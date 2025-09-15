Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Công bố quy hoạch Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Nguyễn Thuấn

15/09/2025, 12:12

Việc công bố quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 mở ra cơ hội để Nghệ An trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến lâm sản hiện đại, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế rừng gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào cam kết NetZero của Việt Nam tại COP26...

Khu lâm nghiệp công nghệ cao có diện tích 618 ha.
Khu lâm nghiệp công nghệ cao có diện tích 618 ha.

Sáng ngày 15/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Theo đó, khu lâm nghiệp có diện tích 618 ha, trải dài trên địa phận các xã Phúc Lộc, Đông Lộc, Văn Kiều, Bạch Hà (Nghi Lộc, Đô Lương cũ).

BA PHÂN KHU CHỨC NĂNG

Quy hoạch được xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao ở tất cả các khâu từ giống, trồng, quản lý rừng, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu không chỉ nâng cao giá trị kinh tế rừng mà còn đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Đặc biệt, việc hình thành khu lâm nghiệp công nghệ cao còn đóng góp vào cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Theo đồ án, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ gồm ba phân khu chính.

Phân khu 1 là Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 48 ha. Đây sẽ là nơi sản xuất giống theo dây chuyền hiện đại, bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý hiếm, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cho các đơn vị trong vùng.

Phân khu 2 có diện tích 530 ha, tập trung cho sản xuất và chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ theo công nghệ cao, khép kín và chuyên môn hóa. Đây được xem là khu vực then chốt để hình thành chuỗi giá trị, cung ứng sản phẩm phụ trợ cho ngành gỗ và đào tạo lao động chất lượng cao.

Phân khu 3 rộng 40 ha là khu sàn giao dịch và triển lãm sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ. Đây sẽ là địa điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, đồng thời cung ứng máy móc, vật tư cho ngành.

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ, CƠ HỘI CHO LÂM NGHIỆP THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Theo quyết định phê duyệt, Chính phủ đặt ra kế hoạch ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông, cùng các công trình công cộng và khu dân cư hiện hữu. Nghệ An sẽ ưu tiên kêu gọi các dự án chiến lược như sản xuất giống lâm nghiệp chất lượng cao, chế biến gỗ công nghệ cao, phát triển sàn giao dịch và triển lãm sản phẩm.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để hiện thực hóa quy hoạch, các sở ngành cần sớm phối hợp với cơ quan Trung ương hoàn thiện tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, khẩn trương lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai đầu tư.

Ông Đệ cũng đề nghị tập trung ngân sách và đẩy mạnh thu hút vốn trong, ngoài nước để phát triển hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ như Trung tâm giống cây lâm nghiệp công nghệ cao.

Định hướng phát triển khu lâm nghiệp gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để trở thành trung tâm kết nối nghiên cứu – sản xuất – thị trường. Đây là nền tảng giúp lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đồng hành cùng Nghệ An trong quá trình xây dựng khu lâm nghiệp công nghệ cao. UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hạ tầng, đất đai, nhân lực và chính sách để thu hút nhà đầu tư, với mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Bắc Ninh quy hoạch cụm công nghiệp xanh gần 46 ha

07:37, 15/09/2025

Bắc Ninh quy hoạch cụm công nghiệp xanh gần 46 ha

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gỗ, phát triển lâm nghiệp bền vững

15:43, 13/09/2025

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gỗ, phát triển lâm nghiệp bền vững

Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

18:58, 11/09/2025

Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Từ khóa:

công nghệ cao khu lâm nghiệp Kinh tế xanh lâm nghiệp nghệ an quy hoạch

Đọc thêm

Chung tay bảo vệ tầng ô-dôn: Việt Nam khẳng định cam kết, hành động tích cực vì khí hậu toàn cầu

Chung tay bảo vệ tầng ô-dôn: Việt Nam khẳng định cam kết, hành động tích cực vì khí hậu toàn cầu

Sau gần 40 năm triển khai Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, tầng ô-dôn – "lá chắn" bảo vệ sự sống Trái Đất – đang phục hồi đúng lộ trình. Việt Nam, với hơn ba thập kỷ nỗ lực và cam kết mạnh mẽ, đã loại trừ hàng loạt chất gây hại, đóng góp ngăn ngừa hàng trăm triệu tấn CO₂, khẳng định vai trò tích cực trong cuộc chiến toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu…

Bắc Ninh quy hoạch cụm công nghiệp xanh gần 46 ha

Bắc Ninh quy hoạch cụm công nghiệp xanh gần 46 ha

Tính đến nay, Bắc Ninh đã thu hút của 3.363 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký lũy kế trên 47,6 tỷ USD, giữ vững vị thế là tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất khu vực phía Bắc.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, hướng tới chuyển đổi xanh

Việt Nam nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn, hướng tới chuyển đổi xanh

Năm 2025, thế giới kỷ niệm 40 năm Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn- một trong những điều ước quốc tế về môi trường thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn (16/9) và 40 năm Công ước Vienna năm 2025 nhấn mạnh “Từ khoa học đến hành động toàn cầu”...

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gỗ, phát triển lâm nghiệp bền vững

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gỗ, phát triển lâm nghiệp bền vững

Việc cho ra đời các công cụ số và ứng dụng công nghệ mới để truy xuất nguồn gốc gỗ đánh dấu bước tiến về chuyển đổi số trong ngành lâm nghiệp, hướng tới phát triển bền vững...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Bất động sản

2

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đầu tư

3

Ngành làm đẹp có cạnh tranh được trong thế giới F1?

Tiêu & Dùng

4

Đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đầu tư

5

Ngành xa xỉ làm quen với hộ chiếu số DPP

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: