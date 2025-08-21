Hai con gái lãnh đạo VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB-HOSE).

Cụ thể: bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPB vừa đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu/một người.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nâng sở hữu tại VPBank lên 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,25% vốn - trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện đang sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, chiếm 1,97% vốn của VPB.

Chốt phiên ngày 20/8, giá cổ phiếu VPB tăng thêm 6,87% lên mốc 36.550 đồng/cổ phiếu và so với giá từ đầu năm thì mức giá này đã tăng 90%, tạm tính mức giá này, bà Thi và bà Ngân sẽ bỏ ra tổng cộng hơn 1.462 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11.229 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Riêng quý 2/2025 đạt 6.215 tỷ đồng, vượt kỳ vọng thị trường và hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo VPB, tăng trưởng lợi nhuận đến từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con, trong đó ngân hàng riêng lẻ đóng vai trò chủ lực với lợi nhuận quý 2 đạt 5.753 tỷ đồng, tăng 61%. Mảng chứng khoán VPBankS đạt lợi nhuận kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80%, với dư nợ margin gần 18.000 tỷ đồng, thuộc top 4 ngành. FE CREDIT tiếp tục có lãi quý thứ 5 liên tiếp, đạt 270 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, VPBank ghi nhận tổng tài sản lớn nhất với quy mô hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong đó ngân hàng riêng lẻ gần đạt 1,05 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp từ ngân hàng mẹ và các công ty con.



Được biết, vào ngày 29/7, VPB thông báo đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng), được thu xếp bởi đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và các tổ chức khác bao gồm British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), FinDev Canada và Japan International Cooperation Agency (JICA).

Khoản vay có thời hạn 5 năm và VPB cho biết sẽ phân bổ vào tài chính xanh, cho vay xã hội (như chiến dịch phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo) và các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực còn thiếu thốn giúp tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà ở giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác. Thỏa thuận này cho phép VPB tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn và mở đường cho hợp tác chiến lược rộng lớn hơn.

Theo quan điểm của VCSC, mặc dù khoản vay này (tương đương gần 1% tổng nguồn vốn của VPB tính đến quý 2/2025) chưa đủ điều kiện là vốn cấp 2, nhưng khoản vay này vẫn củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPB, cho thấy khả năng huy động vốn quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác chiến lược rộng lớn hơn. VPB duy trì bộ đệm vốn tương đối mạnh so với các ngân hàng cùng ngành, với hệ số an toàn vốn (CAR) gần 14% tính đến quý 2/2025. Đáng chú ý, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 21% trong 6 tháng đầu năm 2025—mức cao nhất trong số các ngân hàng mà VCSC theo dõi, trong khi tổng tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng 27,5% trong cùng kỳ. VCSC tin rằng vị thế vốn vững chắc và các lợi thế chiến lược về hệ sinh thái của VPB mang lại cho ngân hàng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành.