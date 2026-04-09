Công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Đỗ Mến

09/04/2026, 15:28

Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, đặc xá là chế định pháp lý quan trọng được quy định trong Hiến pháp và Luật Đặc xá năm 2018.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo; góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Đồng thời khẳng định rõ cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình đẳng.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài.

Theo ông Cấn Đình Tài, thực tiễn những năm qua cho thấy các đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.

Đặc biệt, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.

“Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược.

Trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 07/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới”, ông Cấn Đình Tài nhấn mạnh.

Ông Cấn Đình Tài cho biết thêm quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.

“Việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước.

Đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin thêm về kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó, đối tượng đặc xá gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù với các điều kiện cụ thể. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5/2026.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin thêm về kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, số liệu thống kê đến tháng 4/2026, có gần 15.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

“Qua gần 3 năm triển khai, Quyết định 22/2023 đã góp phần quan trọng để người chấp hành xong án phạt tù có nguồn vốn giúp tạo việc làm để ổn định cuộc sống”, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm.

Từ khóa:

chính sách khoan hồng đặc xá năm 2026 pháp luật Việt Nam tha tù trước thời hạn

Bài viết mới nhất

