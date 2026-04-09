Công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước
Đỗ Mến
09/04/2026, 15:28
Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.
Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an,
Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo
công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, đặc
xá là chế định pháp lý quan trọng được quy định trong Hiến pháp và Luật Đặc xá
năm 2018.
Qua nhiều năm triển khai thực hiện, công tác đặc xá đã khẳng định đây
là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; thể hiện rõ chính
sách khoan hồng, nhân đạo; góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với tính
nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Đồng thời khẳng định rõ cam kết của Việt
Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách công bằng, bình
đẳng.
Theo ông Cấn Đình Tài, thực tiễn những năm qua cho thấy các
đợt đặc xá được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả tích cực trên
nhiều phương diện cả về chính trị, pháp lý, xã hội và đối ngoại.
Đặc biệt,
trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn
bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đa số người được đặc
xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được nhân dân đồng
tình và dư luận quốc tế ghi nhận.
“Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước
chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện
chính trị có tầm vóc chiến lược.
Trong bối cảnh đó, theo đề nghị của Chính phủ,
ngày 07/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc
xá năm 2026. Quyết định này không chỉ có giá trị pháp lý trực tiếp, mà còn mang
ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, thể hiện sự kế thừa, phát triển chính sách
đặc xá phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới”, ông Cấn Đình Tài nhấn mạnh.
Ông Cấn Đình Tài cho biết thêm quyết định đặc xá năm 2026 tiếp
tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán: bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa tính
nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng, có điều kiện; việc xem xét
đặc xá được thực hiện thận trọng, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu giữ vững kỷ
cương, trật tự, an toàn xã hội.
“Việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu
tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng
và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương,
phép nước.
Đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn
chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của
pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn
định xã hội và phát triển bền vững của đất nước”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch
nước cho hay.
Theo đó, đối tượng đặc xá gồm người đang chấp hành án phạt
tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn,
người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù với các điều kiện cụ thể. Thời gian đã chấp hành án phạt
tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5/2026.
Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin thêm về
kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín
dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn
Tuyến, số liệu thống kê đến tháng 4/2026, có gần 15.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.
“Qua gần 3 năm
triển khai, Quyết định 22/2023 đã góp phần quan trọng để người chấp hành xong án
phạt tù có nguồn vốn giúp tạo việc làm để ổn định cuộc sống”, Thứ trưởng Bộ Công
an cho biết thêm.
Quốc hội khóa XVI xem xét hai dự án luật sửa đổi về trợ giúp pháp lý và tiếp cận thông tin, tập trung mở rộng đối tượng thụ hưởng và bổ sung nghĩa vụ công khai, minh bạch trên môi trường số.
Phân quyền mạnh đăng ký hộ tịch, thu hẹp giao dịch phải công chứng
Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội Việt Nam nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, tập trung phân quyền, số hóa dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp dụng từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14/4 đến 17/4/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
