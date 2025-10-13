Thay đổi phương án sử dụng tiền từ chào bán cổ phiếu, SZC bị phạt nặng

Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 507,5 triệu đồng.

Trong đó nặng nhất là mức phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 (sử dụng 67,4 tỷ đồng trong tổng số 1.199,7 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán cho các hạng mục tại Dự án khu đô thị Châu Đức và sân Golf Châu Đức, thanh toán khoản vay cho dự án đầu tư BOT đường 768 và góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV BOT 768) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông);

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, 2024;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HOSE và của Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 1138.2025/BC-SZC-TCKT ngày 29/8/2025; trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023).

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm:

Công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2023 đến nay theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

Công ty không nêu số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.

Công ty công bố thông tin không đầy đủ tài liệu họp (Phiếu biểu quyết) tại 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty.