừng phục vụ thực hiện EUDR

Công bố bản đồ ranh giới rừng phục vụ thực hiện EUDR

EUDR đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính hợp pháp, truy xuất nguồn gốc địa lý đến từng lô đất và bằng chứng chứng minh sản phẩm không liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng sau ngày 31/12/2020. Bản đồ ranh giới rừng năm 2020 phiên bản 1.0 được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đối chiếu dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ phục vụ xuất khẩu...

Băng vĩnh cửu tan chảy khiến nước máy tại thị trấn Na Uy không còn an toàn để uống

Băng vĩnh cửu tan chảy khiến nước máy tại thị trấn Na Uy không còn an toàn để uống

Biến đổi khí hậu đang đe dọa nguồn nước ngọt tại Longyearbyen, thị trấn thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy. Băng vĩnh cửu tan chảy khiến kim loại nặng từ các lớp đá nền ngấm vào hồ cung cấp nước sinh hoạt. Vụ việc cũng làm dấy lên cảnh báo về những rủi ro tương tự đối với các cộng đồng khác ở Bắc Cực…

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

18 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

10 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy