Con gái Phó Chủ tịch VPB mua thành công 20 triệu cổ phiếu

Bùi Cẩm Thi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, bà Bùi Cẩm Thi, con gái ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPB đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến 27/8.

Sau giao dịch, bà Bùi Cẩm Thi nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 20 triệu cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn tại VPB.



Ước tính với mức giá phiên 25/8, bà Thi đã chi khoảng 670 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên

Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nâng sở hữu tại VPBank lên 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,25% vốn - trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện đang sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, chiếm 1,97% vốn của VPB.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Nhung - thành viên Hội đồng quản trị VPBank cũng đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu VPB từ ngày 26/8 đến 24/9. Nếu giao dịch thành công, lượng nắm giữ của bà Nhung sẽ tăng từ 36,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,45% vốn lên 46,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn.

Được biết, VPB đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 32,1 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11,2 nghìn tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 45% và 47% dự báo cả năm của VCSC. Kết quả này tương ứng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước; +24% so với cùng kỳ quý trước).

Nhìn chung, lợi nhuận 6 tháng năm 2025 phù hợp kỳ vọng của VCSC, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và chi phí tín dụng được kiểm soát tốt trong bối cảnh chất lượng tài sản được cải thiện. Mặc dù diễn biến NIM và thu nhập phí thấp hơn kỳ vọng, tín dụng tăng trưởng mạnh vượt kỳ vọng và các chỉ số nợ xấu cải thiện đáng kể. Ngoài ra, FE Credit (FEC) tiếp tục phục hồi và duy trì khả năng sinh lời trong quý 2/2025. VCSC kỳ vọng đóng góp lợi nhuận của FEC sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm 2025.

VCSC cho biết, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ trong 6 tháng năm 2025 đạt 21,0% (tăng trưởng cho vay đạt 21,7%), trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 39% so với cuối năm 2024 và chiếm 0,6% tổng dư nợ tín dụng. Mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi nhiều ngành khác nhau bao gồm bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, bất động sản (cả cho vay chủ đầu tư và cho vay mua nhà), dịch vụ nhà hàng khách sạn và công nghệ. Ngân hàng cho biết cho vay phân khúc doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) cũng tăng 20% trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 68 về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Dư nợ cho vay ký quỹ của VPBankS tăng 87% so với cuối năm 2024, đạt gần 18 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2025.

- Tăng trưởng tiền gửi hợp nhất 6 tháng năm 2025 tích cực, đạt 23,7%, tuy nhiên tỷ lệ CASA vẫn ổn định ở mức 13,9% (đi ngang so với cùng kỳ quý trước; -4 điểm % so với cùng kỳ năm trước). Lượng CASA tăng 40% so với cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi sản phẩm tài khoản tự động sinh lời của VPB (triển khai trong quý 1/2025) và chiến dịch lễ hội âm nhạc VPBank K-Star Spark in Vietnam giúp nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc dẩy mảng dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VPB trong quý 2/2025 lần lượt đạt 80,2% (+2 điểm % so với cùng kỳ quý trước) và 25,8% (+1,5 điểm % so với cùng kỳ quý trước; thấp hơn so với mức trần quy định 30%). Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất quý 2/2025 gần 14%.

- NIM hợp nhất 6 tháng năm 2025 đạt 5,25% (-47 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -64 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) so với dự báo cả năm của VCSC là 5,72%. NIM quý 2/2025 đạt 5,28% (-45 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -89 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Mức giảm trong NIM chủ yếu do chi phí huy động tăng nhẹ và áp lực tiếp diễn đối với lợi suất tài sản sinh lời mà VCSC cho là do cạnh tranh về lãi suất cho vay và khả năng giải ngân tín dụng mạnh mẽ tập trung vào tháng 6 đã tạo thêm áp lực tạm thời đối với lợi suất tài sản sinh lời.

- Thu nhập ngoài lãi (NOII) 6 tháng năm 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC (hoàn thành 36% dự báo cả năm), chủ yếu do lợi nhuận yếu từ giao dịch ngoại tệ (-57% so với cùng kỳ năm trước) và thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán & ngân quỹ (-60% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, thu nhập thu hồi từ các khoản nợ xấu đã xử vẫn duy trì tích cực (+4% so với mức nền cao năm ngoái; chủ yếu đến từ ngân hàng mẹ).

- Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng năm 2025 là 25,8% (+2,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước) vẫn nằm trong nhóm thấp nhất trong các ngân hàng mà VCSC theo dõi.

- Các chỉ số nợ xấu cải thiện xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất quý 2/2025 là 3,97% (-77 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -111 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ quý 2/2025 đạt 3,03% (-127 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -479 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn đáng kể so với dự báo 5,71% của VCSC cho năm 2025. VCSC tin rằng điều này có thể được thúc đẩy bởi hoạt động kinh tế gia tăng (nhập hàng trước), thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi (mở bán sản phẩm mới, giải quyết các nút thắt pháp lý) và chính sách tiền tệ hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và khả năng trả nợ của người đi vay.

- Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) hợp nhất quý 2/2025 đạt 52,2% (+4,8 điểm % so với cùng kỳ quý trước; +4,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước).

- Lợi nhuận trước thuế của FEC trong 6 tháng năm 2025 đạt 270 tỷ đồng (so với hơn 500 tỷ đồng vào năm 2024), củng cố xu hướng phục hồi của công ty. VCSC ước tính dư nợ cho vay của FEC giảm 14% so với cuối năm 2024 và tỷ lệ nợ xấu của FEC quý 2/2025 vào khoảng 19% (-2 điểm % so với cùng kỳ năm trước; -1 điểm % so với cùng kỳ quý trước). VCSC kỳ vọng FEC sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn vào 6 tháng cuối năm 2025 do các yếu tố mùa vụ.