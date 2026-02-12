Thứ Năm, 12/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nhịp hồi mong manh của Bitcoin

Bạch Dương

12/02/2026, 07:14

Sau nhịp hồi trở lại trên 70.000 USD, sau đợt giảm giá mạnh ngày 5/2, Bitcoin không thể giữ được đà tăng và chủ yếu dao động trong biên độ 66.000–72.000 USD. Tính đến thứ Năm, giá vẫn thấp hơn khoảng 47% so với đỉnh kỷ lục...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cập nhật dữ liệu lúc 21 giờ 10 ngày 11/2, Bitcoin hiện đang giao dịch quanh giá 68.519 USD, giảm hơn 1,4% trong 24 giờ qua, kéo theo quy mô thị trường đồng tiền điện tử về 1,36 tỷ USD. Tổng giá trị giao dịch trong ngày hiện khoảng 44,42 tỷ USD. Trước đó, lúc 18 giờ cùng ngày, giá Bitcoin đã có lúc lùi về 66.220 USD.

Dù vậy, nhìn chung, giá Bitcoin vẫn không thể bật tăng từ ngày 5/2, thời điểm giá Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng 70.000 USD và có thời điểm lùi sát mốc 60.000 USD. Đây là vùng giá được nhiều nhà đầu tư coi là hỗ trợ quan trọng.

Sau nhịp hồi trở lại trên 70.000 USD, Bitcoin không thể giữ được đà tăng và chủ yếu dao động trong biên độ 66.000–72.000 USD. Tính đến thứ Năm, giá vẫn thấp hơn khoảng 47% so với đỉnh kỷ lục.

Tóm lại, Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm kể từ khi lập đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Ông Mike Novogratz, Giám đốc điều hành Galaxy, nhận định tại Diễn đàn Tài chính Kỹ thuật số do CNBC tổ chức mới đây, rằng giai đoạn lợi nhuận vượt trội của thị trường tiền điện tử có thể đang dần khép lại, dòng vốn tổ chức đang thay thế các nhà đầu tư cá nhân ưa mạo hiểm và tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

Sự chuyển dịch này, theo ông, phản ánh quá trình trưởng thành và chuyên nghiệp hóa của lĩnh vực tài sản mã hoá. Nhà đầu tư cá nhân thường kỳ vọng mức sinh lời nhiều lần, trong khi các tổ chức tài chính chấp nhận lợi nhuận khoảng 10–11% mỗi năm.

CEO Galaxy cũng nhận định thị trường tiền mã hóa vận hành phần lớn dựa trên các “câu chuyện” thu hút dòng tiền, nhưng những câu chuyện này cần thời gian hình thành và lan tỏa. Khi nhiều nhà đầu tư rời thị trường, quá trình phục hồi thường diễn ra chậm hơn. Ông kỳ vọng ngành sẽ dần chuyển từ đầu cơ lợi nhuận cao sang các ứng dụng thực tiễn, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa.

Cùng quan điểm, đồng sáng lập Chainlink Sergey Nazarov cho rằng tài sản thực được mã hóa có thể sớm vượt tiền mã hóa truyền thống về tổng giá trị, qua đó làm thay đổi nền tảng của toàn ngành. Theo ông Novogratz, khi thị trường ngày càng trưởng thành và dòng vốn tổ chức gia tăng, trọng tâm sẽ chuyển sang các tài sản thực với mức lợi nhuận thấp hơn nhưng bền vững hơn.

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

20:59, 08/02/2026

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

09:12, 06/02/2026

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Bitcoin tìm lại nhịp hồi sau xuyên thủng đáy 30 ngày

10:12, 03/02/2026

Bitcoin tìm lại nhịp hồi sau xuyên thủng đáy 30 ngày

Từ khóa:

dự báo giá bitcoin giá bitcoin hôm nay kinh tế số tài sản mã hóa tài sản thực được mã hóa tăng trưởng thị trường tiền điện tử thị trường tiền điện tử

Đọc thêm

Hệ thống AI phải duy trì sự kiểm soát và can thiệp của con người

Hệ thống AI phải duy trì sự kiểm soát và can thiệp của con người

Hệ thống trí tuệ nhân tạo phải có sự kiểm soát của con người, phải duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người; con người có thể giám sát, tạm dừng hoặc vô hiệu hóa hệ thống khi có nguy cơ gây hại...

Dự thảo Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

Dự thảo Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định của con người…

Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…

VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.

Hai biến số khiến chu kỳ giảm của tiền điện tử khác thường

Hai biến số khiến chu kỳ giảm của tiền điện tử khác thường

Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CEO Goldman Sachs: Chính sách của Tổng thống Trump sẽ có lợi cho kinh tế Mỹ

Thế giới

2

Đề xuất bổ sung “không gian tầm thấp” vào phạm vi điều chỉnh cùng với không gian ngầm

Bất động sản

3

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh

Bất động sản

4

Vàng vượt trái phiếu chính phủ Mỹ trong dự trữ của các ngân hàng trung ương

Thế giới

5

Hơn 500 sản phẩm góp mặt tại phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy