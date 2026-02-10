Giá vé xem trận đấu bóng bầu dục Super Bowl của Mỹ ngày càng đắt đỏ

Super Bowl đã trở thành một sản phẩm xa xỉ, và các yếu tố duy trì địa vị này của trận đấu khó có thể thay đổi trong tương lai gần...

Super Bowl không chỉ là một trận đấu bóng bầu dục thông thường mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa, một sự kiện thể thao đỉnh cao mà nhiều người Mỹ mong muốn được tham dự ít nhất một lần trong đời.

Tuy nhiên, với mức giá vé ngày càng tăng, giấc mơ này dường như ngày càng xa vời đối với nhiều người Mỹ.

Trận Super Bowl - hay còn gọi là Siêu Cúp Bóng bầu dục Mỹ - là cuộc so tài giữa đội vô địch vòng đấu quốc gia NFL và đội vô địch AFL. Hàng năm, trận Super Bowl thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 2.

Trận Super Bowl năm nay đã diễn ra vào ngày 8/2 tại sân vận động Levi’s ở Santa Clara, California, và giá vé thấp nhất trên TickPick, một trang bán vé thứ cấp, đã vượt qua con số 3.800 USD, trong khi giá vé trung bình lên tới hơn 6.200 USD.

Mức giá vé này cho thấy Super Bowl đã trở thành một sản phẩm xa xỉ, và các yếu tố duy trì địa vị này của trận đấu khó có thể thay đổi trong tương lai gần. Khi trận Super Bowl đầu tiên được tổ chức vào năm 1967, một cặp vé chỉ có giá tương đương với vài bình xăng, bằng khoảng 118,2 USD ngày nay sau khi điều chỉnh lạm phát. Trong khi đó, giá một cặp vé Super Bowl hiện tại tương đương với việc một chiếc ô tô Subaru Outback đời 2019

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vé Super Bowl ngày càng đắt đỏ là do sự khan hiếm vé một cách có chủ đích. Số lượng chỗ ngồi thực tế mà NFL có thể bán cho một trận Super Bowl hầu như không thay đổi, tạo áp lực lớn lên giá vé. Các sân vận động không thể mở rộng thêm, và với nhu cầu vượt xa nguồn cung, giá vé là yếu tố đầu tiên bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, vé Super Bowl không chỉ khó mua vì nhu cầu cao mà còn do cách phân phối vé. NFL có quyền kiểm soát toàn bộ vé Super Bowl, và tại Super Bowl XLVIII năm 2014, 99% vé đã được phân bổ trước khi được bán ra công chúng.

Trong số những vé đã được phân bổ, NFL dành 35% cho hai đội tham gia Super Bowl, 5% cho đội chủ nhà, 35% cho 29 đội NFL còn lại, và 25% cuối cùng cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến NFL như các công ty, đài truyền hình, cơ quan truyền thông, nhà tài trợ và ủy ban tổ chức Super Bowl.

Các cầu thủ và nhân viên đội bóng có quyền mua vé trước tiên, sau đó nhiều đội NFL chia sẻ vé cho các nhà tài trợ như một phần thưởng. Những vé còn lại mới được bán ra công chúng thông qua các cuộc xổ số do NFL tài trợ, và để tham gia, người hâm mộ thường phải là người sở hữu vé mùa.

Sự khan hiếm vé đẩy nhiều người mua vào thị trường thứ cấp đắt đỏ, dẫn đến việc khán giả Super Bowl thường giàu có hơn so với người Mỹ trung bình.

Một báo cáo tác động kinh tế từ Đại học Bang Louisiana sau Super Bowl năm ngoái tại New Orleans xác nhận rằng gần 1/4 số khán giả xem trận đấu có thu nhập hộ gia đình hàng năm trên 500.000 USD, và phần lớn kiếm được từ 200.000 đến 500.000 USD. Chưa đến 10% khán giả có thu hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn thu nhập trung vị của hộ gia đình Mỹ năm 2024 là 83.730 USD.

Giá vé có thể giảm trước khi trận đấu bắt đầu, theo trang SeatGeek. Tuy nhiên, bất kỳ vé giảm giá nào xuất hiện thường được mua ngay lập tức.

Việc giá vé ngày càng tăng cho thấy những người mua giàu có sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để đảm bảo có chỗ ngồi. Điều đó có nghĩa là giá vé có thể chưa đạt đến đỉnh điểm. Với số lượng chỗ ngồi hạn chế và thu nhập cao của khán giả Super Bowl, không ai có thể dự báo giá vé của trận đấu này có thể tăng tới đâu.