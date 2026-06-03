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Hàn Quốc vượt Ấn Độ để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 6 thế giới

Ngọc Trang

03/06/2026, 12:07

Hai nhà sản xuất con chip Samsung Electronics và SK Hynix - đều vừa gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa 1 nghìn tỷ USD - là động lực chính kéo thị trường chứng khoán Hàn Quốc đi lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa vượt Ấn Độ để trở thành thị trường lớn thứ 6 thế giới, nhờ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu con chip. Đây là nhóm doanh nghiệp đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, từ đầu năm đến nay, tổng vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng 86% lên 5 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, vốn hóa thị trường cổ phiếu Ấn Độ giảm còn 4,8 nghìn tỷ USD.

Hai nhà sản xuất con chip Samsung Electronics và SK Hynix - đều vừa gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa 1 nghìn tỷ USD - là động lực chính kéo thị trường Hàn Quốc đi lên.

Việc vượt qua Ấn Độ là cột mốc mới của thị trường cổ phiếu Hàn Quốc, sau khi nước này đã vượt Canada và một số thị trường châu Âu từ đầu năm. 

Cùng với Đài Loan, Hàn Quốc đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất con chip có ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Vốn hóa tăng vượt bậc nhờ vai trò lớn trong chuỗi cung ứng AI của Hàn Quốc và Đài Loan đang làm thay đổi thứ hạng các thị trường cổ phiếu toàn cầu. Điều này cho thấy sức hút lớn của các doanh nghiệp sản xuất con chip trong nền kinh tế AI. Tuy nhiên, đà tăng quá mạnh cũng khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ thị trường tăng quá nóng.

“Đà tăng hiện tại cho thấy các công ty công nghệ Hàn Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng trong làn sóng đổi mới công nghệ tiếp theo”, ông Gerald Gan, Giám đốc đầu tư tại Reed Capital Partners, nhận xét với Bloomberg.

Theo ông Gan, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc  cũng phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu sang các nền kinh tế lớn ở châu Á - những thị trường từng bị phương Tây lấn át, nhưng nay ngày càng có vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của công nghệ và tăng trưởng.

Giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang được hỗ trợ bởi hai yếu tố chính. Một là nỗ lực thúc đẩy cải cách doanh nghiệp của Tổng thống Lee Jae Myung. Hai là việc AI trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư trên toàn cầu. Nhờ đó, chỉ số Kospi đã vượt mục tiêu 5.000 điểm mà ông Lee đặt ra hồi đầu năm. Một số nhà phân tích Phố Wall hiện dự báo chỉ số này có thể tăng lên 10.000 điểm.

Dù vậy, đà tăng của thị trường Hàn Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào một số ít cổ phiếu lớn. Ông Ross McGarry, nhà phân tích đầu tư cấp cao tại Asset Value Investors, cho rằng Hàn Quốc cần tiếp tục thúc đẩy cải cách doanh nghiệp một cách thực chất để duy trì sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

“Đợt tăng năm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi chu kỳ của ngành chip nhớ, trong đó Samsung và SK Hynix là hai động lực lớn nhất”, ông McGarry chỉ ra.

Ông McGarry nhận xét việc Hàn Quốc vượt Ấn Độ là “cột mốc đáng chú ý” nhưng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là liệu thị trường Hàn Quốc có thể duy trì mức định giá cao hay không. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc Seoul có thực hiện được các cải cách quản trị doanh nghiệp theo hướng thực chất hay không.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ lại chịu sức ép từ nhiều yếu tố, gồm đồng rupee suy yếu, dòng vốn ngoại rút ra ở mức kỷ lục và số lượng doanh nghiệp gắn trực tiếp với hạ tầng AI còn hạn chế.

Chi phí năng lượng tăng do xung đột ở Trung Đông đang làm gia tăng áp lực lạm phát tại Ấn Độ, đồng thời khiến triển vọng tăng trưởng của nước này kém tích cực hơn. Trong bối cảnh đó, các quỹ đầu tư toàn cầu đã bán ròng khoảng 26 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ từ đầu năm đến nay. Các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ hiện giảm hơn 10% từ đầu năm đến nay và được dự báo sẽ ghi nhận năm giảm đầu tiên trong năm nay sau một thập kỷ tăng liên tiếp.

“Câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ đang mất sức hút trong mắt nhà đầu tư, khi nước này phải đối mặt với nhiều thách thức chính trị cả trong nước lẫn bên ngoài”, ông Gan nhận xét.

Theo ông Gan, những hạn chế dai dẳng về hạ tầng cũng tiếp tục cản trở tham vọng của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

Dù Hàn Quốc đã vượt Ấn Độ về vốn hóa thị trường cổ phiếu, quy mô nền kinh tế Ấn Độ vẫn lớn hơn nhiều. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4/2026, tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa của Ấn Độ trong năm 2026 đạt khoảng 4,15 nghìn tỷ USD, trong khi GDP danh nghĩa của Hàn Quốc là khoảng 1,93 nghìn tỷ USD.

Theo ông Stanley Tang, nhà quản lý danh mục cấp cao tại công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS Asset Management, sức hấp dẫn dài hạn của thị trường chứng khoán Ấn Độ nằm ở tiềm năng tăng trưởng tiêu dùng nội địa.

“Khi GDP bình quân đầu người đạt từ 4.000 USD trở lên, chi tiêu của người dân Ấn Độ có thể bước vào giai đoạn tăng mạnh hơn”, ông Tang nhận định.

Theo dự báo của IMF, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm nay có thể đạt 2.810 USD, tức vẫn còn thấp hơn đáng kể so với ngưỡng trên.

“Triển vọng dài hạn của thị trường Ấn Độ vẫn còn hấp dẫn, nhưng lạm phát đang là lực cản trong ngắn hạn”, ông Tang nhận xét.

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Từ khóa:

AI Ấn Độ con chip Hàn Quốc thế giới thị trường chứng khoán

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