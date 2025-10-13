Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Thu Minh

13/10/2025, 09:32

VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ 10/10/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nghị định 232 chính thức bỏ cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sang cơ chế thị trường có kiểm soát, mở cửa thị trường vàng cho các Ngân hàng Thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh.

Trong nghị định này, theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), có hai điều khoản tác động tới hoạt động của các Ngân hàng Thương mại:

Thứ nhất, Nghị định này quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường vàng, chống rửa tiền và đồng thời tích hợp chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng vào hệ thống tài chính ngân hàng khi chuyển dòng tiền mặt thanh toán các giao dịch vàng trước đây sang kênh ngân hàng.

Với giá trị giao dịch vàng miếng năm 2024 trên thị trường chính thức ước đạt 4 tỷ USD theo số liệu khối lượng của Hội đồng vàng thế giới, kỳ vọng quy định này có thể giúp bổ sung tiền gửi CASA với giá trị ước tính hàng tỷ đô cho hệ thống ngân hàng từ các giao dịch vàng, chưa kể doanh thu phí giao dịch liên quan.

Các ngân hàng dẫn đầu về thị phần tiền gửi như nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh chiếm 54% thị phần năm 2024, và Big 4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần như MBB, VPB, TCB, ACB chiếm 22% thị phần 2024 sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng nguồn tiền CASA này.

VnEconomy

Thứ hai, Nghị định cũng cho phép các Ngân hàng Thương mại có vốn điều lệ trên 50 nghìn tỷ đồng tham gia sản xuất vàng miếng. Tính đến 30/6/2025 có 8 ngân hàng thỏa mãn điều kiện này, bao gồm BID, CTG, VCB, Agribank, MBB, TCB, VPB, ACB.

Tuy nhiên, VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng Thương mại.

Điểm tiếp theo liên quan đến tiến trình cải cách thị trường vàng là kế hoạch thành lập sàn giao dịch vàng tập trung khi hồi tháng 5/2025 Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu về điều này. Đến nay, dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu và chuẩn bị.

Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc ba mô hình: sàn vàng quốc gia độc lập, tích hợp vào sàn hàng hóa hiện có, hoặc gắn với trung tâm tài chính quốc tế như tại TP.HCM, Đà Nẵng.

Do đó, VDSC cho rằng nhiều khả năng sàn vàng hoạt động theo mô hình tập trung dưới sự quản lý của cơ quan Nhà nước gần giống mô hình của Trung Quốc. Trong mô hình này, các Ngân hàng Thương mại có thể đóng vai trò là trung gian giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến vàng như tài khoản vàng, nền tảng giao dịch trực tuyến, sản phẩm phái sinh.

Nhìn chung, VDSC kỳ vọng việc thành lập sàn vàng tập trung sẽ giúp huy động được lượng vàng lớn trong dân vào lưu thông trong hệ thống ngân hàng, thay vì giao dịch phi tập trung qua các công ty vàng, bạc đá quý như hiện nay, từ đó, cho phép các ngân hàng mở rộng cho vay sản xuất và đầu tư, góp phần thúc đẩy GDP. Rõ ràng, điều này sẽ giúp làm gia tăng CASA và phí dịch vụ liên quan giao dịch vàng.

Trong đó, 8 ngân hàng thương mại lớn nhất của hệ thống nói trên đủ điều kiện nhập khẩu nguyên liệu vàng, sản xuất vàng miếng, có lợi thế hơn trong việc sớm được triển khai nền tảng giao dịch trung gian nhờ khả năng tự chủ về nguồn vàng vật chất để hỗ trợ thanh toán hoặc lưu ký vàng trên sàn giao dịch vàng tập trung.

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

21:45, 30/09/2025

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?

10:25, 07/09/2025

Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?

Nên có giải pháp hút dòng tiền từ vàng, tiết kiệm vào chứng khoán

15:54, 23/07/2025

Nên có giải pháp hút dòng tiền từ vàng, tiết kiệm vào chứng khoán

Từ khóa:

sản xuất vàng miếng

Đọc thêm

Thị trường “xanh vỏ”, cổ phiếu giảm gấp đôi số tăng, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ

Thị trường “xanh vỏ”, cổ phiếu giảm gấp đôi số tăng, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ

Tình trạng kéo trụ vẫn tiếp diễn trong sáng nay, phần nào làm giảm hiệu ứng bất lợi của sự kiện căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ “phát nổ” cuối tuần qua. VN-Index tăng 0,42% nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng, cho thấy nhà đầu tư vẫn dễ thua lỗ trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.

Loạt cổ phiếu ngân hàng sắp bị 5 quỹ ETF bán ra quy mô lớn

Loạt cổ phiếu ngân hàng sắp bị 5 quỹ ETF bán ra quy mô lớn

MBS ước tính, trong kỳ cơ cấu định kỳ sắp tới, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD, STB, CTD, ngược lại các cổ phiếu giảm tỷ trọng gồm có VPB, ACB, MSB.

Kết quả kinh doanh quý 3 sẽ

Kết quả kinh doanh quý 3 sẽ "gánh" thông tin căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?

Mức tác động căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng không nhiều lên diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam khi tâm lý vẫn kỳ vọng về kết quả kinh doanh tích cực nhờ tác động từ tăng trưởng kinh tế trong quý 3/2025.

Vì sao giá bạc tăng mạnh?

Vì sao giá bạc tăng mạnh?

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 50% trong năm nay, nhưng giá bạc tăng thậm chí còn mạnh hơn...

Fed hạ lãi suất có giúp Chính phủ Mỹ bớt gánh nặng nợ nần?

Fed hạ lãi suất có giúp Chính phủ Mỹ bớt gánh nặng nợ nần?

Do khối nợ công khổng lồ, Chính phủ liên bang Mỹ hiện đang phải chi khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm để trả lãi...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy