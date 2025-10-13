Con trai Phó Chủ tịch SSB đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Ông Lê Tuấn Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã SSB-HOSE).

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị SeABank - vừa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu SSB bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu từ hơn 41,42 triệu cổ phiếu, chiếm 1,456% vốn SeABank xuống còn hơn 36,42 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,280% vốn tại SeABank.

Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu SSB đang giảm 1,54% xuống 19.150 đồng/cổ phiếu, nhưng lại tăng hơn 16% so với đầu năm. Ước tính với mức giá này, ông Tuấn Anh có thể thu về hơn 97 tỷ đồng.

Trước đó, ông Tuấn Anh đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu SSB, theo phương thức thỏa thuận, giao dịch diễn ra từ ngày 25/8 đến 8/9.

Cùng thời điểm đó, mẹ ông Tuấn là bà Nguyễn Thị Nga cũng đã mua vào thành công 3 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thoả thuận. Theo đó, bà Nga nâng tỷ lệ nắm giữ từ 117,1 triệu lên 120,1 triệu cổ phiếu SSB.

Hiện bà Nga đang nắm giữ hơn 120 triệu cổ phiếu SSB, chiếm 4,22%. Em gái của ông Tuấn Anh là bà Lê Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank, nắm giữ hơn 65,6 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% tại SSB.

Về kết quả kinh, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ trên báo cáo tài chính bán niên đã soát xét đạt 4.535 tỷ đồng, tăng hơn 1.999 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét đạt 4.625 tỷ đồng, tăng 2.042 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thuần (TOI) riêng lẻ đạt 8.395 tỷ đồng; TOI hợp nhất đạt 8.512 tỷ đồng, tăng lần lượt 50,92% và 41,60% so với cùng kỳ năm trước.

Theo SSB, kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2025 của SeABank tăng so với cùng kỳ năm 2024 nhờ việc tối ưu hóa hiệu quả trong kinh doanh, đầu tư vào chuyển đổi số, cải tiến quy trình vận hành và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Đồng thời, SeABank luôn chú trọng đến việc đa dạng hóa nguồn thu và tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần riêng lẻ ở mức 24,49%, giảm 6,03% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần hợp nhất ở mức 24,37%, giảm 6,58% so với cùng kỳ năm.