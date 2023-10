Cơn sốt chung cư cao cấp ở Tokyo

Nguồn cung ít ỏi căn hộ chung cư cao cấp ở Tokyo đang trở thành đối tượng giành giật giữa một làn sóng các doanh nhân mới ở Nhật Bản với nhà đầu tư nước ngoài. Sự cạnh tranh này đã góp phần đẩy giá bất động sản ở Tokyo lên mức cao nhất kể từ sau giai đoạn bong bóng hồi thập niên 1980 - theo tờ báo Financial Times.

Trong quý 3 vừa qua, giá bình quân mỗi mét vuông chung cư mới được rao bán ở Tokyo lên tới 1,62 triệu yên, tương đương 10.830 USD, vượt kỷ lục cũ của thời kỳ hậu bong bóng là 1,4 triệu yên/m2 thiết lập vào năm 1990 - theo dữ liệu từ công ty tư vấn bất động sản Tokyo Kantei.

Giá bình quân một căn hộ chung cư mới được bán ở Tokyo trong nửa đầu năm nay cũng lập đỉnh cao mới mới hậu bong bóng, đạt mức 88,7 triệu yên - theo dữ liệu từ Viện Kinh tế bất động sản Nhật Bản.

“Khách mua chủ yếu vẫn là các cá nhân giàu có người Nhật Bản”, một quan chức của viện này cho biết.

Giá bất động sản ở Tokyo vẫn đang thấp hơn so với ở nhiều thủ đô lớn khác trên thế giới, nhưng các nhà phân tích của ngân hàng UBS ước tính rằng mức độ đắt đỏ của chung cư ở Tokyo so với người có thu nhập bình quân là cao hơn so với ở hầu hết các thành phố lớn khác ngoại trừ Hồng Kông.

Một báo cáo của UBS cho biết phải mất bình quân 15 năm để một lao động có trình độ mua đươc một căn hộ rộng 60 mét vuông ở trung tâm Tokyo, so với 11 năm ở London, 10 năm ở Singapore và 8 năm ở New York.

“Tình trạng mất cân đối trên thị trường nhà ở của Tokyo đã tăng lên. Từ chỗ nhà ở tại thành phố có giá thấp hơn so với giá trị thực ở thời điểm cách đây 20 năm, đến hiện tại nguy cơ bong bóng lại xuất hiện”, báo cáo nhận định, và cho rằng thị trường bất động sản Tokyo đang nóng hơn so với phần còn lại của Nhật Bản.

Nguồn cung nhà ít ỏi là một nguyên nhân khiến chung cư ở Tokyo lên cơn sốt. Năm 2022, số căn hộ chung cư được rao bán ở trung tâm Tokyo chỉ là 10.800 căn, mức thấp nhất trong ít nhất 20 năm - theo số liệu từ công ty tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield.

Còn theo Tokyo Kantei, nguồn cung nhà tiếp tục giảm trong năm 2023, trong khi nhu cầu đối với các căn hộ cao cấp đang gây ảnh hưởng lớn đến giá bình quân trên thị trường. Các nhà môi giới bất động sản cho biết nhà đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới đang bị thu hút bởi đồng yên Nhật rẻ, khi tỷ giá hối đoái thực của đồng yên đang ở gần mức thấp nhất 50 năm.

Xu hướng nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường bất động sản Tokyo sẽ không sớm dừng lại - trưởng nghiên cứu Mari Kumagai của Cushman & Wakefield ở Nhật Bản nhận định. Còn theo các nhà môi giới, hiện chỉ có khoảng 100 căn chung cư với giá bán từ 1 tỷ yên trở lên đang được rao bán, với khách mua tiềm năng là người Nhật Bản đang chiếm đa số.

“Khách nước ngoài không tin khi tôi nói với họ rằng không có căn hộ nào với diện tích và tầm giá tương tự như những căn cao cấp thường được sang tay ở New York, London và các thành phố lớn khác”, CEO Zoe Ward của công ty môi giới bất động sản Japan Property Central cho biết.

Nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp ở Tokyo đã tăng mạnh gần đây do có hàng chục căn hạng sang nằm ở tầng 10 của toà nhà cao nhất thành phố là Azabudai Hills, có chiều cao 330 mét, được rao bán. Nguồn thạo tin tiết lộ căn penthouse đắt nhất trong toà này được bán với giá khoảng 22 tỷ yên.

Một doanh nhân người Nhật cho hay ông biết 3 người đã mua nhà ở dự án này. Bọn họ đều là người Nhật Bản và mỗi người đều là nhà sáng lập của một công ty có cổ phiếu lên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo trong 18 tháng trở lại đây.

“Đối với các CEO trẻ, việc sở hữu một căn hộ cao cấp là cách mới để thể hiện uy tín. Các nhà sáng lập doanh nghiệp trước đây thường mua đất xây một căn nhà to. Bây giờ, doanh nhân lại thích có một căn chung cư giữa trung tâm thành phố”, vị doanh nhân nói.

Viện nghiên cứu Kinh tế bất động sản Nhật Bản cho rằng giá chung cư ở Tokyo tăng còn có thể do chi phí xây dựng và giá nguyên vật liệu tăng, bên cạnh tình trạng thiếu lao động kinh niên ở nước này. Những gì đang diễn ra hiện nay “rất khác so với thời kỳ bong bóng trước kia”, vị quan chức của viện nghiên cứu này phát biểu.