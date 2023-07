Công an cảnh báo ma túy "đội lốt" cà phê có thể gây tử vong

Ngày 19/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi công an các đơn vị, địa phương thông báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy xuất hiện trên địa bàn.

Theo đơn vị này, thời gian gần đây đã tiếp nhận trưng cầu giám định đối với chất bột trong các gói nilong có nhãn hiệu “White Coffee”, “Coffee House”… Qua công tác giám định đã phát hiện trong các gói tương tự cà phê nói trên có các loại ma túy MDMA, Methamphetamine, Ketamine và Nimetazepam. Đáng chú ý, Nimetazepam là một loại ma túy tổng hợp lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự, thủ đoạn mà các đối tượng tội phạm là sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, quan sát bằng mắt thường các sản phẩm có bao bì, nhãn mác, màu sắc và mùi hương chất bột như các loại cà phê tiện lợi thường dùng. Người sử dụng chỉ việc pha chất bột này với nước và sử dụng như các loại nước giải khát, cà phê.

“Khi cố ý hay vô tình sử dụng loại nước này, các chất ma túy nói trên sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác mạnh và có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác hoặc rơi vào trạng thái hôn mê, vô thức, có thể tử vong”, thông báo của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP nhấn mạnh.

Trước loại ma túy được ngụy trang nguy hiểm nêu trên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã biết, chủ động trong việc nhận diện, tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác để phòng ngừa, ngăn chặn…

Cũng liên quan tới các loại ma túy mới, vừa qua công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều loại ma túy có mẫu mã, hình thức, thành phần chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần mới, kích thích dẫn dụ giới trẻ.

Các đối tượng thường chế biến, tẩm “cỏ Mỹ” vào thuốc lá, sản xuất ra một số loại ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử, đồ uống hoặc bột thực phẩm như “nước vui”, “nước xoài”, nước dâu”. Đây cũng là thủ đoạn mới của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán và kích thích, lôi kéo, dẫn dụ giới trẻ sử dụng.

Qua giám định, “nước xoài”, “nước dâu”, cơ quan chức năng phát hiện bên trong chứa chất ma túy thuộc loại Bromazepem. Còn loại ma túy “nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần gồm một số chất ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay như Methamphetamine, Ketamine… tồn tại dưới dạng lỏng, đựng trong các lọ khoảng 10 - 15ml. Riêng “cỏ Mỹ” còn được gọi là cỏ Úc, cỏ Canada, hoạt chất chính là XLR 11 hay còn gọi là 5-fluoro-UR-144.

Một loại ma túy khác núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử với tên gọi “pod chill” cũng đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số thuốc lá điện tử và tinh dầu, có sản phẩm nghi chứa chất ma túy mới, có hàm lượng chất kích thích gây ảo giác mạnh, rất nguy hiểm cho người sử dụng.