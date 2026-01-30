Những tín hiệu vui từ thị trường sách Tết

Những năm gần đây, sách Tết được giới sưu tập và bạn đọc đón nhận hồ hởi. Tuy nhiên, các nhà xuất bản cho biết không đặt nặng vấn đề doanh thu. Ấn phẩm được phát hành nhằm đem lại món ăn tinh thần cho độc giả, duy trì nét văn hóa đẹp của ngày xuân…

Trong những năm qua, “Dọn kho đón Tết” đã trở thành một sự kiện quen thuộc với bạn đọc của Nhã Nam. Năm nay, “Hội sách Xuân Bính Ngọ - Dọn kho đón Tết 2026” được tổ chức từ ngày 27/1 đến 1/2 tại Hà Nội và TP.HCM. Ngay từ ngày đầu tiên, rất đông các độc giả đã tới các điểm hội sách và sôi nổi giao lưu cho đến tận giờ đóng cửa.

Dịp này, Nhã Nam giới thiệu nhiều đầu sách đặc sắc như: Kim Vân Kiều của Nguyễn Du trong bản dịch và chú giải của học giả Nguyễn Văn Vĩnh công trình khảo cứu Họ và Tên – Một lịch sử nhìn qua danh tính người Việt của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức; cuốn sách thứ hai của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu; tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái...

Điểm đặc biệt của sự kiện “Dọn kho đón Tết” năm nay chính là lần đầu tiên Nhã Nam tổ chức 9 hoạt động chỉ trong 5 ngày hội sách. Từ giao lưu ra mắt sách với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, gặp gỡ chuyên gia pháp y Trần Ngọc Sơn, workshop ẩm thực Những món ăn nuôi ta lớn... cho đến các buổi trò chuyện về kỹ năng sống, tâm lý học chữa lành, văn hóa Tết... Hay những chương trình mang đậm tính học thuật và nghệ thuật như "Ngày xuân kể chuyện Kiều", trưng bày tranh Nguyễn Tư Nghiêm, tọa đàm "Sự an ủi của triết học"...

Có thể thấy, thị trường quà Tết và giải trí Tết đã có sự thay đổi khi ngày càng nhiều người chuyển từ các sản phẩm quà tặng vật chất truyền thống (như bánh kẹo, rượu, hoa quả...) sang những món quà mang giá trị tinh thần và trải nghiệm. Và sách, đặc biệt là sách Tết, trở thành một lựa chọn phổ biến bởi khả năng truyền tải thông điệp ý nghĩa.

“Hội sách Xuân Bính Ngọ - Dọn kho đón Tết 2026” đông vui ngay từ ngày đầu mở cửa.

Tuần trước, một doanh nghiệp đã đặt mua 100 cuốn Sách Tết Bính Ngọ 2026 tại Nhà sách Fahasa Long Biên (Hà Nội), với tổng giá trị đơn hàng gần 42 triệu đồng. Theo đại diện nhà sách, đây là một trong những đơn hàng số lượng lớn cho dòng sách Tết năm nay, cho thấy tín hiệu tích cực từ phía độc giả, đặc biệt trong môi trường công sở và tổ chức.

Năm nay, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A tiếp tục mang đến độc giả giai phẩm Sách Tết Bính Ngọ 2026 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết. Cuốn sách liên kết với Nhà Xuất bản Dân trí ấn hành, đưa mùa xuân gõ cửa qua 5 phần “Khúc dạo đầu mùa xuân”, “Văn”, “Thơ”, “Nhạc” và “Họa”, dẫn bạn đọc qua nhiều tầng sâu của không khí Tết.

Giai phẩm quy tụ tác giả thuộc nhiều thế hệ, như nhà văn Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa, cùng phần minh họa của các họa sĩ tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng… Người đọc được trở về với những ký ức quen thuộc của Tết xưa, sự ấm áp của bữa cơm gia đình Việt, lắng nghe tiếng thì thầm hoa nở, đắm chìm trong những vần thơ mang theo khát vọng và niềm tin, hay hiểu về những bài hát mùa xuân nổi tiếng, thưởng lãm những bức tranh mới…

Sách Tết Bính Ngọ 2026 của Công ty cổ phần Văn hóa Đông A.

Dù đã bước sang năm thứ tám làm sách Tết, bắt đầu từ cuốn Sách Tết Kỷ Hợi 2019, nhưng đầu sách này ở Đông A vẫn không hề giảm nhiệt. "Năm nay Sách Tết Bính Ngọ 2026 bán nhanh hơn so với các năm trước. Một số doanh nghiệp mua số lượng lớn để làm quà tặng Tết. Đầu sách này chỉ phát hành với số lượng giới hạn gồm 2026 cuốn, chia hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm. Chỉ sau gần một tuần phát hành chính thức, Sách Tết bìa mềm đã hết hàng ở kho Đông A và chỉ còn một số ít ở các nhà sách đối tác”.

Tương tự, Nhà xuất bản Kim Đồng đã mang đến những ấn phẩm Tết dành cho thiếu nhi và gia đình. Các tuyển tập như Nhâm Nhi Tết gồm thơ, truyện, tranh minh họa phong phú, giúp trẻ em khám phá phong tục, sum vầy, đoàn tụ và truyền thống dân tộc. Những cuốn sách tranh như This is Tết! lại tập trung kể về các hoạt động và cảm xúc trong ngày Tết bằng hình ảnh sinh động và ngôn từ gần gũi, giúp trẻ hiểu và yêu thêm văn hóa Tết.

Góp mặt trong mùa sách Tết năm nay, Công ty cổ phần Sách Đinh Tị giới thiệu ấn phẩm Pháo hoa đêm Giao thừa - tuyển tập bảy truyện ngắn gợi lại không khí Giao thừa qua pháo hoa, bữa cơm sum họp và ký ức Tết xưa - nay. Thương hiệu sách Slowbooks góp mặt với cuốn Xuân mời mặt đất nở hoa và Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng gồm những câu chuyện nhẹ nhàng, mở ra mùa xuân từ những điều giản dị.

Tuyển tập như Nhâm Nhi Tết của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Lionbooks tham gia với Nếp Tết nhà mình và set sách Mở ra là thấy Tết, tái hiện phong tục Tết ba miền bằng tranh vẽ, thơ song ngữ và những món quà đi kèm sinh động. Cuốn Tết Ngựa yêu thương của tác giả Cánh Cam, do Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, đưa độc giả bước vào hành trình "phiêu" cùng chú ngựa hoang Lốc Xoáy, thưởng thức không khí Tết từ cánh rừng tự do đến miền quê sông nước Nam Bộ...

Điểm qua các đầu sách Tết năm nay, có thể thấy điểm chung nổi bật là sự đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Nội dung phong phú, hình thức ấn tượng (có phiên bản giới hạn kèm quà tặng), nâng tầm sách trở thành món quà Tết ý nghĩa. Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên cho biết: “Sách Tết giờ đây không đơn thuần chỉ là ấn phẩm dành cho mùa xuân mà mang dấu ấn của văn hóa và tinh thần Việt”.

Đại diện công ty Thái Hà Books cho biết đơn vị đang tập trung vào việc xây dựng hình ảnh sách như một "món quà tâm hồn", khuyến khích độc giả lựa chọn sách thay cho các loại quà tặng truyền thống. Để hỗ trợ xu hướng này, Thái Hà cũng đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông nhấn mạnh vào ý nghĩa của việc tặng sách dịp Tết, đồng thời tạo ra các gói sản phẩm sách kèm quà (set quà tặng) hoặc thiết kế bìa sách mang phong cách Tết để tăng tính thẩm mỹ và giá trị của sách khi dùng làm quà.

Mỗi năm, Thái Hà Books đều luôn có những giỏ sách, hộp sách Tết – như một món quà truyền thống.

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, sách Tết xưa và nay khó có thể so sánh, bởi mỗi thời có một cách tiếp cận và một “cái duyên” riêng. Điều đáng mừng là thế hệ làm sách hôm nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng dòng sách này bằng tinh thần trân trọng văn hóa, với thẩm mỹ ngày càng được nâng cao, giúp sách Tết không chỉ trở lại, mà dần tìm được vị trí ổn định trong đời sống đọc đương đại.