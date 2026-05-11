Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn
Đỗ Như
11/05/2026, 16:46
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.
Tiếp tục phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng
11/5, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm
tắt công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, cử
tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt
của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét,
thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Đặc biệt là việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật
về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh
doanh lên 01 tỷ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên
liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước. Những quyết sách linh hoạt,
đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản
xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri còn nhiều băn khoăn,
lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất
như: việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực
phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương; thiếu trường công
lập, nhất là bậc trung học phổ thông tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và
phụ huynh;
Khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy
nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng; cao tốc Bắc – Nam quy mô hai làn xe
tiềm ẩn rủi ro giao thông; ô nhiễm môi trường ở nông thôn; quá tải du lịch, thiếu
cơ sở lưu trú, giá dịch vụ tăng cao và ùn tắc trong dịp nghỉ lễ;
Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự
thật trên mạng xã hội; lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục
gây lo ngại; người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành
chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Đặc biệt, phụ huynh
và học sinh còn băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng
nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định…
Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải
pháp quản lý, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Bà Lê Thị Nga cho biết trong kỳ báo cáo Ủy ban Dân nguyện và
Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 1.241 kiến nghị của cử
tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt
98,8%. Còn 15 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 chưa được cơ quan có thẩm
quyền giải quyết, trả lời đúng hạn.
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ
tiếp tục đôn đốc và cập nhật kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của
các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng
tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan
trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của
đất nước. Những vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần, có tác động rộng, liên quan đến
quyền và lợi ích chính đáng của người dân phải được theo dõi, giám sát đến cùng.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tinh thần chung công
tác dân nguyện của Quốc hội, đó là “lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân
phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn”.
