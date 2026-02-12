Công ty con của KDH đầu tư 2.552 tỷ đồng mua 99% cổ phần An Lập

Hội đồng quản trị KDH đã thông qua chủ trương cho công ty con do KDH sở hữu 99% vốn — Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông — nhận chuyển nhượng số cổ phần tương đương 99% vốn điều lệ của CTCP Phát triển Bất động sản An Lập, với tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 2.552,77 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) thông qua công ty con Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông sẽ mua 99% vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Lập.

Đồng thời, giao cho Tổng giám đốc Nhà Khang Điền triển khai cho công ty con thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Theo KDH chia sẻ, CTCP Phát triển Bất động sản An Lập là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở có quy mô 8,2ha tại Phường Cát Lái, TP.HCM, nằm gần các dự án của KDH (Gladia và Bình Trưng Đông). Dự án này đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, toàn bộ diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận, có phê duyệt quy hoạch 1/500 và sẵn sàng triển khai đầu tư, xây dựng.

Giao dịch này giúp cho KDH nâng quy mô quỹ đất đã hoàn thiện pháp lý tại khu vực Phường Bình trưng - Phường Cát Lái, TP.HCM lên gần 40ha. Công ty dự kiến tổng mức đầu tư cho toàn bộ khu đô thị này (bao gồm Gladia, Bình Trưng Đông, và dự án mới) là gần 40.000 tỷ đồng, và đóng góp cho KDH khoảng 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo VCSC thì việc bổ sung quỹ đất mới tại khu Đông của TP.HCM, kết hợp với năng lực triển khai đã được chứng minh của KDH, theo VCSC, có thể mang lại tiềm năng tăng giá trị định giá, dù cần đánh giá chi tiết hơn và VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu KDH với giá mục tiêu là 48.500 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, KDH đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-11% cùng kỳ năm trước, +65% cùng kỳ quý trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 496 tỷ đồng (+25% cùng kỳ năm trước, +110% cùng kỳ quý trước), chủ yếu nhờ việc bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại dự án Gladia. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao (71,0%) trong quý 4/2025, nhìn chung tương đương với mức ghi nhận trong quý 3/2025 (70,6%) và cao hơn đáng kể so với mức ghi nhận trong nửa đầu năm 2025 (40,5%), qua đó phản ánh hiệu quả tích cực từ việc bàn giao các sản phẩm có biên lợi nhuận cao của Gladia trong quý 4/2025.

Trong năm 2025, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của KDH đã tăng 30% cùng kỳ năm trước lên mức 1,05 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 101% dự báo của VCSC và phù hợp với số liệu sơ bộ mà ban lãnh đạo chia sẻ tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư ngày 14/01/2026.

VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 (1,8 nghìn tỷ đồng; +68% cùng kỳ năm trước).

KDH cập nhật dự án Gladia by the Waters (dự án liên doanh với Keppel, KDH sở hữu 51%; diện tích 11,8 ha; TP.HCM): Tính đến cuối năm 2025, khoảng 55–60% (tương đương ~124–136 căn) trong tổng số sản phẩm thấp tầng của dự án (tổng cộng 226 căn biệt thự và nhà liền kề) đã được bán, với khoảng 70 căn đã được bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2025. Vào ngày 25/01/2026, công ty tổ chức lễ bàn giao sổ hồng cho khách hàng tại phân khu thấp tầng dự án Gladia — chỉ vài tháng sau đợt mở bán đầu tiên vào tháng 9–10/2025 — đồng thời khởi công giai đoạn cao tầng (tổng cộng 616 căn hộ), với thời điểm mở bán dự kiến sẽ diễn ra trong quý 3/2026 và thời điểm bàn giao dự kiến sẽ từ quý 4/2027.