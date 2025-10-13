Con trai Phó Chủ tịch SSB đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hà Anh
13/10/2025, 18:23
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
Ông Lê Tuấn Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).
Theo đó, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị SeABank - vừa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu SSB bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
Nếu thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu từ hơn 41,42 triệu cổ phiếu, chiếm 1,456% vốn SeABank xuống còn hơn 36,42 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,280% vốn tại SeABank.
Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu SSB đang giảm 1,54% xuống 19.150 đồng/cổ phiếu, nhưng lại tăng hơn 16% so với đầu năm. Ước tính với mức giá này, ông Tuấn Anh có thể thu về hơn 97 tỷ đồng.
Trước đó, ông Tuấn Anh đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu SSB, theo phương thức thỏa thuận, giao dịch diễn ra từ ngày 25/8 đến 8/9.
Cùng thời điểm đó, mẹ ông Tuấn là bà Nguyễn Thị Nga cũng đã mua vào thành công 3 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thoả thuận. Theo đó, bà Nga nâng tỷ lệ nắm giữ từ 117,1 triệu lên 120,1 triệu cổ phiếu SSB.
Hiện bà Nga đang nắm giữ hơn 120 triệu cổ phiếu SSB, chiếm 4,22%. Em gái của ông Tuấn Anh là bà Lê Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank, nắm giữ hơn 65,6 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% tại SSB.
Về kết quả kinh, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ trên báo cáo tài chính bán niên đã soát xét đạt 4.535 tỷ đồng, tăng hơn 1.999 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét đạt 4.625 tỷ đồng, tăng 2.042 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thuần (TOI) riêng lẻ đạt 8.395 tỷ đồng; TOI hợp nhất đạt 8.512 tỷ đồng, tăng lần lượt 50,92% và 41,60% so với cùng kỳ năm trước.
Theo SSB, kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2025 của SeABank tăng so với cùng kỳ năm 2024 nhờ việc tối ưu hóa hiệu quả trong kinh doanh, đầu tư vào chuyển đổi số, cải tiến quy trình vận hành và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Đồng thời, SeABank luôn chú trọng đến việc đa dạng hóa nguồn thu và tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần riêng lẻ ở mức 24,49%, giảm 6,03% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần hợp nhất ở mức 24,37%, giảm 6,58% so với cùng kỳ năm.
13:25, 28/10/2024
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...
Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.
TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: