Thứ Ba, 04/11/2025

Trang chủ Sức khỏe

“Cơn sốt” thiết bị đeo theo dõi sức khỏe

Minh Anh

04/11/2025, 08:07

Thị trường thiết bị đeo thông minh đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại...

VnEconomy

Theo Globe Newswire, quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt 9,2 tỷ USD vào năm 2032, với động lực chính đến từ sự phát triển của các thiết bị đeo thông minh. Những thiết bị này không chỉ đơn thuần là công cụ theo dõi sức khỏe mà còn là biểu tượng của lối sống hiện đại, nơi công nghệ và sức khỏe hòa quyện.

Sự kết hợp giữa công nghệ đeo tay và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang chăm sóc sức khỏe dự phòng và cá nhân hóa. Các thiết bị như Apple Watch Series 9 hay Samsung Galaxy Watch không chỉ cung cấp dữ liệu thời gian thực mà còn phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính. Đặc biệt, Samsung đã phát triển công nghệ phát hiện rối loạn chức năng tâm thu thất trái, một bước tiến quan trọng trong việc phòng ngừa suy tim.

Không chỉ dừng lại ở đồng hồ thông minh, các sản phẩm như nhẫn Oura Ring hay vòng đeo tay Garmin Vivoactive 6 cũng đang tạo nên cơn sốt. Những thiết bị này không chỉ theo dõi giấc ngủ, nhịp tim mà còn đo lường các chỉ số sức khỏe khác như oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể và huyết áp. Sự đa dạng và tính năng vượt trội của các thiết bị này đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Tại Việt Nam, thuật ngữ "sức khỏe số" ngày càng trở nên quen thuộc. Số lượng người sử dụng thiết bị đeo thông minh đã tăng gấp ba lần trong vòng năm năm qua, chủ yếu là giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Điều này cho thấy sự chuyển dịch trong cách tiếp cận sức khỏe, từ việc điều trị sang phòng ngừa và quản lý sức khỏe chủ động.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, các chuyên gia cũng cảnh báo về việc quá phụ thuộc vào các chỉ số từ thiết bị đeo thông minh. Việc này có thể dẫn đến tâm lý lo lắng không cần thiết khi chỉ số không đạt mức mong muốn. Do đó, người dùng cần hiểu rõ giới hạn của các thiết bị này và sử dụng chúng như một công cụ hỗ trợ, không phải là nguồn thông tin duy nhất.

Tương lai của chăm sóc sức khỏe đang dần chuyển dịch từ các bệnh viện và phòng khám sang giám sát cá nhân hóa, nơi sự chủ động trở thành chuẩn mực. Công nghệ đeo thông minh không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn mà còn mở ra một kỷ nguyên mới, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025.

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-44-2025.html

