Nhịp hồi mong manh của Bitcoin

Sau nhịp hồi trở lại trên 70.000 USD, sau đợt giảm giá mạnh ngày 5/2, Bitcoin không thể giữ được đà tăng và chủ yếu dao động trong biên độ 66.000–72.000 USD. Tính đến thứ Năm, giá vẫn thấp hơn khoảng 47% so với đỉnh kỷ lục...
Cập nhật dữ liệu lúc 21 giờ 10 ngày 11/2, Bitcoin hiện đang giao dịch quanh giá 68.519 USD, giảm hơn 1,4% trong 24 giờ qua, kéo theo quy mô thị trường đồng tiền điện tử về 1,36 tỷ USD. Tổng giá trị giao dịch trong ngày hiện khoảng 44,42 tỷ USD. Trước đó, lúc 18 giờ cùng ngày, giá Bitcoin đã có lúc lùi về 66.220 USD.
Dù vậy, nhìn chung, giá Bitcoin vẫn không thể bật tăng từ ngày 5/2, thời điểm giá Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng 70.000 USD và có thời điểm lùi sát mốc 60.000 USD. Đây là vùng giá được nhiều nhà đầu tư coi là hỗ trợ quan trọng.
Sau nhịp hồi trở lại trên 70.000 USD, Bitcoin không thể giữ được đà tăng và chủ yếu dao động trong biên độ 66.000–72.000 USD. Tính đến thứ Năm, giá vẫn thấp hơn khoảng 47% so với đỉnh kỷ lục.
Tóm lại, Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm kể từ khi lập đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.
Ông Mike Novogratz, Giám đốc điều hành Galaxy, nhận định tại Diễn đàn Tài chính Kỹ thuật số do CNBC tổ chức mới đây, rằng giai đoạn lợi nhuận vượt trội của thị trường tiền điện tử có thể đang dần khép lại, dòng vốn tổ chức đang thay thế các nhà đầu tư cá nhân ưa mạo hiểm và tìm kiếm lợi nhuận nhanh.
Sự chuyển dịch này, theo ông, phản ánh quá trình trưởng thành và chuyên nghiệp hóa của lĩnh vực tài sản mã hoá. Nhà đầu tư cá nhân thường kỳ vọng mức sinh lời nhiều lần, trong khi các tổ chức tài chính chấp nhận lợi nhuận khoảng 10–11% mỗi năm.
CEO Galaxy cũng nhận định thị trường tiền mã hóa vận hành phần lớn dựa trên các “câu chuyện” thu hút dòng tiền, nhưng những câu chuyện này cần thời gian hình thành và lan tỏa. Khi nhiều nhà đầu tư rời thị trường, quá trình phục hồi thường diễn ra chậm hơn. Ông kỳ vọng ngành sẽ dần chuyển từ đầu cơ lợi nhuận cao sang các ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa.
Cùng quan điểm, đồng sáng lập Chainlink Sergey Nazarov cho rằng tài sản thực được mã hóa có thể sớm vượt tiền mã hóa truyền thống về tổng giá trị, qua đó làm thay đổi nền tảng của toàn ngành. Theo ông Novogratz, khi thị trường ngày càng trưởng thành và dòng vốn tổ chức gia tăng, trọng tâm sẽ chuyển sang các tài sản thực với mức lợi nhuận thấp hơn nhưng bền vững hơn.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo phải có sự kiểm soát của con người, phải duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người; con người có thể giám sát, tạm dừng hoặc vô hiệu hóa hệ thống khi có nguy cơ gây hại...
Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định của con người…
Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…
VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: