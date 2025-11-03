Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác để tránh bị "bắt cóc online"

Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...

Một trường hợp điển hình bị lừa đảo mới đây là N.C.M.T, sinh viên một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

N.C.M.T bị các đối tượng mời tham gia "học bổng du học Trung Quốc", sau đó sinh viên này từng bước làm theo yêu cầu của ngóm lừa đảo như ra khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với người thân, tự cách ly mình....

Sau khi "bắt cóc online" thành công N.C.M.T, nhóm lừa đảo liên lạc với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc. Vì không thể liên lạc với N.C.M.T nên tưởng con mình bị bắt cóc thật, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng 3,45 tỷ đồng.

Tương tự, ông H.N.L và con gái cũng bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với kịch bản tương tự. Cả hai trường hợp đều có điểm chung là các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Quang Linh.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân liên hệ số trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hồ Chí Minh): 0693187200 hoặc Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Đội 2): 0777379848 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo công an TP Hồ Chí Minh, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và được "nâng cấp" qua từng ngày. Hiện nay, các đối tượng đang giả danh các chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn để tạo lòng tin.

Sau đó, chúng thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu tự quay video, hình ảnh nhạy cảm, rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến phụ huynh tưởng rằng con mình bị bắt cóc thật và chuyển tiền theo yêu cầu.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời can thiệp và giải cứu các nạn nhân, đồng thời cảnh báo người dân đặc biệt là phụ huynh có con em đang là học sinh sinh viên, cần lưu ý: Khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ có nội dung “bắt cóc”, “nộp tiền để giải cứu”, “điều tra tội phạm”… tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân; Bình tĩnh xác minh qua nhà trường, người thân hoặc báo ngay cho cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất.

Cũng liên quan đến tình trạng lừa đảo, bắt cóc online đã xảy ra với nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục toàn thành phố về phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”, Căn cứ theo Công văn 6195/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 1383/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2025 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo học sinh, sinh viên và Công văn số 2609/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ, thủ đoạn và rủi ro từ tội phạm mạng. Đồng thời, các trường cần trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng nhận biết và xử lý tình huống khi gặp phải hành vi lừa đảo, đe dọa trên không gian mạng...