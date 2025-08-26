Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Chứng khoán

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Kim Phong

26/08/2025, 15:42

Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.

VN-Index nhanh chóng lấy lại những gì đã mất trong 2 phiên liền trước.
VN-Index nhanh chóng lấy lại những gì đã mất trong 2 phiên liền trước.

Diễn biến bùng nổ chỉ xuất hiện trong buổi chiều khi các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt phục hồi ấn tượng. Sức mạnh của VIC, VHM đã có từ sáng nhưng chưa đủ dẫn dắt và kích thích một đợt cao trào như vậy.

Dĩ nhiên hai trụ này cũng vẫn là nòng cốt quan trọng của điểm số. VHM từ cuối phiên sáng vốn đã rất mạnh khi tăng 3,86% và chỉ hơn 30 phút đầu tiên của phiên chiều đã vọt lên kịch trần. VIC cũng thăng hoa trong cùng thời gian, tăng 6,79% lên sát mức trần. VHM sau đó được chốt chặn tốt giá kịch trần nhưng VIC thì từ từ bị ép xuống. Cổ phiếu này đóng cửa còn tăng 3,44% tương đương giảm 3,15% so với giá đỉnh.

Bù lại nhịp suy yếu của VIC là đồng loạt các mã ngân hàng lên giá bền bỉ. Trong nhóm trụ có TCB tăng vọt 4,38% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 4,79% so với tham chiếu. CTG tăng 4,38%, đảo chiều vượt tham chiếu thành công 4,28%. VCB tuy tăng yếu nhưng cũng có màn đảo chiều thành công, vượt tham chiếu 1,57% tương đương tăng riêng chiều nay 2,22%. Nhìn chung tất cả các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 chiều nay đều lên giá mạnh trong đó SHB kịch trần. Cổ phiếu ngân hàng còn thêm MSB cũng tăng hết biên độ. Hai mã duy nhất đỏ là SGB giảm 1,38% và PGB giảm 1,8%.

Chỉ tính riêng nhóm VIC, VHM và 6 mã ngân hàng mạnh nhất TCB, CTG, VCB, MBB, VPB và ACB đã đem về tới gần 23,2 điểm, tức là gần một nửa tổng mức tăng của VN-Index phiên này.

VN30-Index có được sức mạnh từ nhóm trụ dĩ nhiên cũng cực tốt, tăng 3,7% và toàn bộ 30 mã đều xanh, trong đó có 4 cổ phiếu kịch trần là MWG, SSI, VHM và SHB. Thanh khoản rổ này buổi chiều ghi nhận tăng tới 85% so với buổi sáng, xác nhận có thêm dòng tiền đổ vào. Toàn thị trường có 9 cổ phiếu khớp lệnh vượt 1.000 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 7 mã là SSI, VPB, SHB, HPG, MWG, TCB và MBB. Cổ phiếu “yếu” nhất là VPB cũng tăng 2,39%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cực mạnh hôm nay.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cực mạnh hôm nay.

Sức mạnh điểm số đến từ nhóm blue-chips một lần nữa kích thích thành công đợt tranh mua ở phần còn lại. Độ rộng VN-Index chốt phiên sáng có 190 mã tăng/105 mã giảm, đóng cửa là 299 mã tăng/45 mã giảm. Phiên sáng mới có 3 mã kịch trần, chiều nay tới 21 mã. Đóng cửa phiên hôm qua sàn HoSE có 108 cổ phiếu giảm quá 2%, hôm nay có 163 mã. Như vậy rất nhiều cổ phiếu đã bù lại được mức giảm hôm qua, dù chưa thể bù lại hết mức giảm của các phiên điều chỉnh trước đó.

Trong số 21 mã kịch trần, cũng có nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch khá lớn như ANV khớp 122,4 tỷ đồng, VND khớp 669,7 tỷ, VIX khớp 1.086,5 tỷ, CTS khớp 141,4 tỷ, ORS với 154,8 tỷ, DIG với 417,5 tỷ, EVF với 202,4 tỷ. Ngoài ra nhóm khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng có mức tăng giá 3%-6% thì rất nhiều.

Phiên bẻ lái ngoạn mục hôm nay cho thấy khả năng kích thích tâm lý hưng phấn vẫn còn. Chỉ cần các trụ đồng thuận đẩy điểm số lên tích cực thì nhà đầu tư lại nhao vào bắt đáy theo. Thanh khoản tăng cao buổi chiều tăng cao có phần lớn đến từ giao dịch rổ VN30 (66%) nhưng cũng khoảng một phần ba đến từ các mã vừa và nhỏ. Nhóm midcap phiên này thậm chí tăng nhẹ thanh khoản 2,2% so với hôm qua, trong khi VN30 giảm 13%, Smallcap giảm 14%.

Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia nhiều vào làn sóng mua đuổi giá chiều nay, dù vẫn mua ròng thêm gần 400 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE. Điểm tốt là sau 12 phiên bán ròng liên tục ở sàn này, với nhiều ngày rút ròng ngàn tỷ liên tiếp, khối ngoại đã quay lại mua ròng. Mặc dù mới chỉ là một phiên nhưng ít nhất là đã có tín hiệu thay đổi. Các mã được mua ròng lớn nhất là MSB +702,7 tỷ, VIX +146,6 tỷ, MWG +122,1 tỷ, CTG +63,9 tỷ, TAL +79,6 tỷ, TPB +75,2 tỷ, CII +63,1 tỷ, DIG +58,8 tỷ, GEX +56,7 tỷ. Phía bán ròng có HPG -113,6 tỷ, VHM -110,7 tỷ, SSI -93,7 tỷ, VIC -81,1 tỷ, BID -78,7 tỷ, FPT -52,9 tỷ, STB -59,3 tỷ.

