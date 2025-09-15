Công bố quy hoạch Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ

Việc công bố quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 mở ra cơ hội để Nghệ An trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến lâm sản hiện đại, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế rừng gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào cam kết NetZero của Việt Nam tại COP26...

Sáng ngày 15/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Theo đó, khu lâm nghiệp có diện tích 618 ha, trải dài trên địa phận các xã Phúc Lộc, Đông Lộc, Văn Kiều, Bạch Hà (Nghi Lộc, Đô Lương cũ).

BA PHÂN KHU CHỨC NĂNG

Quy hoạch được xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao ở tất cả các khâu từ giống, trồng, quản lý rừng, khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu không chỉ nâng cao giá trị kinh tế rừng mà còn đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Đặc biệt, việc hình thành khu lâm nghiệp công nghệ cao còn đóng góp vào cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Theo đồ án, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ gồm ba phân khu chính.

Phân khu 1 là Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 48 ha. Đây sẽ là nơi sản xuất giống theo dây chuyền hiện đại, bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý hiếm, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cho các đơn vị trong vùng.

Phân khu 2 có diện tích 530 ha, tập trung cho sản xuất và chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ theo công nghệ cao, khép kín và chuyên môn hóa. Đây được xem là khu vực then chốt để hình thành chuỗi giá trị, cung ứng sản phẩm phụ trợ cho ngành gỗ và đào tạo lao động chất lượng cao.

Phân khu 3 rộng 40 ha là khu sàn giao dịch và triển lãm sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ. Đây sẽ là địa điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, đồng thời cung ứng máy móc, vật tư cho ngành.

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ, CƠ HỘI CHO LÂM NGHIỆP THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Theo quyết định phê duyệt, Chính phủ đặt ra kế hoạch ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện, viễn thông, cùng các công trình công cộng và khu dân cư hiện hữu. Nghệ An sẽ ưu tiên kêu gọi các dự án chiến lược như sản xuất giống lâm nghiệp chất lượng cao, chế biến gỗ công nghệ cao, phát triển sàn giao dịch và triển lãm sản phẩm.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, để hiện thực hóa quy hoạch, các sở ngành cần sớm phối hợp với cơ quan Trung ương hoàn thiện tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, khẩn trương lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai đầu tư.

Ông Đệ cũng đề nghị tập trung ngân sách và đẩy mạnh thu hút vốn trong, ngoài nước để phát triển hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ như Trung tâm giống cây lâm nghiệp công nghệ cao.

Định hướng phát triển khu lâm nghiệp gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để trở thành trung tâm kết nối nghiên cứu – sản xuất – thị trường. Đây là nền tảng giúp lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đồng hành cùng Nghệ An trong quá trình xây dựng khu lâm nghiệp công nghệ cao. UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hạ tầng, đất đai, nhân lực và chính sách để thu hút nhà đầu tư, với mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao của cả nước.