Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

"Công thức” đàm phán thương mại của EU: Nới tay với thịt bò, cứng rắn với rượu vang

Ngọc Trang

30/03/2026, 14:23

Chỉ trong vài tuần qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Ấn Độ và Australia. Trong đàm phán, Brussels luôn theo đuổi một công thức quen thuộc...

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, bên trái, và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bắt tay sau khi ký tuyên bố chung tại một buổi lễ ở Tòa nhà Quốc hội tại Canberra, hôm 24/3 - Ảnh: AP

Công thức đó là mở cửa mạnh hơn cho các mặt hàng xuất khẩu của EU như rượu vang và ô tô, nhưng giữ lập trường thận trọng với thịt bò nhập khẩu vào khối.

CÔNG THỨC CHUNG

Trong khi thỏa thuận thương mại với Australia được xem là một thắng lợi địa chiến lược mới, nông dân EU lại phản ứng gay gắt với thỏa thuận mà khối này ký với Mercosur - khối thương mại gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Dù vậy, làn sóng phản đối thỏa thuận này hầu như không làm thay đổi cách tiếp cận quen thuộc của EC trên bàn đàm phán.

Một mặt, Brussels vẫn chấp nhận nhượng bộ ở nhóm hàng nông sản mà đối tác muốn đưa vào thị trường EU, chủ yếu là các mặt hàng phổ thông hoặc phân khúc trung cấp như thịt bò. Mặt khác, EC tiếp tục tìm cách thuyết phục đối tác mở thêm cửa cho các mặt hàng mà EU muốn đẩy mạnh xuất khẩu, gồm rượu vang, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (GI) và ô tô, dù kết quả đạt được còn khác nhau tùy thỏa thuận.

“EU có đủ thế mạnh để vươn lên thành một 'ông lớn' trong lĩnh vực nông sản thực phẩm”, ông ông Luc Vernet, đại diện tổ chức nghiên cứu Farm Europe tại Brussels, nhận định với trang tin Euronews.

Theo ông Vernet, EU cần một chiến lược rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Chiến lược đó cần bao trùm mọi lĩnh vực và mọi phân khúc chất lượng, bởi mô hình sản xuất của châu Âu không chỉ tạo ra các sản phẩm cao cấp mà còn bảo đảm chất lượng cao ở nhiều nhóm hàng khác nhau.

Tuy nhiên, thỏa thuận với Mỹ Latin đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nông dân EU, do họ lo ngại thịt nhập khẩu giá rẻ sẽ tạo ra cạnh tranh không công bằng. Sự phản đối này thậm chí đã dẫn tới một vụ kiện, khiến quá trình phê chuẩn thỏa thuận với Mercosur bị tạm hoãn.

Theo thỏa thuận, Mercosur được phép xuất khẩu vào EU theo hạn ngạch hàng năm gồm 99.000 tấn thịt bò, 25.000 tấn thịt lợn và 188.000 tấn thịt gia cầm.

Dù thỏa thuận với Australia đã kèm thêm một số điều kiện đối với các hạn ngạch mới, nông dân EU vẫn lo ngại về thực tế rằng qua mỗi hiệp định thương mại, lượng thịt nhập khẩu vào khối lại tăng thêm, làm gia tăng sức ép cạnh tranh.

NHỮNG NHƯỢNG BỘ VỚI THỊT BÒ

Trong suốt 6 năm đàm phán thương mại, Australia - quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai thế giới - liên tục thúc giục EU nới hạn ngạch đối với thịt bò và thịt cừu. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào năm 2023, khi đàm phán đổ vỡ sau khi EU bác bỏ đề nghị cho Australia xuất khẩu 40.000 tấn thịt bò mỗi năm và chỉ chấp nhận mức 30.000 tấn.

Theo thỏa thuận cuối cùng đạt được vào thứ Ba tuần trước (24/3), Australia được xuất khẩu vào EU 30.600 tấn thịt bò mỗi năm theo hạn ngạch thuế quan ưu đãi. Với thịt cừu và thịt dê, hạn ngạch miễn thuế là 25.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra, hạn ngạch với đường mía thô là 35.000 tấn đường và gạo là 8.500 tấn mỗi năm.

Brussels được cho là đã rút kinh nghiệm từ thỏa thuận với Mercosur bằng cách đặt thêm nhiều điều kiện đối với các hạn ngạch này. Theo đó, thịt bò nhập khẩu từ Australia phải đến từ đàn bò nuôi bằng cỏ và hạn ngạch được nâng dần trong vòng 10 năm. Với thịt cừu, lộ trình tăng hạn ngạch là 7 năm, còn gạo là 5 năm. Riêng đường phải đáp ứng yêu cầu chứng nhận theo một cơ chế bền vững.

Ngoài ra, thỏa thuận còn kèm các điều khoản tự vệ - tức cơ chế cho phép hai bên can thiệp nếu thị trường bị xáo trộn. Các điều khoản này có hiệu lực trong 7 năm, nhưng với những mặt hàng nông sản nhạy cảm, thời hạn được kéo dài hơn, lên 15 năm đối với thịt bò, 12 năm với thịt cừu và 10 năm với gạo.

Tuy nhiên, trao đổi với Euronews, một đại diện tổ chức nông dân cho rằng vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả thực tế của các cơ chế tự vệ trên.

“Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy việc kích hoạt các biện pháp tự vệ như vậy trên thực tế là rất khó vì nông dân sẽ phải tự chứng minh rằng mình đang chịu thiệt hại”, người này cho biết.

ƯU TIÊN RƯỢU VANG VÀ Ô TÔ

Trái lại, lĩnh vực nông nghiệp ít gây tranh cãi hơn nhiều thảo thuận thương mại của EU với Ấn Độ, bởi chính New Delhi cũng không muốn mở cửa mạnh thị trường nông nghiệp do đây là lĩnh vực nhạy cảm trong nước, đặc biệt là ngành sữa. Vì vậy, phần lớn các mặt hàng nhạy cảm của EU hầu như không trở thành điểm nóng trên bàn đàm phán.

Thay vào đó, Brussels dồn trọng tâm vào việc mở thêm thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của EU, đặc biệt là rượu vang và ô tô. Theo thỏa thuận với New Delhi, thuế quan của Ấn Độ với rượu vang cao cấp từ EU sẽ giảm từ 150% xuống 20%, còn rượu vang phân khúc trung cấp giảm xuống 30% trong vòng 7 năm.

Đối với ô tô nhập khẩu từ EU, Ấn Độ sẽ giảm thuế quan từ 110% xuống 10% theo lộ trình 10 năm. Tuy nhiên, mức thuế ưu đãi này chỉ áp dụng cho tối đa 250.000 xe mỗi năm. Điều đó cũng đồng nghĩa khi mức thuế thấp hơn bắt đầu có hiệu lực, các hãng xe Trung Quốc có thể đã củng cố vị thế đáng kể tại thị trường Ấn Độ.

Trong đàm phán với Australia, EU muốn mở thêm thị trường cho rượu vang châu Âu nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà sản xuất trong nước của Australia. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn công nhận và bảo hộ hơn 1.600 chỉ dẫn địa lý đối với rượu vang của EU, cùng hơn 50 chỉ dẫn địa lý mới đến từ 12 nước thành viên.

Riêng với Prosecco, Australia vẫn được phép dùng tên gọi này trên thị trường nội địa để chỉ rượu được làm từ một giống nho vỏ xám, với điều kiện tên gọi đó phải đi kèm chỉ dẫn địa lý của Australia. Đổi lại, Canberra cam kết sau 10 năm sẽ chấm dứt xuất khẩu các loại rượu mang tên gọi này.

Ngoài rượu vang, EU cũng giành được cơ chế bảo hộ cho 165 chỉ dẫn địa lý đối với nông sản và thực phẩm cũng như 231 chỉ dẫn địa lý đối với đồ uống có cồn mạnh.

Tuy nhiên, Brussels không thuyết phục được Australia bãi bỏ thuế quan đối với xe sang, mà chỉ giành được một số ưu đãi cho xe điện từ EU. Đổi lại, EU có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với các nguyên liệu thô quan trọng của Australia - một ưu tiên lớn của khối và cũng có thể là lý do khiến Brussels chấp nhận nhượng bộ thêm trong đàm phán về thịt.

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

09:56, 25/03/2026

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

Mỹ giục EU phê chuẩn thỏa thuận thương mại, cảnh báo siết cung LNG

10:21, 24/03/2026

Mỹ giục EU phê chuẩn thỏa thuận thương mại, cảnh báo siết cung LNG

Quan hệ thương mại giữa EU và Iran suy yếu nhưng chưa dứt hẳn

10:00, 23/03/2026

Quan hệ thương mại giữa EU và Iran suy yếu nhưng chưa dứt hẳn

Từ khóa:

EU Liên minh Châu Âu MERCOSUR thế giới thỏa thuận thương mại EU-Australia

Đọc thêm

Giá nhựa toàn cầu có thể tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Giá nhựa toàn cầu có thể tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Giá nhựa toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ...

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Mức tăng giá nhiên liệu mạnh nhất ghi nhận ở các thị trường mới nổi. Trong đó, giá xăng tại Philippines tăng hơn 50%, còn Nigeria tăng gần 49%...

Ba lý do thị trường chứng khoán Mỹ có thể trụ vững giữa chiến sự Iran

Ba lý do thị trường chứng khoán Mỹ có thể trụ vững giữa chiến sự Iran

Dù cuộc chiến tại Iran gây xáo trộn lớn trên thị trường năng lượng, chứng khoán Mỹ đến nay vẫn giảm ít hơn so với lo ngại ban đầu...

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Nguồn điện rẻ nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, dần vượt qua than, khí và cả điện hạt nhân, trở thành trụ cột mới của hệ thống năng lượng toàn cầu.

CEO lớn ngành dầu khí cảnh báo cú sốc nguồn cung vùng Vịnh

CEO lớn ngành dầu khí cảnh báo cú sốc nguồn cung vùng Vịnh

Giữa lúc giá dầu thế giới không ngừng leo thang, CEO của các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đã đưa ra cảnh báo u ám về tác động của cuộc xung đột này tới nguồn cung năng lượng và nền kinh tế toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Tài chính

2

Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Tài chính

3

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

Dân sinh

4

Robot phẫu thuật tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư

Sức khỏe

5

Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy