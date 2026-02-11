Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu DGC có nguy cơ bị loại khỏi nhóm VN30, người nhà lãnh đạo mua vào

Hà Anh

11/02/2026, 08:50

Bà Trần Thị Xuân - mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT độc lập của DGC thông báo đã mua vào 6.000 cổ phiếu DGC theo phương thức khớp lệnh trong phiên ngày 6/2/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Bà Trần Thị Xuân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Theo đó, bà Trần Thị Xuân - mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT độc lập của DGC thông báo đã mua vào 6.000 cổ phiếu DGC theo phương thức khớp lệnh trong phiên ngày 6/2/2026.

Tạm tính theo giá đóng cửa 65.300 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch ước đạt hơn 391 triệu đồng. Sau giao dịch, bà Xuân nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 85.032 cổ phiếu lên hơn 91.000 cổ phiếu, tương ứng gần 0,24% vốn điều lệ của DGC.

Trên thị trường vào cuối tháng 11/2025, cổ phiếu DGC bất ngờ có đợt giảm giá mạnh từ vùng 90.000 đồng/cổ phiếu xuống 61.000 đồng/cổ phiếu trước thềm tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2025 tỷ lệ 30% vào ngày 15/1/2026. Tuy nhiên chốt phiên ngày 10/2/2026, giá cổ phiếu này tăng 1,19% lên 68.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, DGC cho biết quý 4/2025, mặc dù doanh thu hợp nhất đạt 2.740,6 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2025 chỉ đạt gần 657 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như quặng, lưu huỳnh, điện, Amoniac... tăng mạnh. Bên cạnh đó, quý 4/2025 công ty cũng sử dụng nhiều quặng nhập khẩu hơn, dẫn tới giá vốn tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Do vậy, mặc dù doanh thu quý 4/2025 tăng nhưng đã không đủ bù đắp do giá đầu vào nguyên vật liệu tăng.

Lũy kế cả năm 2025, tổng doanh thu của DGC đạt 11.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,16% và 2,62% so với năm 2024.

Được biết, Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo DGC sẽ bị loại và VPL được thêm vào trong kỳ rà soát quý 1/2026 của bộ chỉ số VN30.

Bộ chỉ số VN30 sẽ được rà soát định kỳ quý 1/26 với các mốc thời gian: ngày 31/12/2025 chốt dữ liệu, ngày 19/1/2026 công bố danh mục mới, ngày 30/01/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 02/2/2026.

Theo ước tính của MBS, VPL sẽ được thêm mới do đã đáp ứng tiêu chí nằm trong Top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, dự kiến khối lượng mua vào khoảng 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,36 ngày giao dịch. Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng DGC sẽ bị loại để thay thế do vốn hóa sụt giảm mạnh, khối lượng bán ra vào khoảng hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,48 ngày giao dịch.

