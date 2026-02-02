Cuộc chiến số trên thị trường sách điện tử

Trên toàn cầu, thiết bị điện tử phục vụ văn hóa đọc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tại Việt Nam, dù thói quen đọc truyền thống vẫn chiếm ưu thế, sự phát triển nhanh chóng của thị trường cho thấy một cuộc chuyển dịch âm thầm nhưng rõ nét trong tiến trình số hóa ngành xuất bản.

Thị trường sách điện tử toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với các thiết bị đọc sách điện tử (e-reader) ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào tiến bộ công nghệ.

Theo Mordor Intelligence, thị trường e-reader toàn cầu dự kiến sẽ đạt 11,94 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,24%. Bắc Mỹ hiện dẫn đầu về thị phần, trong khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Các thiết bị e-reader hiện nay không chỉ cải thiện trải nghiệm đọc mà còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như màn hình e-ink cải tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm đọc.

Amazon Kindle, với các mẫu mới như Kindle Scribe Colorsoft, đã tích hợp đèn nền và màn hình lớn, cho phép ghi chú và chỉnh sửa tài liệu. E Ink và Readmoo đã ra mắt MooInk V, máy đọc sách điện tử màu có thể gập đầu tiên trên thế giới, mang lại trải nghiệm đọc sách màu sắc sống động.

Tại Việt Nam, thị trường sách điện tử cũng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ và dân văn phòng. Các thương hiệu như Kindle, Kobo và Boox đang chiếm lĩnh thị trường nhờ vào hệ sinh thái sách phong phú và khả năng hỗ trợ đa định dạng.

Theo Hội Xuất bản Việt Nam, tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt trên 15% trong nửa đầu năm 2025. Nền tảng sách điện tử Waka cho biết, người Việt Nam trung bình đọc sách điện tử 13 giờ 15 phút mỗi tuần, vượt qua nhiều quốc gia khác.

Sự phát triển của sách điện tử tại Việt Nam không chỉ thúc đẩy văn hóa đọc mà còn hỗ trợ giáo dục số. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo về tiêu chuẩn sách giáo khoa điện tử, nhằm tạo ra nguồn học liệu số phong phú và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hơn 60% nhà xuất bản trong nước đã triển khai số hóa nội dung, sử dụng AI trong biên tập và phân tích nhu cầu độc giả.

Việc chuyển sang mô hình sách điện tử không chỉ phù hợp với định hướng chuyển đổi số mà còn giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, tiết kiệm chi phí in ấn và vận chuyển. Sách điện tử trở thành trọng tâm trong chiến lược xây dựng xã hội học tập linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng cá nhân.

