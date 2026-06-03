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Hải Phòng điều chỉnh kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13%

Nạm Khánh

03/06/2026, 12:15

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1/2026 chỉ đạt 12% nên Hải Phòng điều chỉnh kịch bản tăng trưởng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 13%...

Khu vực dịch vụ được xem là động lực tăng trưởng quan trọng có sự điều chỉnh tăng từ 11% lên thành 11,1%.
Khu vực dịch vụ được xem là động lực tăng trưởng quan trọng có sự điều chỉnh tăng từ 11% lên thành 11,1%.

Ngày 3/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết do bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lượng nên thành phố này vừa điều chỉnh, bổ sung kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 với các lĩnh vực thế mạnh nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% đã đề ra.

TĂNG CHỈ TIÊU CHO CÁC NGÀNH CÒN DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

Quý 1/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng chỉ đạt 12%, thấp hơn mục tiêu mà thành phố đã đề ra. Do đó cần thực hiện điều chỉnh để tạo ra mức tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại của năm 2026 nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 13% như mục tiêu đã đề ra.

Theo kịch bản điều chỉnh, Hải Phòng vẫn giữ nguyên mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt 744.452 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 33.934 tỷ đồng (tăng 2,27%), khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 415.138 tỷ đồng (tăng 15,4%), khu vực dịch vụ đạt 249.887 tỷ đồng (tăng 11,1%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 45.494 tỷ đồng (tăng 11%).

Tương tự, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác cơ bản được giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 194.935,65 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 103.166 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 363.000 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 15%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ 3,8 - 4,3 tỷ USD. Hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội. Thành lập mới 7.500 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở lần điều chỉnh này, Hải Phòng đã điều chỉnh tăng nhẹ tốc độ tăng trưởng của từng khu vực kinh tế so với kịch bản trước đó. Cụ thể, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản được nâng từ 2% lên thành 2,27%. Khu vực công nghiệp - xây dựng từ 15,16% lên thành 15,4%. Khu vực dịch vụ từ 11% lên 11,1%. Các điều chỉnh này nhằm khai thác tối đa dư địa tăng trưởng của từng lĩnh vực nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu hụt của quý 1/2026.

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là bước điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhưng có ý nghĩa quan trọng. Thay vì nâng mục tiêu tăng trưởng chung lên mức cao hơn, Hải Phòng lựa chọn các động lực cụ thể từng ngành, từng dự án và từng thời điểm. Cách làm này không chỉ cụ thể hoá trách nhiệm của từng khu vực kinh tế, tạo cơ sở để các sở ngành, địa phương chủ động xây dựng giải pháp điều hành mà còn nâng cao khả năng giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

KHU VỰC CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG SẼ TẠO ĐỘT PHÁ

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế điều chỉnh, GRDP quý 2/2026 của Hải Phòng dự kiến đạt 182.939 tỷ đồng (tăng 13,25%), quý 3 đạt 186.405 tỷ đồng (tăng 13,91%), quý 4 đạt 209.209 tỷ đồng (tăng 13,4%). Như vậy, cả 3 quý còn lại của năm 2026 đều phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn mức thực hiện của quý 1.

Trong các động lực tăng trưởng, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế thành phố cảng. Theo kịch bản điều chỉnh, trong quý 2/2026, giá trị sản xuất công nghiệp cần đạt 487.930 tỷ đồng, tăng 19,5% (khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 22,1% tương ứng 343.584 tỷ đồng, khu vực ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 13,6% tương ức 144.346 tỷ đồng). Quý 3/2026, giá trị sản xuất công nghiệp cần đạt 528.107 tỷ đồng, tăng 19,7%. Quý 4, giá trị sản xuất công nghiệp cần đạt 575.754 tỷ đồng, tăng 18,9%.

Cơ sở để giá trị sản xuất công nghiệp được nâng cao tốc độ tăng trưởng là trong quý 2/2026, Hải Phòng sẽ có thêm 24 dự án mới đi vào hoạt động, quý 3 có thêm 11 dự án và quý 4 có thêm 44 dự án đi vào hoạt động. Một loạt dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm giá trị sản xuất mà còn góp phần gia tăng việc làm thu hút lao động chất lượng cao, mở rộng nguồn thu ngân sách. Đặc biệt sẽ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Hải Phòng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao. Giá trị sản xuất của lĩnh vực xây dựng quý 2 cần đạt 38.604 tỷ đồng (tăng 22,6%), quý 3 cần đạt 46.358 tỷ đồng (tăng 21,5%), quý 4 cần đạt 53.474 tỷ đồng (tăng 22,7%). Đây là động lực quan trọng để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Nếu hoàn thành các mục tiêu đề ra, lĩnh vực xây dựng sẽ tạo hiệu ứng lan toả đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Hải Phòng như vật liệu xây dựng, logistics, thương mại và dịch vụ tài chính.

Khu vực dịch vụ cũng là động lực tăng trưởng quan trọng với mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ dự kiến đạt 104.034 tỷ đồng, quý 3 đạt khoảng 109.933 tỷ đồng (trong đó thu hút 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 5.999 tỷ đồng), quý 4 đạt khoảng 145.430 tỷ đồng. Riêng khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản được đặt ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng từ 2 - 2,53% trong các quý còn lại của năm 2026.

Hải Phòng thực hiện điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế chi tiết cho từng lĩnh vực nhằm cụ thể hoá trách nhiệm của từng khu vực kinh tế. Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu đề ra phụ thuộc vào các yếu tố như các dự án công nghiệp mới có đi vào hoạt động đúng tiến độ, tốc độ giải ngân đầu tư, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ và sản lượng ngành nông nghiệp. Nếu các động lực tăng trưởng tạo đột phá thì mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026 của Hải Phòng nhiều khả năng sẽ thành hiện thực.

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Từ khóa:

công nghiệp - xây dựng dịch vụ Hải Phòng GRDP năm 2026 kịch bản tăng trưởng kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng kinh tế Hải Phòng

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