“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.

VN-Index đóng cửa chiều nay tăng 0,5% (+9,43 điểm) dù có tốt hơn phiên sáng (0,18%/ +3,34 điểm) nhưng cũng không phản ánh đúng giao dịch. Chỉ riêng VIC, VHM giảm sàn đã khiến chỉ số này mất hơn 27 điểm.

Giao dịch đã thực sự bùng nổ phiên này, chỉ cần nhìn vào 24 cổ phiếu tăng kịch trần trên sàn HoSE cũng đủ thấy mức độ căng thẳng cung cầu. Ở những phiên có số lượng mã tăng hết biên độ tương đương, ví dụ ngày 4/11/2025 với 22 mã kịch trần, chỉ số cũng đã tăng gần 35 điểm.

Mặc dù VN-Index khá thất vọng nhưng nhà đầu tư cũng không vì thế mà buồn. Chỉ riêng số cổ phiếu đóng cửa tăng vượt 2% hôm nay đã tới 116 mã, với thanh khoản hơn 26.500 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng giao dịch sàn HoSE. Ngoài ra khoảng 50 cổ phiếu khác tăng trong biên độ 1% tới 2%. Tỷ trọng này cho thấy xác suất rất cao nhà đầu tư được hưởng lợi từ diễn biến tăng giá mạnh. Ngoài ra độ rộng thị trường lúc cuối phiên cũng ghi nhận 240 mã tăng/91 mã giảm.

Nhóm kịch trần hôm nay bao gồm nhiều cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Điều này cũng không có gì lạ vì các mã này đã mạnh từ sáng, khi quán tính thị trường mạnh mẽ hơn, tâm lý hưng phấn hơn thì cơ hội tăng tiếp là rất cao. VND, FTS, DSE, AGR, ORS, SSI, BSI, HCM, VCI, CTS, VIX, VDS, SHS thuộc nhóm chứng khoán. BID, VCB, VPB thuộc nhóm ngân hàng. Trong số này giao dịch cực lớn xuất hiện với SSI, VCB, VPB, VIX với trên ngàn tỷ đồng. Nhóm kịch trần khác với thanh khoản khá tốt có thể kể tới CTR, VNE, DPG, VTP, FCN, KSB.

Với biên độ tăng giá cực mạnh hôm nay, rất nhiều cổ phiếu nhanh chóng lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên cuối tuần trước, thậm chí có còn tăng cao. Điều này xác nhận biến động mạnh, thậm chí là bán tháo ở một số cổ phiếu chỉ là diễn biến bất ngờ mang tính thời điểm. Ví dụ nhóm chứng khoán cũng giảm khá sâu phiên trước, hôm nay quay đầu tăng toàn bộ và đại đa số tăng từ 2% tới kịch trần. Cổ phiếu bất động sản cũng vậy, tuy vẫn còn một số mã đỏ hay VIC, VHM sàn, nhưng phần lớn tăng trên 1%.

Trừ nhóm Vin, các cổ phiếu thanh khoản càng cao hôm nay giá tăng càng khỏe.

Một điểm ấn tượng nữa là thị trường đón nhận dòng tiền khổng lồ tham gia phiên này với tổng giá trị 3 sàn lên mức 44.302 tỷ đồng, trong đó HoSE và HNX khớp thành công 41.806 tỷ đồng, cao nhất 60 phiên. Mức thanh khoản ấn tượng này kết hợp với diễn biến tăng giá mạnh trên diện rộng xác nhận có dòng vốn chủ động mạnh mẽ. Đây là điểm khác biệt lớn so với các nhịp tăng ngắn do kéo trụ trước đó hầu như không lôi kéo được thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang phát tín hiệu đảo chiều dòng vốn rõ hơn với phiên mua ròng thứ 4 liên tục khi giải ngân 1.083 tỷ đồng ở HoSE hôm nay. Nhìn theo tuần, khối này đã bước sang tuần thứ 5 mua ròng liên tiếp trên toàn thị trường. Tổng giá trị mua ròng đến hôm nay khoảng 5.402 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng trọng điểm hôm nay cũng bao gồm nhiều ngân hàng, chứng khoán: VCB +420,3 tỷ, VPB +270,6 tỷ, HPG +177,5 tỷ, MWG +160,8 tỷ, TCX +150,7 tỷ, SHB +98,8 tỷ, GAS +77,6 tỷ, BSR +68,9 tỷ, MBB +63,4 tỷ, MSN +47,3 tỷ. Phía bán ròng có VRE -204,2 tỷ, VHM -168,6 tỷ, STB -123,6 tỷ, CTG -107,9 tỷ, VIC -64,3 tỷ.

Hiện thị trường đã không còn bị ảnh hưởng tâm lý từ biến động giá của nhóm Vin nữa. Nguyên nhân một phần vì có nhóm ngân hàng đủ mạnh để cân bằng, mặt khác dòng tiền đang có mức lan tỏa rất tốt. Ví dụ nhóm ngân hàng hôm nay cũng chỉ chiếm khoảng 33,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tốc độ leo dốc của VN-Index có thể sẽ chậm vì các trụ ngân hàng chưa hẳn sẽ tăng mạnh mãi, nhưng một khi dòng tiền lan tỏa, cơ hội ở các cổ phiếu bị “bỏ rơi” suốt thời gian qua sẽ nổi lên.