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Tổng thống Trump điều chỉnh thuế quan với nhôm, thép và đồng

Ngọc Trang

03/06/2026, 10:59

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh điều chỉnh thuế quan đối với một số sản phẩm nhập khẩu có thành phần thép, nhôm hoặc đồng...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Theo đó, Mỹ giảm thuế quan đối với một số thiết bị nông nghiệp, đồng thời mở rộng diện được hưởng mức thuế thấp hơn sang một số loại thiết bị công nghiệp khác.

Cụ thể, ông Trump giảm thuế quan đối với một số thiết bị nông nghiệp - như máy gặt đập liên hợp và máy thu hoạch - cùng các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, từ 25% xuống 15%.

Mức thuế 15% cũng được mở rộng sang một số thiết bị công nghiệp di động, như xe ủi và xe nâng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng với hàng nhập khẩu từ các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Sắc lệnh cũng đưa ra một mức thuế quan thấp hơn, ở mức 10%, đối với một số trường hợp đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc kim loại. Cụ thể, các sản phẩm có ít nhất 85% lượng thép hoặc nhôm, tính theo trọng lượng, được nấu chảy, rót khuôn, luyện hoặc đúc tại Mỹ có thể đủ điều kiện hưởng mức thuế này. Mục tiêu là khuyến khích doanh nghiệp ở các nước khác sử dụng kim loại của Mỹ.

Các thay đổi có hiệu lực từ ngày thứ Hai (2/6). Đây là điều chỉnh tạm thời và dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2027.

“Theo đánh giá của tôi, sự điều chỉnh tạm thời này đã tính đến vai trò của các sản phẩm trên trong hoạt động sản xuất tại Mỹ”, ông Trump nói trong sắc lệnh.

Theo hãng tin AP, các mức thuế quan đối với thép, nhôm và đồng được áp vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Điều khoản này cho phép Mỹ áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu bị coi là đe dọa an ninh quốc gia. Đến tháng 4/2025, ông Trump gia hạn các mức thuế này.

Từ đó đến nay, ông Trump nhiều lần điều chỉnh thuế quan đối với kim loại và các sản phẩm làm từ kim loại. Vào tháng 6/2025, ông nâng gần như toàn bộ thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ 25% lên 50%.

Đến tháng 4/2026, ông áp mức thuế chung 50% đối với các hàng hóa được làm hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn từ nhôm, thép hoặc đồng, như thép cuộn hoặc tấm nhôm. Trong khi đó, các sản phẩm có thành phần đáng kể từ thép, nhôm hoặc đồng chịu mức thuế 25%.

Ông Barry Appleton, giáo sư luật kiêm đồng giám đốc Trung tâm Luật Quốc tế thuộc Trường Luật New York, cho rằng các điều chỉnh mới dường như mang tính toán chính trị trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ nhiều hơn là một nỗ lực thực chất nhằm hỗ trợ nông dân.

“Số vụ phá sản trong ngành nông nghiệp đang tăng mạnh, trong khi niềm tin của nông dân suy giảm. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng công khai cảnh báo đảng này có nguy cơ mất lợi thế trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại những bang nông nghiệp quan trọng”, ông Appleton nói.

Theo ông Appleton, sắc lệnh mới của ông Trump có thể được xem là phản ứng của Nhà Trắng trước sức ép này, với việc đưa ra một sự nhượng bộ với cử tri ở các bang nông nghiệp trước khi họ đi bỏ phiếu.

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Từ khóa:

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