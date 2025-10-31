Thứ Sáu, 31/10/2025

Cảnh báo hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phúc Minh

31/10/2025, 07:53

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng…

Trang web giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: BHXH Việt Nam.
Trang web giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian gần đây, cơ quan này liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức của ngành dẫn đến gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Qua công tác giám sát trên không gian mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trang web trên có máy chủ đặt ở tại nước ngoài để tránh sự giám sát, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn có thể truy cập.

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, hoặc Công an để được hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định hành vi giả mạo không chỉ gây mất tài sản, mất quyền lợi người dân, mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống Bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.

an toàn thông tin bảo hiểm xã hội lao động lừa đảo website giả mạo Bảo hiểm xã hội

