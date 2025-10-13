Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thay đổi phương án sử dụng tiền từ chào bán cổ phiếu, SZC bị phạt nặng

Hà Anh

13/10/2025, 09:28

Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông)...

Sơ đồ giá cổ phiếu SZC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SZC trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC-HOSE) với tổng số tiền phạt lên tới 507,5 triệu đồng.

Trong đó nặng nhất là mức phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 (sử dụng 67,4 tỷ đồng trong tổng số 1.199,7 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán cho các hạng mục tại Dự án khu đô thị Châu Đức và sân Golf Châu Đức, thanh toán khoản vay cho dự án đầu tư BOT đường 768 và góp vốn vào công ty con (Công ty TNHH MTV BOT 768) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông);

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, 2024;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HOSE và của Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 1138.2025/BC-SZC-TCKT ngày 29/8/2025; trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023).

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm:

Công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2023 đến nay theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

Công ty không nêu số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.

Công ty công bố thông tin không đầy đủ tài liệu họp (Phiếu biểu quyết) tại 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty.

Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

07:15, 17/09/2025

Công bố thông tin sai lệch, HTN bị phạt nặng

08:57, 29/07/2025

Công bố thông tin sai lệch, VPG bị phạt tiền

07:43, 10/07/2025

Từ khóa:

BOT đường 768 chứng khoán công bố thông tin không đầy đủ công bố thông tin sai lệch Dự án khu đô thị Châu Đức không công bố đối với thông tin phải công bố không thông qua Đại hội đồng cổ đông sân Golf Châu Đức SZC

Đọc thêm

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Công ty không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX chính thức giao dịch trên HOSE ngày 21/10, giá tham chiếu 46.800 đồng

TCBS đã thực hiện thành công đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO với hơn 231 triệu cổ phiếu thu hút hơn 10.800 tỷ đồng vốn góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tổng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2025 đạt 23.113 tỷ đồng và 42.478 tỷ đồng.

Sắp thực hiện quyền mua, Chủ tịch NLG bán ra 3 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Những doanh nghiệp có lợi thế về nền tảng công nghệ với sự am hiểu về blockchain và fintech hoặc hợp tác với đối tác quốc tế về chia sẻ công nghệ và hạ tầng sẽ là những ứng cử viên sáng giá đầu tiên được cấp phép.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy