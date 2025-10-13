DHT chốt ngày phát hành 8,23 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) vừa thông báo ngày 27/10 tới ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo đó, DHT sẽ phát hành hơn 8,23 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1 (01 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 82,34 tỷ đồng. Nguồn vốn từ các khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (22,3 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (hơn 60 tỷ đồng), căn cứ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.

Được biết, ngày 10/10 vừa qua Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm - tình tiết tăng nặng trong quá trình xem xét xử phạt.

Với hành vi trên, Dược phẩm Hà Tây bị phạt tiền 25 triệu đồng; đồng thời, bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu doanh nghiệp này phải thu hồi sản phẩm vi phạm, loại bỏ thông tin sai lệch trên nhãn hàng hóa và nộp lại số tiền 47,83 triệu đồng thu được từ việc bán sản phẩm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, DHT ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.070,4 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ (999,45 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 37,3 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái (34,58 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều ngày 13/10, cổ phiếu DHT giảm 0,35%, về 85.500 đồng/cổ phiếu.