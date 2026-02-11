Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Hà Anh
11/02/2026, 08:51
HĐQT DBT thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu của CDP nhằm cơ cấu lại tài sản
CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM).
Cụ thể: HĐQT DBT thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu của CDP nhằm cơ cấu lại tài sản từ ngày 6/1 đến ngày 4/2/2026.
Tuy nhiên trong giai đoạn đăng ký DBT cho biết không bán thành công cổ phiếu nào trên tổng số 3,47 triệu cổ phiếu CDP đang nắm giữ do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.
Ngay sau đó, vào ngày 05/02, HĐQT DBT đã thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu CDP nhằm cơ cấu lại tài sản. Thời gian dự kiến thoái vốn từ ngày 05/02 đến khi hoàn tất.
Được biết vào ngày 28/11 năm ngoái, CDP đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Lê Văn Sơn từ ngày 27/11 và bổ nhiệm bà Phạm Thị Mai Hương vào chức vụ này. Như vậy, thành viên HĐQT công ty có 5 thành viên - trong đó ông Bùi Hữu Hiền - Chủ tịch; các thành viên HĐQT gồm có ông Phạm Thứ Triệu, bà Hà Lan Anh và Lữ Thị Khánh Trân và bà Phạm Thị Mai Hương.
Về kết quả kinh doanh của CDP, doanh thu hợp nhất của CDP tăng 7,03% đạt hơn 1.041 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 40,12% đạt hơn 10 tỷ và lãi sau thuế tăng 66,83% đạt hơn 8,7 tỷ đồng.
Theo giải trình từ CDP, doanh thu tăng là do tăng doanh thu dịch vụ về phí giao hàng và phí ủy thác. Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất tăng do tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ từ 17-36% về các chi phí mua sắm, sửa chưa tài sản cố định, tiếp khách. Ngoài ra, trên BCTC hợp nhất không phát sinh các chi phí của Công ty Codupha Lào do hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Codupha Lào. Ngoài ra công ty còn được hoàn nhập lại công nợ trích dự phòng và đầu tư công ty Codupha Lào khi hoàn tất chuyển nhượng.
Trong khi đó, kết thúc năm 2025, DBT ghi nhận doanh thuần đạt 860 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.
Năm 2025, DBT dự kiến doanh thu đạt 1.032 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng. Như vậy, DBT mới chỉ thực hiện được 89% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch lãi sau thuế được ĐHĐCĐ thông qua.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.
CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS-UPCoM) vừa công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.
Bà Trần Thị Xuân - mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT độc lập của DGC thông báo đã mua vào 6.000 cổ phiếu DGC theo phương thức khớp lệnh trong phiên ngày 6/2/2026.
HĐQT TLG cho biết đã xem xét và đánh giá lại mảng kinh doanh phát hành sách, bán lẻ và kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng hoạt động của TLG trong giai đoạn tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: