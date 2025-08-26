Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 53,6 điểm, tương đương 3,32% lên mốc 1.667,63 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 9,21 điểm, tương đương 3,45% lên 275,79 điểm.

VN-Index vẫn có cơ hội quay lại thử thách vùng đỉnh vừa thiết lập tại quanh 1.700 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Đà tăng ngắn hạn của thị trường chưa kết thúc, VN-Index vẫn có cơ hội quay lại thử thách vùng đỉnh vừa thiết lập tại quanh 1.700 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi duy trì đánh giá tích cực triển vọng trung hạn của thị trường nhờ động lực tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngay trong tháng 09 tới đây.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và nên đóng các vị thế ngắn hạn bị vi phạm ngưỡng trailing stop. Các hoạt động mua trading tuần này, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.570-1.585 điểm”.

Phiên tới, VN-Index có lẽ sẽ dịch chuyển vùng giao dịch xuống và tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.670

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng mạnh gần 54 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,667.63 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính và Bán lẻ dẫn đầu đà tăng gần 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Cây nến tăng hôm nay tuy bao phủ cây nến giảm hôm trước, nhưng thanh khoản vẫn còn yếu. Trong những phiên tới, VN-Index có lẽ sẽ dịch chuyển vùng giao dịch xuống và tìm điểm cân bằng trong vùng 1.600 – 1.670 thay vì xung quanh ngưỡng 1.690 như vài phiên trước”.

VN-Index đang kiểm tra lại vùng giá đỉnh các phiên trước 1.680 điểm-1.700 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index phục hồi, tăng điểm rất mạnh mẽ khi gặp vùng giá trung bình 20 phiên gần nhất, cũng như tâm lý 1.600 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.620 điểm. VN-Index đang kiểm tra lại vùng giá đỉnh các phiên trước 1.680 điểm-1.700 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm ngân hàng. Trong khi VN30 kiểm tra lại vùng giá quanh 1.880 điểm.

Ngắn hạn thị trường đã có diễn biến rất mạnh mẽ. Phần lớn do những diễn biến luân phiên giảm mạnh ở những nhóm mã các phiên trước đã giảm mạnh tỉ lệ dư nợ ký quỹ trên thị trường, dẫn đến áp lực cung giá thấp không lớn và thị trường đã phục hồi mạnh mẽ trở lại dưới ảnh hưởng dẫn dắt tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, điển hình như VIC, VHM tiếp tục vượt đỉnh. Tuy nhiên sau áp lực bán mạnh, mức độ tăng giá, phục hồi sẽ phân hóa. Nhiều mã có tính chất đầu cơ, tăng trưởng kém có thể sẽ chịu áp lực bán giá cao trở lại khi VN-Index trở lại vùng giá cao quanh 1.700 điểm. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng sự hồi phục của VN-Index sẽ giúp cải thiện thanh khoản thị trường trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 54 điểm, kết phiên ở mốc 1,668 điểm (+3.3%). Diễn biến tăng ghi nhận ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng (TCB, CTG, MBB, VCB, ...), Bất động sản (VHM, VIC, DXG, ...) và Chứng khoán (SSI, VIX, VND, ...). Thanh khoản thị trường hôm nay ở mức thấp với dòng tiền tập trung chủ yếu trong phiên chiều.

VN-Index tăng mạnh nhờ lực cầu bắt đáy ở các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh trong các phiên gần đây như Ngân hàng và Chứng khoán. Ngoài ra, khối ngoại quay lại mua ròng sau hơn 2 tuần cũng là yếu tố tích cực hỗ trợ cho VN-Index. Chúng tôi kỳ vọng sự hồi phục của VN-Index sẽ giúp cải thiện thanh khoản thị trường trong các phiên tới. Hiện tại, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại mức 1.700. Nhà đầu tư không nên mua đuổi khi thị trường tăng mạnh và có thể cân nhắc chốt lời một phần quanh mức mục tiêu trên”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, trong đó nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, trong khi đó phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại đang trong xu hướng giảm ngắn hạn. Ngoài ra, thanh khoản và chỉ báo tâm lý vẫn ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này để tránh các rủi ro T+”.

Khả năng cao VN-Index vẫn sẽ ghi nhận diễn biến giằng co trong nhịp hồi phục trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với mẫu hình nến Bullish Engulfing và tăng mạnh điểm nhờ sức mạnh từ nhóm blue-chips cũng như sự lan tỏa lực cầu bắt đáy.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung hồi phục sau khi điều chỉnh về sát đường MA20, tương đương mốc 1600 cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Chỉ báo RSI và CMF hướng lên trở lại cho thấy động lực chung đang được củng cố cùng dòng tiền mua chủ động đã có tín hiệu quay lại thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn dưới ngưỡng trung bình 20 phiên phần nào cho thấy tâm lý thận trọng còn hiện hữu, do đó khả năng cao VN-Index vẫn sẽ ghi nhận diễn biến giằng co trong nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD có dấu hiệu hình thành đáy và chỉ báo RSI đã hướng lên cao củng cố cho vận động hồi phục và đi lên của thị trường. Tuy nhiên, đường +DI chưa có sự đồng thuận với đường ADX, cùng với chỉ báo CMF chưa vượt lên trên mốc 0 nên cần chú ý rủi ro rung lắc trong phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận phiên hồi phục tăng gần 54 điểm sau hai phiên giảm 74 điểm nhờ sự dẫn dắt từ nhóm vốn hóa lớn. Lực cầu bắt đáy cũng cho tín hiệu vận động tích cực khi lan tỏa tới nhiều nhóm ngành và cổ phiếu. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu có tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ, đồng thời thuộc nhóm ngành đang thu hút sự chú ý của dòng tiền như Chứng khoán, Bất động sản, Ngân hàng, Bán lẻ, Nguyên vật liệu và giải ngân tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới”.

Khu vực 1.600 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số trong quá trình thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1.690

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.667,63 điểm, tăng 53,6 điểm (+3,32%). KLGD khớp lệnh 1,2 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index có phiên hồi phục tốt cả về điểm số lẫn độ lan tỏa khi lực cầu phản ứng tích cực với mốc 1.600. Khu vực trên được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số trong quá trình thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1.690.

Nếu bứt phá thành công, vùng 1.730 sẽ là mục tiêu tiếp theo của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.