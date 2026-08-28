Công tác dân nguyện: Lấy vấn đề đã được giải quyết để làm thước đo

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện cần chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại; làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp. Đồng thời, phải thay đổi cách đánh giá kết quả, không lấy việc đã có văn bản trả lời làm điểm kết thúc, mà phải lấy vấn đề đã được giải quyết đến đâu để làm thước đo...

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp thứ 5, sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng và an sinh xã hội, giữ vững kỷ cương, an toàn xã hội và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ủng hộ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Cử tri, Nhân dân tin tưởng vào chủ trương đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới, ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Về kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền, bà Lê Thị Nga cho biết sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, chuyển 855 kiến nghị đến các cơ quan ở Trung ương để xem xét giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Đến ngày 15/8/2026, đã có 767 kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, đạt tỷ lệ 89,7%. Đối với 88 kiến nghị còn lại, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đang tổ chức đôn đốc các cơ quan khẩn trương giải quyết, trả lời cử tri.

Bên cạnh đó, từ kết quả tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, nhanh chóng chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết đối với 14 kiến nghị, đến ngày 15/8/2026, đã có 03 kiến nghị được Bộ, ngành giải quyết, trả lời cử tri.

Bà Lê Thị Nga cũng cho biết trong kỳ báo cáo, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm cả về số lượng người và số lượng vụ việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đánh giá Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026 đã có sự cải tiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với các cơ quan làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn lại của cử tri.

Đồng thời đề nghị khi cho ý kiến báo cáo này hàng tháng, bên cạnh nêu được những điểm nổi bật nhất của công tác dân nguyện cũng cần chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại; làm rõ đâu là nguyên nhân và đề ra giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

Ngoài ra, phải thay đổi cách đánh giá kết quả, không lấy việc đã có văn bản trả lời làm điểm kết thúc, mà phải lấy vấn đề đã được giải quyết đến đâu để làm thước đo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các yêu cầu: kiến nghị chính đáng của cử tri phải được xem xét, xử lý; vướng mắc thực tiễn phải được tháo gỡ; việc đã giao thì phải có kết quả, và kết quả phải quay trở lại để cử tri và nhân dân được biết. Dân nguyện phải đi từ nghe dân đến hiểu dân, giải quyết việc của dân và từ việc của dân mà sửa đổi chính sách.