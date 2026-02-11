Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

Hà Anh

11/02/2026, 08:51

HĐQT DBT thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu của CDP nhằm cơ cấu lại tài sản

Sơ đồ giá cổ phiếu CDP trên UPCoM.
Sơ đồ giá cổ phiếu CDP trên UPCoM.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM).

Cụ thể: HĐQT DBT thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu của CDP nhằm cơ cấu lại tài sản từ ngày 6/1 đến ngày 4/2/2026.

Tuy nhiên trong giai đoạn đăng ký DBT cho biết không bán thành công cổ phiếu nào trên tổng số 3,47 triệu cổ phiếu CDP đang nắm giữ do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Ngay sau đó, vào ngày 05/02, HĐQT DBT đã thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu CDP nhằm cơ cấu lại tài sản. Thời gian dự kiến thoái vốn từ ngày 05/02 đến khi hoàn tất.

Được biết vào ngày 28/11 năm ngoái, CDP đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Lê Văn Sơn từ ngày 27/11 và bổ nhiệm bà Phạm Thị Mai Hương vào chức vụ này. Như vậy, thành viên HĐQT công ty có 5 thành viên - trong đó ông Bùi Hữu Hiền - Chủ tịch; các thành viên HĐQT gồm có ông Phạm Thứ Triệu, bà Hà Lan Anh và Lữ Thị Khánh Trân và bà Phạm Thị Mai Hương.

Về kết quả kinh doanh của CDP, doanh thu hợp nhất của CDP tăng 7,03% đạt hơn 1.041 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 40,12% đạt hơn 10 tỷ và lãi sau thuế tăng 66,83% đạt hơn 8,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ CDP, doanh thu tăng là do tăng doanh thu dịch vụ về phí giao hàng và phí ủy thác. Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất tăng do tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ từ 17-36% về các chi phí mua sắm, sửa chưa tài sản cố định, tiếp khách. Ngoài ra, trên BCTC hợp nhất không phát sinh các chi phí của Công ty Codupha Lào do hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Codupha Lào. Ngoài ra công ty còn được hoàn nhập lại công nợ trích dự phòng và đầu tư công ty Codupha Lào khi hoàn tất chuyển nhượng.

Trong khi đó, kết thúc năm 2025, DBT ghi nhận doanh thuần đạt 860 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.

Năm 2025, DBT dự kiến doanh thu đạt 1.032 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng. Như vậy, DBT mới chỉ thực hiện được 89% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch lãi sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua.

