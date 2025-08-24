Con trai Chủ tịch HAG mua xong 27 triệu cổ phiếu

Đây là lần đầu tiên con trai ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, còn con gái ông Đức là bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

Ông Đoàn Hoàng Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Cụ thể, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch được thực hiện trong ngày 22/8.

Cùng phiên giao dịch ngày 22/8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG thông báo đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 18-22/8.

Trước giao dịch, ông Đức giảm sở hữu từ gần 330 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 31,2%, xuống còn gần 305 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 28,84% vốn tại HAG.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 22/8, có giao dịch 27 triệu cổ phiếu ghi nhận giá trị 426,6 tỷ đồng, tương ứng 15.800 đồng/cổ phiếu - trong khi giá đóng cửa phiên cùng ngày là 16.100 đồng/cổ phiếu.

Được biết đây là lần đầu tiên con trai ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, còn con gái ông Đức là bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

Kết thúc quý 2/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái (1.521 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% (gần 271 tỷ đồng).

Theo HAG, lợi nhuận quý 2/2025 tăng mạnh là do lợi nhuận gộp tăng 406 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng.

Lỗ từ hoạt động tài chính tăng 134 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 77 tỷ đồng và chi phỉ lãi vay tăng 55 tỳ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra các lĩnh vực khác của công ty không có biến động lớn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ (2.762 tỷ) và lãi sau thuế đạt 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2024 (500 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ đồng thành lãi gần 400 tỷ đồng. Qua đó, chính thức xóa lỗ lũy kế.

Cũng trong ngày 22/8, HOSE thông báo đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo, từ ngày 26/8 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.