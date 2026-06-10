Báo cáo công tác dân nguyện: Kiến nghị tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10
Đỗ Như
10/06/2026, 15:16
Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị cần tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, sáng 10/6, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026.
Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và
Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết
quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.
Cử tri và nhân dân quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng
điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng
quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của
người dân.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng
xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực;
diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng,
lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí
sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp
quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn…
Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện
và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng
xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng
thuận trong quá trình triển khai.
Cùng với đó thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an
toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các
phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động…
Đồng thời, kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp
chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn
trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các
dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người
dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án…
Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, cơ
bản thống nhất với báo cáo, ghi nhận những kết quả tích cực trong việc giải quyết
kiến nghị của cử tri và nhân dân.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt
được, báo cáo cũng phản ánh nhiều vấn đề dân sinh nổi lên cần được đặc biệt
quan tâm như tình hình khiếu nại, tố cáo; người dân đặc biệt quan tâm đến các vấn
đề tác động trực tiếp đến đời sống như giá điện, giá xăng dầu, chi phí sinh hoạt,
việc triển khai sử dụng xăng E10…
Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nhìn nhận
công tác dân nguyện ở tầm sâu hơn.
Công tác dân nguyện không thể chỉ dừng lại ở
việc tiếp dân, xử lý đơn thư hay chuyển kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.
Quan trọng hơn, đây phải là kênh cảm nhận sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân;
là hệ thống cảnh báo chính sách từ thực tiễn; đồng thời là thước đo phản ánh chất
lượng quản trị quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan không để
công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân. Các cơ quan phải chủ động
nắm bắt tình hình từ sớm, phân tích sớm và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh để
có giải pháp xử lý kịp thời…
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