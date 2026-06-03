Alphabet phát hành 80 tỷ USD cổ phiếu để đầu tư AI

Vụ phát hành này đánh dấu lần đầu tiên Alphabet phát hành cổ phiếu trong hơn 2 thập kỷ và cũng là một trong những đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Alphabet, công ty mẹ của Google, công bố kế hoạch huy động tới 80 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu để đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kế hoạch này được đánh giá là một bước ngoặt lớn đối với Alphabet, một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, vốn nổi tiếng với việc mua lại cổ phiếu của chính mình trên thị trường chứng khoán.

Thông báo trên được Alphabet đưa ra vào ngày 1/6, bao gồm việc bán 10 tỷ USD cổ phiếu cho Berkshire Hathaway, công ty đã bắt đầu xây dựng cổ phần trong Alphabet từ quý 3/2025.

Vụ phát hành này đánh dấu lần đầu tiên Alphabet phát hành cổ phiếu trong hơn 2 thập kỷ và cũng là một trong những đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ. Động thái này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, khi họ đang ở trong một cuộc đua chi tiêu chưa từng có để xây dựng hạ tầng phục vụ cho AI.

Trước đây, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ chủ yếu sử dụng dòng tiền dồi dào từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi và vay nợ để tài trợ cho các khoản đầu tư vào AI. Tuy nhiên, với kế hoạch chi tiêu lên tới 725 tỷ USD cho AI trong năm nay, các hóa đơn đã bắt đầu gây áp lực lên tình hình tài chính của các công ty lớn nhất nước Mỹ.

"AI đang thúc đẩy một thời kỳ mở rộng của Alphabet”, công ty cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng việc huy động vốn sẽ giúp "hỗ trợ cơ hội tăng trưởng đáng kể phía trước".

Alphabet cũng tái khẳng định kế hoạch chi tiêu tới 190 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm nay, và con số này được dự kiến sẽ "tăng đáng kể" trong năm 2027. Dù dòng tiền hoạt động của công ty trong năm qua đạt 174 tỷ USD, Alphabet cũng đã vay thêm 85 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu chi tiêu. Hiện tại, công ty đang nợ tổng cộng hơn 100 tỷ USD.

Đầu tư vào AI đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của Google Cloud, với doanh thu tăng 63% của bộ phận này so với cùng kỳ năm trước, đạt 20 tỷ USD trong quý 1/2026.

Alphabet quyết định phát hành cổ phiếu vì các nhà điều hành của công ty dự báo một giai đoạn đầu tư mạnh mẽ vào AI và muốn đa dạng hóa nguồn vốn trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt trong bảng cân đối kế toán.

Cổ phiếu của Alphabet đã giảm gần 4% trong phiên giao dịch ngày 2/6 sau thông báo này.

Việc Alphabet phát hành cổ phiếu riêng lẻ với Berkshire sẽ nâng tổng giá trị cổ phần của công ty đầu tư này trong Alphabet lên khoảng 32 tỷ USD, chiếm khoảng 1/10 danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire. Đây là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất mà Berkshire từng tham gia.

Động thái này cũng sẽ đưa Alphabet trở thành một trong 5 cổ phiếu giao dịch công khai lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, bên cạnh cổ phần lâu năm của Berkshire trong Coca-Cola, hiện có giá trị hơn 31 tỷ USD. Việc Berkshire tham gia vào thỏa thuận này đã được thảo luận chỉ trong vòng 24 giờ - theo tiết lộ của nguồn thạo tin.

Thương vụ là một trong những quyết định đầu tư quan trọng nhất của CEO Greg Abel kể từ khi ông kế nhiệm nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Berkshire vào đầu năm nay.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu cho Berkshire, Alphabet sẽ huy động thêm 30 tỷ USD thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu chuyển đổi, sau đó là tới 40 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu trên thị trường mở dự kiến bắt đầu vào quý 3 năm nay.