Phim điện ảnh Việt sẽ tiếp tục hút khách trong năm 2026?

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, năm 2025, điện ảnh Việt cho ra khoảng 55 phim với tổng doanh thu hơn 3.770 tỷ đồng, vượt xa khoảng 30 phim với doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu của năm 2024…

Doanh số điện ảnh Việt duy trì đà tăng từ 2023 - năm đầu tiên phòng vé Việt chính thức được hồi phục sau 3 năm đại dịch - cho đến nay. Năm 2025, khoảng 28% phim đạt trên 80 tỷ đồng doanh thu, được coi là một thành công rõ ràng về mặt thị trường.

Đặc biệt, sự đổi ngôi giữa phim nội và phim ngoại là điểm nhấn đáng chú ý. Theo số liệu được công bố tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, thị phần phim Việt tại phòng vé nội địa đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, chiếm tới 62% doanh thu toàn thị trường, trong khi phim ngoại chỉ còn nắm giữ 38%. Đây là một bước tiến dài so với tỷ lệ phim nội 42% của năm 2024.

Sức mạnh này được cộng hưởng từ danh sách 10 phim ăn khách nhất năm 2025, dẫn đầu là hiện tượng Mưa đỏ với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng. Tiếp sau đó là hàng loạt tác phẩm đa dạng về thể loại như Bộ tứ báo thủ, Tử chiến trên không, hay Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Quỷ nhập tràng, Truy tìm Long Diên Hương...

Ngay đầu năm 2026, sau 13 ngày ra rạp, bộ phim Thiên đường máu cũng đã chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt đầu tiên ghi kỷ lục này trong năm nay. Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị phát hành và hệ thống rạp và tham khảo số liệu từ trang Box Office Vietnam, Thiên đường máu duy trì vị trí top đầu bảng xếp hạng phòng vé suốt nhiều ngày liên tiếp, cạnh tranh với loạt phim ngoại bom tấn.

Quang Tuấn và Hoài Lâm trong Thiên đường máu.

Bên cạnh đó, ngay những ngày đầu năm - giai đoạn vốn khá trầm lắng ở những năm trước, phòng vé Việt đã chứng kiến ba tác phẩm cùng lúc trình làng, gồm Nhà hai chủ, Thiên đường máu và Ai thương ai mến. Chưa kịp hạ nhiệt, đường đua tiếp tục sôi động khi Con kể ba nghe, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác và Bố già trở lại lần lượt xếp hàng chờ công chiếu, nâng tổng số dự án ra mắt trong tháng 1/2026 lên 6 tác phẩm - con số cao kỷ lục đối với tháng đầu năm.

Sang tháng 2, tâm điểm dồn vào cuộc đua Tết Nguyên đán với bốn tác phẩm được đánh giá ngang tài ngang sức, gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Mùi phở (Minh Beta), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang). Khoảng 10 ngày sau, Nhà mình đi thôi (Trần Đình Hiền) và Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công) tiếp tục ra rạp, một lần nữa nâng tổng số phim công chiếu trong tháng 2/2026 lên con số 6.

Điểm dễ nhận thấy nhất của mùa phim Việt đầu năm 2026 là sự mở rộng nội dung - đề tài hướng đến gần gũi với đời sống thay vì tập trung vào một vài thể loại từng được xem là "công thức an toàn". Các dự án ra rạp trải rộng từ tâm lý - gia đình, văn hóa truyền thống cho tới phim giải trí mang tính thương hiệu.

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim "Thỏ ơi!" đã hé lộ rất nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí.

Ngoài ra, loạt tên tuổi đình đám cũng lần lượt công bố kế hoạch trở lại đường đua. Mỹ Tâm dự kiến tái xuất vào tháng 3, trong khi Thái Hòa, Nhất Trung và Phan Gia Nhật Linh có phim ra mắt trong tháng 4. Đến tháng 8, Johnny Trí Nguyễn sẽ bắt tay NSND Tự Long trong Hộ Linh tráng sĩ. Victor Vũ cũng ra mắt phần tiếp theo của Thám tử Kiên vào cuối năm.

Nhà đầu tư, nghiên cứu điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng, chính thành công doanh thu của điện ảnh Việt trong hai năm 2024 – 2025 đã thu hút ngày càng nhiều nhà làm phim muốn tham gia thị trường. Đây là tín hiệu rất tốt cho điện ảnh Việt năm 2026.

Trong bức tranh tổng thể, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, khẳng định xu hướng giảm doanh thu của phim ngoại, nhất là các bom tấn Hollywood, không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà xuất hiện trên nhiều thị trường thế giới.

Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho phim Việt “tăng tốc”, ghi điểm và giữ chân khán giả nội. Khi khán giả ngày càng tinh tường và ưu tiên sản phẩm gần gũi với văn hóa - xã hội của mình, các phim nội địa đủ chất lượng không chỉ có thể cạnh tranh mà còn dẫn dắt thị trường.

Phim Tết "Mùi phở" có sự tham gia của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nhận định rằng đà tăng trưởng mạnh mẽ năm 2025 là minh chứng cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm những thị trường điện ảnh có tốc độ phát triển ấn tượng nhất toàn cầu. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ tại các đô thị lớn, giờ đây không còn "xem thử" mà đã chủ động lựa chọn và sẵn sàng chi trả cho các tác phẩm nội địa chất lượng ngay từ tuần đầu công chiếu.

Đánh giá về những thành tựu này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định năm 2025 là một dấu mốc rất đáng ghi nhận, phản ánh rõ những chuyển biến tích cực và các điểm sáng của điện ảnh nước nhà. Ông lý giải rằng thành công không đến từ may mắn mà dựa trên ba yếu tố cốt lõi: sức hút từ sự đa dạng đề tài, sự ủng hộ chủ động của công chúng và năng lực sản xuất ngày càng chuyên nghiệp của đội ngũ làm phim.

Trong năm 2026, mục tiêu xuyên suốt của ngành điện ảnh là chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu. Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết trọng tâm sẽ là nâng cao mặt bằng chất lượng tác phẩm, chú trọng toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu phát triển kịch bản đến phát hành. Ngành điện ảnh không chỉ hướng tới việc chinh phục khán giả trong nước mà còn đặt mục tiêu đẩy mạnh quảng bá, hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ điện ảnh khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Cục Điện ảnh xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự sáng tạo. Một trong những chiến lược quan trọng là thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội cho các dự án phim có giá trị văn hóa và tiềm năng xuất khẩu.

"Mưa đỏ" là hiện tượng của năm 2025 với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sản xuất sẽ được tăng cường để bồi dưỡng thế hệ nhà làm phim trẻ — những người được kỳ vọng sẽ mang hơi thở thời đại và tiêu chuẩn quốc tế vào trong tâm hồn Việt.

Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng sẽ được đẩy mạnh thông qua xây dựng kho phim trực tuyến và website giới thiệu bối cảnh quay phim tại Việt Nam. Cục trưởng Đặng Trần Cường cũng khẳng định cơ quan quản lý sẽ kiên trì thuyết phục các cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi thuế, đồng thời triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để đồng hành sát sao cùng các nhà làm phim.