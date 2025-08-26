Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Diễn biến bùng nổ chỉ xuất hiện trong buổi chiều khi các cổ
phiếu ngân hàng đồng loạt phục hồi ấn tượng. Sức mạnh của VIC, VHM đã có từ sáng
nhưng chưa đủ dẫn dắt và kích thích một đợt cao trào như vậy.
Dĩ nhiên hai trụ này cũng vẫn là nòng cốt quan trọng của điểm
số. VHM từ cuối phiên sáng vốn đã rất mạnh khi tăng 3,86% và chỉ hơn 30 phút đầu
tiên của phiên chiều đã vọt lên kịch trần. VIC cũng thăng hoa trong cùng thời
gian, tăng 6,79% lên sát mức trần. VHM sau đó được chốt chặn tốt giá kịch trần
nhưng VIC thì từ từ bị ép xuống. Cổ phiếu này đóng cửa còn tăng 3,44% tương đương
giảm 3,15% so với giá đỉnh.
Bù lại nhịp suy yếu của VIC là đồng loạt các mã ngân hàng lên
giá bền bỉ. Trong nhóm trụ có TCB tăng vọt 4,38% so với giá chốt buổi sáng, đóng
cửa tăng 4,79% so với tham chiếu. CTG tăng 4,38%, đảo chiều vượt tham chiếu thành
công 4,28%. VCB tuy tăng yếu nhưng cũng có màn đảo chiều thành công, vượt tham
chiếu 1,57% tương đương tăng riêng chiều nay 2,22%. Nhìn chung tất cả các cổ
phiếu ngân hàng trong rổ VN30 chiều nay đều lên giá mạnh trong đó SHB kịch trần.
Cổ phiếu ngân hàng còn thêm MSB cũng tăng hết biên độ. Hai mã duy nhất đỏ là
SGB giảm 1,38% và PGB giảm 1,8%.
Chỉ tính riêng nhóm VIC, VHM và 6 mã ngân hàng mạnh nhất
TCB, CTG, VCB, MBB, VPB và ACB đã đem về tới gần 23,2 điểm, tức là gần một nửa
tổng mức tăng của VN-Index phiên này.
VN30-Index có được sức mạnh từ nhóm trụ dĩ nhiên cũng cực tốt,
tăng 3,7% và toàn bộ 30 mã đều xanh, trong đó có 4 cổ phiếu kịch trần là MWG,
SSI, VHM và SHB. Thanh khoản rổ này buổi chiều ghi nhận tăng tới 85% so với buổi
sáng, xác nhận có thêm dòng tiền đổ vào. Toàn thị trường có 9 cổ phiếu khớp lệnh
vượt 1.000 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 7 mã là SSI, VPB, SHB, HPG, MWG, TCB và
MBB. Cổ phiếu “yếu” nhất là VPB cũng tăng 2,39%.
Sức mạnh điểm số đến từ nhóm blue-chips một lần nữa kích thích
thành công đợt tranh mua ở phần còn lại. Độ rộng VN-Index chốt phiên sáng có
190 mã tăng/105 mã giảm, đóng cửa là 299 mã tăng/45 mã giảm. Phiên sáng mới có
3 mã kịch trần, chiều nay tới 21 mã. Đóng cửa phiên hôm qua sàn HoSE có 108 cổ
phiếu giảm quá 2%, hôm nay có 163 mã. Như vậy rất nhiều cổ phiếu đã bù lại được
mức giảm hôm qua, dù chưa thể bù lại hết mức giảm của các phiên điều chỉnh trước
đó.
Trong số 21 mã kịch trần, cũng có nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ
giao dịch khá lớn như ANV khớp 122,4 tỷ đồng, VND khớp 669,7 tỷ, VIX khớp 1.086,5
tỷ, CTS khớp 141,4 tỷ, ORS với 154,8 tỷ, DIG với 417,5 tỷ, EVF với 202,4 tỷ.
Ngoài ra nhóm khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng có mức tăng giá 3%-6% thì rất nhiều.
Phiên bẻ lái ngoạn mục hôm nay cho thấy khả năng kích thích
tâm lý hưng phấn vẫn còn. Chỉ cần các trụ đồng thuận đẩy điểm số lên tích cực
thì nhà đầu tư lại nhao vào bắt đáy theo. Thanh khoản tăng cao buổi chiều tăng
cao có phần lớn đến từ giao dịch rổ VN30 (66%) nhưng cũng khoảng một phần ba đến
từ các mã vừa và nhỏ. Nhóm midcap phiên này thậm chí tăng nhẹ thanh khoản 2,2%
so với hôm qua, trong khi VN30 giảm 13%, Smallcap giảm 14%.
Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia nhiều vào làn sóng mua đuổi
giá chiều nay, dù vẫn mua ròng thêm gần 400 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE. Điểm tốt
là sau 12 phiên bán ròng liên tục ở sàn này, với nhiều ngày rút ròng ngàn tỷ liên
tiếp, khối ngoại đã quay lại mua ròng. Mặc dù mới chỉ là một phiên nhưng ít nhất
là đã có tín hiệu thay đổi. Các mã được mua ròng lớn nhất là MSB +702,7 tỷ, VIX
+146,6 tỷ, MWG +122,1 tỷ, CTG +63,9 tỷ, TAL +79,6 tỷ, TPB +75,2 tỷ, CII +63,1 tỷ,
DIG +58,8 tỷ, GEX +56,7 tỷ. Phía bán ròng có HPG -113,6 tỷ, VHM -110,7 tỷ, SSI
-93,7 tỷ, VIC -81,1 tỷ, BID -78,7 tỷ, FPT -52,9 tỷ, STB -59,3 tỷ.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: