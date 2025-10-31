Cảnh báo hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Phúc Minh
31/10/2025, 07:53
Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng…
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian gần đây, cơ quan này liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức của ngành dẫn đến gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
Qua công tác giám sát trên không gian mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.
Trang web trên có máy chủ đặt ở tại nước ngoài để tránh sự giám sát, kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn có thể truy cập.
Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.
Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, hoặc Công an để được hỗ trợ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định hành vi giả mạo không chỉ gây mất tài sản, mất quyền lợi người dân, mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống Bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.
15:42, 09/10/2025
Theo Bộ Nội vụ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhìn chung có thu nhập ổn định, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trong nước ở cùng ngành nghề và trình độ. Mỗi năm, lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 6,5 - 7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nguồn ngoại tệ quốc gia, tăng tích lũy, cải thiện đời sống bản thân và gia đình..
Với mong muốn góp một phần sức lực để đưa tấm lòng của đồng bào cả nước đến được với người dân vùng lũ một cách an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung...
Một năm sau trận lũ quét lịch sử khiến hơn 200 người thiệt mạng tại vùng Valencia (Tây Ban Nha), các chuyên gia châu Âu vẫn không thôi trăn trở: “Nó có thể xảy ra lần nữa.” Ở cách đó nửa vòng Trái Đất, mưa lũ đang hoành hành tại miền Trung Việt Nam- từ Huế đến Hội An, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, hàng nghìn người phải sơ tán...
Vietnam Airlines vừa thông báo tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác tới các sân bay ở các tỉnh miền Trung...
Chiều 30/10, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân, các gia đình và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: