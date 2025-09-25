Con người giữ vai trò gì trong doanh nghiệp trước kỷ nguyên AI?
Mộc Đình
25/09/2025, 14:03
AI và Big Data đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng điều thật sự quyết định thành công không chỉ ở công nghệ. Văn hóa và cách tương tác với thế giới số sẽ định hình giá trị và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp…
Tại diễn đàn Leaders Forum 2025 với chủ đề “Hội tụ
Vươn tầm” do Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ doanh
nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức, các diễn giả cho rằng doanh nghiệp chỉ nên xem trí
tuệ nhân tạo (AI) là công cụ hỗ trợ giúp ra các quyết định hiệu quả và AI không
thể thay thế được con người trong doanh nghiệp.
CON NGƯỜI ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh ứng
dụng AI và công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao hiệu quả sản xuất và
kinh doanh. Theo thống kê gần đây từ Amazon Web Services (AWS), hiện có khoảng 18%
doanh nghiệp Việt Nam tương đương gần 170.000 công ty đã triển khai AI, tăng 39% so với cùng kỳ năm
trước, trung bình mỗi giờ có thêm 5 doanh nghiệp áp dụng công nghệ này.
Theo TS. Đỗ Lệnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược, Công nghệ và Chuyển đổi, Talentnet Group, AI mang hai mặt. Bên cạnh những lợi ích vượt trội cũng tiềm ẩn
nhiều bất lợi đối với người sử dụng. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là cách
con người tương tác và hành xử với AI.
Bên cạnh đó, ông Sơn cho rằng tiếp nhận AI không đơn thuần là
“cắt – dán” một công cụ vào doanh nghiệp. Con người phải đóng vai trò chủ đạo,
đồng hành sáng tạo cùng AI. Mỗi doanh nghiệp có một bản sắc riêng và những ai
có câu chuyện rõ ràng về tác động của công nghệ tới công ty sẽ tăng gấp ba khả
năng thành công.
“Chúng ta cần dành thời
gian tìm hiểu AI để hiểu nó đang thay đổi chính bản thân mình như thế nào, thay
vì giao toàn bộ vai trò này cho một bộ phận công nghệ,” ông Sơn cho biết.
Từ thực tiễn, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, nhiều năm trước, FPT đã áp dụng nguyên lý “cây gậy và củ cà rốt”. Theo đó,
ban đầu là tạo áp lực, sau đó khuyến khích nhân viên sử dụng các công cụ AI và
thúc đẩy họ đưa ra các sáng kiến từ công việc thường nhật. Những nỗ lực này đã
đóng góp tích cực vào sự phát triển của tập đoàn.
“Doanh nghiệp nên đặt công nghệ vào trung tâm quản trị, tài
chính và nhân sự. Khi đánh giá, văn hóa phải là cốt lõi, còn khoa học công nghệ
là nền tảng”, ông Khoa khuyến nghị.
CÂN BẰNG ĐỂ PHÁT TRIỂN
Ở góc nhìn khác, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT Viện thành
viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), cho rằng AI giúp con người đi nhanh hơn, tìm kiếm
thông tin tốt hơn để ra quyết định xây dựng chiến lược, phân tích rủi ro nhưng
để đi bền thì yếu tố con người, văn hoá quản trị, văn hoá doanh nghiệp mới là yếu
tố quyết định.
Mặt khác, hiện nay khoảng cách thế hệ trong doanh nghiệp ngày càng rõ
rệt. Người trẻ tiếp nhận công nghệ nhanh và nhạy bén, nhưng việc đổi mới doanh
nghiệp cần dựa trên nền tảng tạo ra giá trị thực, chứ không chỉ dừng lại ở
doanh thu hay tăng trưởng số liệu.
“Giá trị phải xuất phát từ cách nhìn nhận của khách hàng, đối
tác và thị trường. Trong khi thế hệ trẻ nhanh nhạy với công nghệ, thì lớp trung
niên tuy có thể không am hiểu công nghệ bằng nhưng lại biết kết hợp giữa công
nghệ và việc tạo dựng giá trị, giúp hài hòa giữa công nghệ và giá trị doanh
nghiệp, giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ”, bà Thanh nhấn mạnh.
Việc ứng dụng AI không chỉ dừng lại ở việc triển khai công
nghệ mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong cách vận hành và quản trị doanh nghiệp.
Trong bối cảnh này, nhiều lãnh đạo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ
việc khuyến khích nhân viên sáng tạo đến việc đưa AI trở thành nền tảng trong
quản lý, nhằm tối đa hóa giá trị và hiệu quả kinh doanh.
Trong bối cảnh ấy, diễn đàn Leaders Forum 2025 được tổ chức với
mục tiêu tạo không gian đối thoại chiến lược dành cho các nhà lãnh đạo trước những
chuyển dịch lớn của thời đại số, khi công nghệ, dữ liệu và AI đang định hình lại mô hình quản trị và cách vận hành tổ chức.
Theo Ban tổ chức, cách tiếp cận
này đặt trọng tâm vào việc tận dụng công nghệ để nâng cao năng suất, đồng thời
bảo đảm yếu tố con người, văn hóa và giá trị trong phát triển đô thị và doanh
nghiệp tại TP.HCM.
Sự kiện với sự tham dự của khoảng 5.000 doanh nhân, CEO, nhà
đầu tư cùng sự góp mặt của hơn 50 quỹ đầu tư quốc tế với các phiên thảo luận cùng hơn 150 gian hàng triển lãm đa ngành nghề được bố trí, tạo không gian giao
thương, kết nối đối tác và giới thiệu sản phẩm công nghệ mới.
Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam,
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, khẳng định: "Leaders Forum 2025 không
chỉ là một sự kiện mà sẽ trở thành một hành trình dài hơi, góp phần nâng tầm đội
ngũ doanh nhân Việt và khẳng định vị thế TP.HCM trong vai trò đầu tàu kinh tế cả
nước, cạnh tranh trong khu vực và quốc tế".
