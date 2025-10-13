Thay đổi phương án sử dụng tiền từ chào bán cổ phiếu, SZC bị phạt nặng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hà Anh
13/10/2025, 09:28
Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 507,5 triệu đồng.
Trong đó nặng nhất là mức phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.
Cụ thể: công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 (sử dụng 67,4 tỷ đồng trong tổng số 1.199,7 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán cho các hạng mục tại Dự án khu đô thị Châu Đức và sân Golf Châu Đức, thanh toán khoản vay cho dự án đầu tư BOT đường 768 và góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV BOT 768) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông);
Biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, 2024;
Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HOSE và của Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 1138.2025/BC-SZC-TCKT ngày 29/8/2025; trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023).
Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm:
Công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2023 đến nay theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:
Công ty không nêu số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.
Công ty công bố thông tin không đầy đủ tài liệu họp (Phiếu biểu quyết) tại 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty.
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.
TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.
Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: