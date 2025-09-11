Thứ Năm, 11/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Phương Hoa

11/09/2025, 15:37

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã chính thức công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) nhằm thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế...

Toàn cảnh lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) vào ngày 11/9. (Ảnh: Ban IV)
Toàn cảnh lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) vào ngày 11/9. (Ảnh: Ban IV)

Tại buổi làm việc với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Để thực hiện chỉ đạo tại Kết luận số 436/TB-VPCP về vấn đề này, vào sáng ngày 11/9, Ban IV đã chính thức tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) và ra mắt Hội đồng điều hành cùng Nhân sự chủ chốt các Ủy ban 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU “CÔNG - TƯ KIẾN QUỐC: HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG”

Việc công bố mô hình còn là bước đi quan trọng, nhằm cụ thể hóa mục tiêu và giá trị của nền kinh tế tư nhân, đồng thời hướng tới sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tới tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, Thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, cho biết mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng ”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.

“Đặc biệt, mô hình này cũng chính là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, Thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL).
Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, Thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL).

Cụ thể, mô hình sẽ tập trung vào 4 mục tiêu chính:

Thứ nhất, cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Thứ hai, tạo mô hình tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57-NQ/TW: dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững; kết nối hiệu quả các loại hình doanh nghiệp; kết nối Việt Nam với toàn cầu.

Thứ ba, thúc đẩy cải thiện môi trường chính sách, pháp lý (tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW) và theo dõi các chỉ báo cụ thể của các Nghị quyết liên quan.

Thứ tư, vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp vào phát triển kinh tế  xã hội, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), sự khác biệt của Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác đó chính là mô hình là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đặc biệt, bà Thủy nhấn mạnh, mô hình được xây dựng cũng là nhờ sự chung tay của nhiều doanh nhân tiêu biểu trong nước, với cam kết “Chung 3T” : Trí tuệ, Thời gian, Tài chính, cùng với các nguồn lực khác.

“Chính từ tinh thần đó, mô hình sẽ tạo nên sự gắn kết cốt lõi giữa các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác công – tư mới, phù hợp với định hướng Nghị quyết 68, nhằm mở ra động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế tư nhân”, bà Thủy chia sẻ.

MẠNH DẠN THỂ HIỆN KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng khi đóng góp gần 45% GDP cả nước, chiếm hơn 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tạo việc làm cho khoảng 85% lực lượng lao động, đồng thời chiếm tới 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu.

Từ những đóng góp thiết thực đó, cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, nhấn mạnh với sáng kiến “Công - tư kiến quốc”, tinh thần kinh doanh và tinh thần kiến tạo của khối doanh nghiệp tư nhân đang lan tỏa ngày càng sâu rộng, không chỉ trong nội bộ khu vực tư nhân mà còn tạo động lực để khu vực công trở nên năng động và chuyển biến tích cực hơn.

“Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc tham gia đóng góp ý, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể chủ động đề xuất giải pháp, chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi”, ông Hiếu bày tỏ.

Ngoài ra, ông Vũ Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gleximco, nhận định Đảng và Chính phủ đã và đang tạo ra nhiều cơ hội chưa từng có cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ông cho rằng sự giao thoa giữa ý tưởng phát triển từ phía Nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân đã được thể hiện rõ qua nhiều Nghị quyết, điển hình là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

“Từ đây, các doanh nghiệp tư nhân cần đồng hành kiến tạo, tạo ra những đột phá và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ đó cống hiến vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng”, ông Tiến khẳng định.

Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) sẽ hoạt động dựa trên hội đồng điều hành chương trình toàn cảnh với bốn ủy ban. Bao gồm: Ủy ban 1 - Các ngành công nghệ mới nổi, đổi mới sáng tạo; Ủy ban 2 - Phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia; Ủy ban 3 - Các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến chế tạo; Ủy ban 4 -  Phát triển nguồn lực và dịch vụ.

Sau sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” lần thứ I, dự kiến tổ chức ngày 10/10 sắp tới, Ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện “Công-tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng” như mục tiêu đề ra.  

